«Трамп должен пойти под суд»: спортсмены о штурме Капитолия

Американское спортивное общество особенно остро реагирует на политические и социальные явления в стране. Антирасисткие протесты, ставшие ответом на убийство темнокожего мужчины Джорджа Флойда полицейскими и продолжавшиеся многие месяцы, проходили при поддержке ведущих американских лиг — в частности, игроки Национальной баскетбольной лиги (НБА) тогда всерьез грозили бойкотом и отказом продолжать сезон. Подавляющая часть спортсменов критиковала политику президента Дональда Трампа и ликовала по поводу его проигрыша на выборах.
Случившееся 6 января в Вашингтоне вызвало несогласие в спортивных рядах США. Капитан женской сборной страны по футболу, олимпийская чемпионка Меган Рапино, неоднократно подвергавшая обструкции Трампа за его политические решения на посту президента, сравнила захват Капитолия с террористическим актом.
«6 января 2021 года в Вашингтоне доморощенные американские террористы штурмом взяли здание Капитолия», — написала Рапино в Twitter.
«Служить и защищать» — именно этим и занимается этот полицейский», — добавила футболистка, приложив видео, на котором один из правоохранителей делает фото с митингующим.
Напомним, что 6 января должно было состояться утверждение итогов президентских выборов Конгрессом. В этот день сторонники республиканской партии, недовольные, по их мнению, «кражей бюллетеней», о которой говорил Трамп, вышли на митинг и штурмовали Капитолийский холм. Спустя менее двух часов последователи президента прорвались в здание Конгресса, где из-за пандемии полицейских было значительно меньше, чем обычно. Вице-президента Майкла Пенса и членов Конгресса пришлось эвакуировать — помещение Сената и Палаты представителей США полностью заняли митингующие. Было принято решение направить в столицу войска Нацгвардии, и только после этого протестующие стали покидать Капитолийский холм. Впоследствии заседание состоялось — Конгресс утвердил Джо Байдена как избранного президента. По итогам столкновений погибли как минимум четыре человека, пострадали еще несколько человек, в том числе полицейские.
В НБА, где к Трампу сформировалось осуждающее мнение, отреагировали незамедлительно. 11 матчей оказались под угрозой срыва — по неофициальным данным, баскетболисты и клубы всерьез думали бойкотировать игры. Не только из-за штурма Капитолия, но и из-за случившегося в этот же день в Висконсине, где местная прокуратура отказалась выдвигать обвинения в адрес полицейского, который в августе 2020-го несколько раз выстрелил в спину темнокожему Джейкобу Блэйку. Наиболее политически деятельная лига США с укором отмечала, что действия правоохранительных сил во время беспорядков в Капитолии несравнимы с теми, которые, как они считают, были бы предприняты, устрой погромы афроамериканцы.
«Это просто нелепо. Национальная гвардия ходила по пятам за людьми во время мирного протеста, а теперь просто бездействует против настоящей террористической атаки. Ситуация самым очевидным образом показывает, где мы сейчас находимся как общество. Что мы из себя представляли долгие годы и какой наша страна, вероятно, будет и в будущем. Честно говоря, вряд ли что-то изменится, потому что до сих пор никаких изменений не произошло.
За 24 часа мы узнали о вторжении в Капитолий и о решении по делу Блэйка. Две таких новости за один день — это будто пощечина по лицу для меня. Словно всем чернокожим в США показали их место, нас снова послали к чертовой матери.
Такое ощущение, что нам в очередной раз решили просто показать свою власть. Им важно регулярно демонстрировать, что они способны посылать нас куда подальше без особых последствий. Вот такое положение вещей в США, и вряд ли оно изменится», — цитирует форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина Gazzetta.
«Несправедливый закон — это вообще не закон», — ретвитнул запись с высказыванием Мартина Лютера Кинга Леброн Джеймс.
Защитник «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури открыто обвинил в захвате Капитолия проигравшего выборы Трампа. К слову, в социальных сетях некоторые записи пока еще действующего президента, в которых он высказывался об акциях своих сторонников и выражал несогласие с результатами голосования выборщиков, были заблокированы в связи с «подстрекательством к насилию».
«Трамп является преступником. Он должен пойти под суд»,
— отметил Лоури в Twitter.
Форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун, комментируя беспорядки в Вашингтоне, заявил о явном, как он считает, социальном неравенстве, ярко проявившемся в действиях полиции.
«Мы живем в двух разных, отдельных друг от друга Америках. В одной из них тебя могут убить, когда ты просто спишь в машине, продаешь сигареты или играешь у себя во дворе. В другой Америке ты можешь спокойно штурмовать Капитолий. При этом даже не применят слезоточивый газ, не будет массовых арестов. Почему-то люди считают, что ты проявляешь неуважение, когда встаешь на колено. А штурм Капитолия для этих людей не является неуважением», — рассказал Браун у себя на странице в Twitter.
Легенда НБА Дуэйн Уэйд высказал схожую с Брауном позицию.
«Черных людей останавливают, и это заканчивается для них смертью. Нас могут убить, когда мы спим в собственных кроватях. Нас могут убить, когда мы совершаем пробежку трусцой. Мы не можем пройти по улице в толстовках, чтобы нас не убили, но они могут сделать вот это?» — написал Уэйд, добавив фото погромов в столице.
А лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо пообещал в будущем по-прежнему использовать НБА как платформу для выражения своих мыслей.
«Это происходит в других странах, но здесь, в США, это случается чаще. Моя команда и я будем использовать нашу платформу, когда увидим подобное. НБА дает нам право говорить о том, что нас беспокоит. А это меня беспокоит.
Мой ребенок растет в США. И мой ребенок черный. Я не могу смириться с тем, что показывают по телевизору.
Пока я жив и дышу, буду стараться изо всех сил изменить ситуацию, насколько могу. Хоть на 5%, хоть на 2», — цитирует Адетокунбо Gazzetta.gr.
Впрочем, нашлись у Трампа среди спортсменов даже сторонники среди спортсменов. Бывший баскетболист Дэвид Вуд по прозвищу Гладиатор вместе с другими сторонниками республиканцев лично участвовал в штурме Капитолийского холма. Фото с 56-летним Вудом в куртке США и рогом опубликованы в Twitter репортером Эктором Эрнандесом.