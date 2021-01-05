Не попали в финал: как Канада разгромила Россию в 1/2 финала МЧМ

Молодежная сборная России по хоккею встречалась в полуфинале молодежного чемпионата мира со сверстниками из Канады. Стоит отметить, что команды сошлись в товарищеском матче перед стартом турнира. Тогда североамериканцы одержали победу (1:0).

В первом раунде плей-офф россияне не без труда обыграли Германию со счетом 2:1. «Кленовые листья» победили чехов (3:0).

Перед отчетным поединком многие специалисты и букмекеры отдавали небольшое предпочтение североамериканской сборной. Также настораживало, что из-за пандемии коронавируса все матчи турнира обслуживают канадские арбитры.

Впрочем, в прошлом хоккейный арбитр, а ныне менеджер Леонид Вайсфельд заявил, что рефери думают только о том, чтобы своей работой заслужить повышение.

«Им невыгодно делать так, чтобы судейство становилось главной темой для обсуждения», — добавил он.

Россия вышла на игру в следующем составе:

Вратари: Ярослав Аскаров (Артур Ахтямов);

1-е звено: Шакир Мухамадуллин – Семен Чистяков; Родион Амиров— Марат Хуснутдинов — Василий Подколзин;



Канадцы повели уже на первой минуте. Шайбу забросил Алекс Ньюхук. Интересно, что арбитры не сразу заметили, что шайба попала в ворота. Матч продолжался еще 30 секунд. С помощью видеопросмотра во время остановки игры судьи зафиксировали взятие ворот.

Первые минуты канадцы выглядели немного активнее. Они больше играли в чужой зоне, угрожали воротам Аскарова. У россиян не клеилась атакующая игра. На восьмой минуте Чинахов имел неплохую возможность, бросая с нескольких метров, но попал во вратаря.

Неприятным сигналом для россиян было то, что «кленовые листья» очень много играли у чужих ворот. Порой складывалось впечатление, что у североамериканцев на одного игрока больше. Результатом такого давления стал гол Коннора Макмайкла. Стало очевидно, что России придется кардинально менять рисунок игры, чтобы иметь шанс на выход в главный матч турнира.

За восемь минут до первого перерыва Подколзин схватил двойной малый штраф за удар соперника клюшкой. Канадцы реализовали численное преимущество, счет стал 0:3. Точным броском отметился оставленный свободным в правом круге вбрасывания Коул Перфетти.

Конец периода прошел в равной борьбе. За несколько секунд до перерыва Канада имела несколько моментов, но Россия не пропустила. За первые 20 минут матча Россия очень усложнила себе выход в финал.

В начале второго периода россиянам удалось отодвинуть игру от своих ворот, но до опасных моментов дело не доходило. Через четыре минуты после перерыва «кленовые листья» забросили четвертую шайбу. Точный бросок нанес Брэйден Шнайдер. Стоит отметить, что перед пропущенной шайбой Аскаров потерял клюшку. Также он ее терял перед вторым голом. Стало очевидным, что четвертая шайба может поставить крест на мечтах о первом месте.

После взятия ворот североамериканцы опять взяли игру под свой контроль. У ворот россиян опять стали возникать опасные моменты. На восьмой минуте канадцы заработали право поиграть две минуты в большинстве, но наши хоккеисты отбились.

Во второй половине периода скорости упали. У России было несколько моментов но реализовать их не удалось. Подопечные Ларионова не могли взвинтить темп игры, что устраивало «кленовых листьев».

За три минуты до конца второго отрезка игры Россия заработала большинство. Россияне уверенно смотрелись, имея на одного игрока больше, создавая моменты у ворот Девона Леви. Результатом давления стал гол Абрамова, но его отменили из-за офсайда при входе в зону по тренерскому запросу канадцев.

За полминуты до перерыва хозяева заработали право на буллит. Аскаров спас команду от пятой шайбы при выходе Дилана Козенса, но после второго периода россияне проигрывали со счетом 0:4.

Начало третьего отрезка выдалось слишком спокойным. Скорости совсем упали. Казалось, что россияне уже не верят в собственный успех, а канадцы уверенно отбивали попытки россиян забросить шайбу.

Вторая половина периода запомнилась потасовкой Бардакова и Кребса. За три минуты до конца Россияне неожиданно поменяли вратаря на шестого полевого игрока, и Козенс забросил в пустые ворота.

Матч завершился со счетом 5:0 в пользу Канады. 6 января Россия сыграет в матче за третье место с проигравшим в паре США — Финляндия. Встреча начнется в 1:30 по московскому времени.