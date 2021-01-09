Антирекорд пал: Россия взяла золото в смешанной эстафете

Немка Херрман переместилась на второе место, США теперь замыкает тройку. А от Норвегии второй этап бежит феноменальная Рейселанд — она уже сократила отставание на десять секунд. Швеция тем временем тоже подобралась к тройке лидеров, за что спасибо сказать надо Эберг.