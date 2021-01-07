«Трамп должен пойти под суд»: спортсмены о штурме Капитолия

Американское спортивное общество особенно остро реагирует на политические и социальные явления в стране. Антирасисткие протесты, ставшие ответом на убийство темнокожего мужчины Джорджа Флойда полицейскими и продолжавшиеся многие месяцы, проходили при поддержке ведущих американских лиг — в частности, игроки Национальной баскетбольной лиги (НБА) тогда всерьез грозили бойкотом и отказом продолжать сезон. Подавляющая часть спортсменов критиковала политику президента Дональда Трампа и ликовала по поводу его проигрыша на выборах.

Случившееся 6 января в Вашингтоне вызвало несогласие в спортивных рядах США. Капитан женской сборной страны по футболу, олимпийская чемпионка Меган Рапино, неоднократно подвергавшая обструкции Трампа за его политические решения на посту президента, сравнила захват Капитолия с террористическим актом.

«6 января 2021 года в Вашингтоне доморощенные американские террористы штурмом взяли здание Капитолия», — написала Рапино в Twitter.

American domestic terrorists have stormed the Capitol Building in Washington DC, Jan 6 2021. — Megan Rapinoe (@mPinoe) January 6, 2021

«Служить и защищать» — именно этим и занимается этот полицейский», — добавила футболистка, приложив видео, на котором один из правоохранителей делает фото с митингующим.

Напомним, что 6 января должно было состояться утверждение итогов президентских выборов Конгрессом. В этот день сторонники республиканской партии, недовольные, по их мнению, «кражей бюллетеней», о которой говорил Трамп, вышли на митинг и штурмовали Капитолийский холм. Спустя менее двух часов последователи президента прорвались в здание Конгресса, где из-за пандемии полицейских было значительно меньше, чем обычно. Вице-президента Майкла Пенса и членов Конгресса пришлось эвакуировать — помещение Сената и Палаты представителей США полностью заняли митингующие. Было принято решение направить в столицу войска Нацгвардии, и только после этого протестующие стали покидать Капитолийский холм. Впоследствии заседание состоялось — Конгресс утвердил Джо Байдена как избранного президента. По итогам столкновений погибли как минимум четыре человека, пострадали еще несколько человек, в том числе полицейские.

В НБА, где к Трампу сформировалось осуждающее мнение, отреагировали незамедлительно. 11 матчей оказались под угрозой срыва — по неофициальным данным, баскетболисты и клубы всерьез думали бойкотировать игры. Не только из-за штурма Капитолия, но и из-за случившегося в этот же день в Висконсине, где местная прокуратура отказалась выдвигать обвинения в адрес полицейского, который в августе 2020-го несколько раз выстрелил в спину темнокожему Джейкобу Блэйку. Наиболее политически деятельная лига США с укором отмечала, что действия правоохранительных сил во время беспорядков в Капитолии несравнимы с теми, которые, как они считают, были бы предприняты, устрой погромы афроамериканцы.

«Это просто нелепо. Национальная гвардия ходила по пятам за людьми во время мирного протеста, а теперь просто бездействует против настоящей террористической атаки. Ситуация самым очевидным образом показывает, где мы сейчас находимся как общество. Что мы из себя представляли долгие годы и какой наша страна, вероятно, будет и в будущем. Честно говоря, вряд ли что-то изменится, потому что до сих пор никаких изменений не произошло.

За 24 часа мы узнали о вторжении в Капитолий и о решении по делу Блэйка. Две таких новости за один день — это будто пощечина по лицу для меня. Словно всем чернокожим в США показали их место, нас снова послали к чертовой матери.

Такое ощущение, что нам в очередной раз решили просто показать свою власть. Им важно регулярно демонстрировать, что они способны посылать нас куда подальше без особых последствий. Вот такое положение вещей в США, и вряд ли оно изменится», — цитирует форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина Gazzetta.

«Несправедливый закон — это вообще не закон», — ретвитнул запись с высказыванием Мартина Лютера Кинга Леброн Джеймс.

Защитник «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури открыто обвинил в захвате Капитолия проигравшего выборы Трампа. К слову, в социальных сетях некоторые записи пока еще действующего президента, в которых он высказывался об акциях своих сторонников и выражал несогласие с результатами голосования выборщиков, были заблокированы в связи с «подстрекательством к насилию».

«Трамп является преступником. Он должен пойти под суд»,

— отметил Лоури в Twitter.

Kyle Lowry on Donald Trump: "That man is a criminal, he should be charged." — William Lou (@william_lou) January 7, 2021

Форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун, комментируя беспорядки в Вашингтоне, заявил о явном, как он считает, социальном неравенстве, ярко проявившемся в действиях полиции.

«Мы живем в двух разных, отдельных друг от друга Америках. В одной из них тебя могут убить, когда ты просто спишь в машине, продаешь сигареты или играешь у себя во дворе. В другой Америке ты можешь спокойно штурмовать Капитолий. При этом даже не применят слезоточивый газ, не будет массовых арестов. Почему-то люди считают, что ты проявляешь неуважение, когда встаешь на колено. А штурм Капитолия для этих людей не является неуважением», — рассказал Браун у себя на странице в Twitter.

Taking a knee is disrespectful to America but storming the capital is not — Jaylen Brown (@FCHWPO) January 7, 2021

Легенда НБА Дуэйн Уэйд высказал схожую с Брауном позицию.

«Черных людей останавливают, и это заканчивается для них смертью. Нас могут убить, когда мы спим в собственных кроватях. Нас могут убить, когда мы совершаем пробежку трусцой. Мы не можем пройти по улице в толстовках, чтобы нас не убили, но они могут сделать вот это?» — написал Уэйд, добавив фото погромов в столице.

Black people get pulled over and don't make it out alive. We can't sleep in our own beds without being killed. We can't jog without being killed. We can't walk down the street with our hoodies up without being killed but they can do this??? https://t.co/j59OMKw4LO — DWade (@DwyaneWade) January 6, 2021

А лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо пообещал в будущем по-прежнему использовать НБА как платформу для выражения своих мыслей.

«Это происходит в других странах, но здесь, в США, это случается чаще. Моя команда и я будем использовать нашу платформу, когда увидим подобное. НБА дает нам право говорить о том, что нас беспокоит. А это меня беспокоит.

Мой ребенок растет в США. И мой ребенок черный. Я не могу смириться с тем, что показывают по телевизору.

Пока я жив и дышу, буду стараться изо всех сил изменить ситуацию, насколько могу. Хоть на 5%, хоть на 2», — цитирует Адетокунбо Gazzetta.gr.

Впрочем, нашлись у Трампа среди спортсменов даже сторонники среди спортсменов. Бывший баскетболист Дэвид Вуд по прозвищу Гладиатор вместе с другими сторонниками республиканцев лично участвовал в штурме Капитолийского холма. Фото с 56-летним Вудом в куртке США и рогом опубликованы в Twitter репортером Эктором Эрнандесом.