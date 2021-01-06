«Жестокое господство»: норвежцы о выступлении россиян на «Тур де Ски»

Ступак спасает Россию, пока Непряева не в лучшей форме

Итальянский этап элитной многодневки «Тур де Ски» завершился двумя гонками преследования. Первыми на трассу в Тоблахе вышли девушки. После индивидуальной «разделки» группу лидеров составили американки Джессика Диггинс и Роси Бреннен, а также шведка Эбба Андерсон. Юлия Ступак, которая в этом сезоне на фоне спада у Натальи Непряевой стала лидером российской женской сборной, стартовала четвертой. Отставание в 25 с лишним секунд россиянка отыграла моментально и уже после первых трех километров вместе с Андерсон опередила двух американок. Особенно не повезло Диггинс, которая на одном из спусков неожиданно упала, в результате чего не смогла сохранить даже часть своего преимущества.

Перед последним кругом другая представительница сборной США — Бреннен — от группы лидеров отслоилась, и в итоге за золото боролись Ступак, Андерсон и все та же Диггинс.

На финишной прямой в упорной борьбе победа досталась россиянке. Диггинс, которая едва-едва не оставила шведку позади себя, все-таки ей уступила и довольствовалась бронзой.

Таким образом, Юлия Ступак впервые спустя более двух лет одержала победу в личной гонки в рамках Кубка мира. Такой перерыв произошел в том числе и из-за декрета, в который была вынуждена уйти лыжница — 7 января 2020 года у нее родился сын Арсений. Победа на «Тур де Ски» стала, пожалуй, отличным подарком накануне дня рождения ребенка.

«Ужасно соскучилась по сыну, семье. Празднуют сейчас без меня. Но мое сердце с ними, хотя состояние у меня сейчас пограничное между радостью и тоской», — сказала Ступак после своего триумфа.

Большунов все еще лучший, Россия вновь заняла весь пьедестал

Триумфа российские болельщики лыжных гонок ждали и от мужской сборной. И дождались. По итогам индивидуальной гонки первая пятерка состояла сплошь из россиян: Александр Большунов, Денис Спицов, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин и Артем Мальцев заставили француза Мориса Манифика чувствовать себя в полном одиночестве. Та же ситуация развернулась уже и в пасьюте.

Большунов, имевший на старте чуть более восьми секунд преимущества, сразу же ушел в отрыв. После первой отметки он был быстрее своих соперников минимум на 20 секунд, а по ходу гонки увеличил отрыв более чем до минуты и спокойно довел дело до очередной, уже четвертой подряд победы.

«Сегодня у меня было два варианта: либо делать масс-старт, либо идти собственную гонку. Пришлось выбирать второй вариант, так как после старта я понял, что ухожу в отрыв. В итоге ехал свою гонку», — сказал Сан Саныч после гонки.

Интриги в борьбе за золото не было изначально, потому основное внимание было уделено претендентам на медали. До последнего за попадание на подиум вместе со Спицовым и Якимушкиным боролись Червоткин, Мальцев, Андрей Мельниченко, Евгений Белов и даже Илья Семиков. Среди них в одиночку бежал и француз Манифика, однако в конечном счете на финишной прямой он все-таки пропустил вперед себя Якимушкина, Белова, Червоткина и Мельниченко. Спицов уже к середине гонки заметно сдал и боролся только за попадание в топ-10, а Мальцев дважды на дистанции сломал палки, что также помешало ему взойти на пьедестал. Впрочем, и без того для России итальянский этап «Тур де Ски» прошел успешно — сразу восемь россиян в первой десятке, где помимо Монифика место досталось только немцу Лукаса Бёгля.

«Думаю, сейчас норвежцы вспотели. Не ходя в баню, они сидят и потеют. Думают: «Что же такое происходит? Как так можно? Это даже невозможно смотреть». Я бы на их месте смотрел и плакал. Как же прекрасно, что у нас так много сильных молодых спортсменов. Даже между собой разобраться сложно, кто готов ехать на чемпионат мира», — сказал в эфире «Матч ТВ» олимпийский чемпион Александр Легков.

«У Большунова нет достойного соперника»

Действительно, в Норвегии сейчас несколько опечалены тем, что происходит на Кубке мира и «Тур де Ски» в частности. Из-за риска распространения коронавируса норвежские лыжники и лыжницы отказались от участия в соревнованиях, и потому у россиян — особенно в мужской дисциплине — конкуренции по сути не осталось. Об этом высказались и журналисты издания Daglabet, которое знаменито своими резкими и иногда оскорбительными заявлениями в отношении российских лыжников и биатлонистов. Заметка по итогам пасьюта в Тоблахе получила краткий заголовок «Сломал конкуренцию».

«Большунов приехал к финишу абсолютно один, у него есть уверенный курс на абсолютную победу на «Тур де Ски», а российские лыжники вновь захватили весь подиум. Борьба за место на подиуме разгорелась уже между теми, кто бежал за Большуновым, и в группе российских лыжников бежал одинокий Монифика. Французу в этой битве с русскими пришлось нелегко. В итоге Большунов первый, Якимушкин второй, у Белова бронза. Жестокое, насильственное господство русских. К сожалению, из-за коронавируса норвежские лыжники составить им конкуренцию не могут»,

— пишут авторы Daglabet.

О превосходстве россиян написали и обозреватели финского издания Iltalehti, которые опубликовали заметку с заголовком «Большунов, Большунов, Большунов, Большунов, Большунов — русский ужас нанес новый удар».

Авторы портала подчеркнули, что у российского лыжника из-за отсутствия норвежцев и финского лыжника Иво Нисканена «нет достойного соперника». И это, пожалуй, обоснованный аргумент.

«Только несчастный случай или болезнь помешают Большунову во второй раз подряд выиграть «Тур де Ски»,

— отмечают журналисты.

7 января лыжники проведут выходной, а уже потом прибудут в Валь-ди-Фьемме, где состоится третий этап элитной многодневки. Остается надеяться, что никакого несчастного случая с Сан Санычем не произойдет.