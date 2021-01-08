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В шаге от бронзы: Миронова стала четвертой в пасьюте, у Экхофф — золото

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Экхофф выиграла пасьют в Оберхофе, Миронова — четвертая

В немецком Оберхофе проходит 5-й этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию женской гонки преследования, победу в которой одержала норвежка Тириль Экхофф. Лучший результат среди россиянок показала Светлана Миронова, финишировавшая четвертой.

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На этом «Газета.Ru» завершает свою трансляцию. До свидания.

Подведем итоги. Вторая победа подряд у Экхофф в Оберхофе, но Рейселанд ей нервы потрепала. А для сборной России, несмотря на отсутствие медалей, гонка получилась успешной: четвертое место Павловой — это лучший результат сезона.

Кайшева финишировала 19-й, Куклина — 25-й. Павлова только 31-я. Казакевич пришла на финиш 37-й.

У Хаузер бронза, а Светлана Миронова с лучшим результатом сезона — четвертое место!

Не справилась Рейселанд на финише! Экхофф берет золото, у Марте — серебро!

Вот дела! Миронова обгоняет Вирер и перемещается на четвертое место, она бьется за бронзу!

Куклина — два промаха, Кайшева один выстрел смазала, Павлова два.

Миронова точна на последнем рубеже. На пятое место она выходит.

Между Экхофф и Рейселанд три секунды всего. Норвежки решат судьбу золота между собой.

Экхофф мажет последним выстрелом и идет на круг! А Рейселанд пять из пяти выбила и теперь борется за золото с ней. У Хаузер круг.

Вирер с 31-го места обогнала даже Миронову и уже восьмая. А Эберг рядом с Кручинкиной борется за шестерку только.

Очень хочется, чтобы Рейселанд и Хаузер чисто отстрелялись на последнем рубеже — и тогда такая заруба будет на финише! Шикарная борьба.

Павлова и Кайшева точны на «стойке». Впрочем, местечковые задачи они разве что решают.

Промах у Мироновой, у Куклиной сразу два.

Рейселанд и Хаузер — основные претенденты на серебро. А Давидова на круг уходит.

Экхофф без проблем закрывает все мишени на первой «стойке».

У Павловой два промаха, зато Миронова, Кайшева и Куклина точны на второй «лежке». Светлана уже в десятке.

Хаузер, Давидова и Рейселанд убегают следом за Экхофф. Эберг снова задержалась.

Один промах у Экхофф на второй стрельбе, будет штрафной круг. Но запас, конечно, все равно огромный.

Больше полторы минуты отставание у Павловой и Мироновой до лидера. А от ближайшего преследователя у Экхофф гандикап больше 50 секунд.

У Павловой, Кайшевой и Мироновой, увы, по одному промаху. Куклина точна.

Закрывает все мишени Экхофф на первом рубеже, у Эберг — один промах.

Экхофф мощно прошла первый километр и увеличила преимущество от Эберг до 32 секунд.

Гонка преследования началась!

Первая десятка стартового листа. Павлова будет проигрывать лидеру — Тириль Экхофф — почти минуту.

От сборной России пасьют побегут Евгения Павлова (6-й стартовый номер), Светлана Миронова (16), Лариса Куклина (20), Ульяна Кайшева (22), Ирина Казакевич (56).

Старт запланирован на 14.45 мск.

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.