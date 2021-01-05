«Канадцы даже не вспотели»: в Америке смеются над Россией

«Мы утверждали, что Россия задаст жару. Но нет»

Противостояние России и Канады является самой настоящей хоккейной классикой, и матчи на любом возрастном уровне вызывают огромный интерес у всех любителей хоккея. Так было на прошлом молодежном чемпионате мира, когда в финале канадцы в драматичной борьбе все-таки вырвали золото, так произошло и на текущем МЧМ, где давние соперники встретились в полуфинале.

По сути эта встреча носила негласный статус скрытого финала, ведь ее победитель таким образом стал бы конечным фаворитом итогового матча, потому и от обеих команд ждали острой и жесткой борьбы на площадке.

На деле же все получилось совершенно иначе: Россия пропустила уже на первой минуте, первый период завершился со счетом 0:3, а с площадки в итоге ушла при разгромных 0:5. Как такового сопротивления команда Игоря Ларионова канадцам оказать не сумела, чему удивились не только в России, но и в Северной Америке. Местные журналисты хоть и прогнозировали победу канадцев, но не ожидали, что она получится такой легкой.

«Мы утверждали, что для Канады схватка с Россией станет настоящим испытанием, что россияне зададут жару. Но нет. Канада устроила настоящий обстрел ворот российской сборной и даже не вспотела. За всю историю противостояния эта игра стала одной из самых однобоких, когда один соперник полностью превзошел второго»,

— заявил один из обозревателей Sportsnet.

Того же мнения придерживаются и авторы канадского издания Toronto Star, где выход своей национальной сборной в финал молодежного чемпионата мира оценили как обычное событие.

«Русским была уготована та же участь, что постигла и остальных соперников Канады на этом турнире. Наша мощная сборная буквально прошлась катком по России, так и не встретив достойного отпора.

Обычно игры между Канадой и Россией проходят в ожесточенной борьбе, этого же ждали и на этом турнире. Но в итоге русские не смогли оказать мощного сопротивления. Их проблемы в атаке были видны еще по матчам с Чехией и Германией. В полуфинале с Канадой эта проблема оказалась для россиян ключевой»,

— пишут канадские журналисты.

На официальной сайте турнира обозреватель ИИХФ Эндрю Подникс назвал Россию «очередной жертвой агрессивных канадцев». Отметили «полное доминирование кленовых» и обозреватели TSN, которые при этом назвали Россию «действительно сильной сборной». Автор заметки Боб Маккензи посчитал, что главным фактором победы канадцев стали их «настоящая игра и отличное взаимодействие по всей площадке», а также обратил внимание на действия российского вратаря Ярослава Аскарова.

Аскаров и его клюшка стали интернет-мемом

Действительно, 18-летний российский голкипер стал настоящим антигероем встречи с Канадой. До этого матча и даже до самого старта турнира Аскарова называли едва ли не лучшим вратарем чемпионата. Похвала в адрес Ярослава была обоснованной, все-таки не каждому голкиперу удается быть выбранным на первом раунде драфта НХЛ под 11-м номером. Теперь же у боссов «Нэшвилл Предаторз» если и не возникли сомнения в своем выборе, то точно появились мысли о том, на что первым делом стоит обратить внимание на тренировках с российским вратарем.

Для Аскарова матч с Канадой в целом получился неудачным, равно как и для всей российской сборной. Однако два эпизода с участием Ярослава бросились в глаза уж слишком сильно. Оба в итоге стали голевыми.

Так, при второй пропущенной шайбе Аскаров неожиданно потерял свою клюшку и, доигрывая момент, был вынужден забрать ее у своего защитника.

При четвертом же голе канадцев Ярослав выронил клюшку из руки дважды. Причем со стороны даже показалось, что российский вратарь едва ли не специально выбросил ее.

Askarov loses his stick and Braden Schneider capitalizes to give @HC_WJC their 4th goal of the game. #WorldJuniors pic.twitter.com/2zCnnQbJgU — IIHF (@IIHFHockey) January 5, 2021

Действия Аскарова в итоге вызвали негодование у его канадского коллеги по цеху, экс-голкипера «Баффало Сейбрз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Мартина Бирона.

«Никогда, никогда, никогда вратарь не должен брать клюшку своего полевого игрока, если потерял свою. Это мешает защитникам полноценно обороняться. Вратарь же, если потерял клюшку, способен справиться с ситуацией и без нее! Я только что спросил у своего 16-летнего сына-вратаря, что он должен делать, если потерял клюшку. И он ответил: «Схвачу клюшку защитника». Нет! Я терплю неудачу как отец!» — написал он у себя в Twitter.

I just asked my 16 year old goalie son what to do if you lose your stick?? He answered I grab one of my defenseman's stick!! NOOOOOO!! I'm failing as a father!! — Martin Biron (@martybiron43) January 4, 2021

Обозреватели The Hockey News и вовсе подчеркнули, что у Аскарова проблемы с владением своей же клюшкой имеются достаточно давно и проглядывались на протяжении всего турнира.

Критика в адрес молодого российского голкипера на этом не закончилась. В конечном итоге «клюшка Аскарова» даже стала именем нарицательным, породив в интернете множество шуток. Дошло до того, что в Twitter несколько пользователей создали новые аккаунты с никнеймами «клюшка Ярослава Аскарова».

«Ярослав только что бросил меня у стойки для клюшек», «Он просто оставил меня в раздевалке, чтобы начать третий период с другой», «Я бы солгал, если бы сказал, что не завидую вратарям, которые проявляют нежную любовь и заботу к своим клюшкам, держа их крепко», «Я должен признаться. Канадский игрок измазал меня маслом перед матчем. К сожалению, Ярослав не умеет говорить на языке палок, поэтому он не был предупрежден», — такого рода шутки и мемы разлетелись по социальным сетям.

Yaroslav just dropped me before the stick rack — Yaroslav Askarov's Stick (@AskarovsStick) January 5, 2021

He just decided to Leave me in the locker room to start the 3rd — Askarov's stick (@Askarovstick) January 5, 2021

I'd be lying if I said I wasn't jealous that the goalies on these 2 teams show their sticks tender love and care and hold them tight #relationshipGoals — Yaroslav Askarov's Stick (@AskarovsStick) January 5, 2021

I have a confession to make everyone, a Canadian player buttered me up before the game... Unfortunately Yaroslav doesn't speak stick so he couldn't get my warning... — Yaroslav Askarov's Stick (@AskarovsStick) January 5, 2021