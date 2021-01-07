COVID-19 и допинг-скандал: новые проблемы российского биатлона

В Оберхоф без рулевого

Валерий Польховский заразился коронавирусом перед стартом очередного этапа Кубка мира. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Союз биатлонистов России (СБР), о положительном тесте на COVID-19 в стане национальной команды стало известно еще в среду. Отмечалось, что у спортсменов инфекция не обнаружена. А уже 7 числа заболевание подтвердилось у главного тренера сборной.

В настоящий момент Польховский помещен на карантин, который продлится 10-14 дней.

Сейчас сборная России находится в немецком Оберхофе, где с 8 по 17 января пройдут два этапа КМ. В состав сборной России на январские старты вошли 14 биатлонистов: Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Лариса Куклина, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова, а также Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Игорь Малиновский и Антон Бабиков.

Незадолго до этого Польховский прокомментировал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в команде. Наставник сборной России отмечал, что болезнь не могла не сказаться на форме отечественных спортсменов.

«Тесты у Гараничева и Латыпова были отрицательными, а вот женская команда переболела практически в полном составе. Оправдываться мы не будем. В протоколе нет строки «Переболел коронавирусом», зато есть «Итоговый результат». Однако по состоянию спортсменов удар сильный... Допустим, Бабиков перенес COVID-19 в легкой форме, но так и не сумел вернуть оптимальную форму. А ведь с момента заболевания прошел месяц.

Я понимаю лыжников из Норвегии, Швеции и Финляндии, которые пропустили этапы КМ. Жизнь покажет, правы они были или нет — заболевание очень серьезное, влияние его на организм пока досконально не изучено. Прежде всего, атлетам надо выздороветь, а потом уже выходить на определенные нагрузки», — цитирует специалиста сайт СБР.

Напоследок напомним, что перед открывавшими сезон этапами Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) коронавирус обнаружили у Антона Бабикова. Не обошел стороной COVID-19 и старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова и еще трех тренеров.

Скандал на «Ижевской винтовке». Итоги расследования

Не меньший резонанс вызвало другое известие: 4 января СМИ сообщили, что юниорки Ханты-Мансийского автономного округа и юниоры Тюменской области массово снялись со всероссийских соревнований «Ижевская винтовка» в конце декабря. Совпадение или нет, но такое решение 33 биатлониста приняли после прибытия допинг-офицеров.

Турнир проходил в Чайковском и Ижевске 24-28 декабря.

«На «Ижевской винтовке» произошли удивительные события, — писал бывший лыжник Николай Панкратов. — В Чайковском после того, как на допинг-контроль после последнего спринта вызвали женщин, снялись все «хантовские» юниорки. А на следующий день уже в Ижевске, после того, как вызвали на допинг-контроль мужчин, снялись все тюменские юниоры. Что это было: парадокс, совпадение? Решайте сами. В свете событий с красноярской биатлонисткой (речь идет о дисквалифицированной на четыре года 20-летней Виктории Коноваловой – «Газета.Ru»), может, соответствующим службам стоит выехать по адресам?»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев тогда призвал не прибегать к голословным обвинениям спортсменов в применении допинга, а дождаться официальных итогов расследования. И вот какими они получились: президент СБР Виктор Майгуров сослался на неудачно составленный календарь и недостаточную подготовку к сезону, тогда как все тот же Губерниев пенял на… бухгалтерию.

«Истинная причина снятия биатлонистов с соревнований простая, но крайне важная — бухгалтерия! Тренер обязан отчитаться перед организацией, которая его и спортсменов отправила в командировку. Спортсмены заявляются по группам, снимаются; есть индивидуальный план подготовки и так далее. Кто-то готов бежать три гонки, кто-то две... Болезни, самочувствие, тактические нюансы. Но по документам все должны пройти! Бухгалтерия и российские законы. Панкратов слышал звон, да не знал, где он. РУСАДА молчит? Ибо нету там допинга!» — написал комментатор у себя в Telegram-канале.