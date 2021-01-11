Капитан молодежки выбрал Канаду: Подколзин уедет в НХЛ

Проблемы перед отъездом

11 января информационное поле Континентальной хоккейной лиги было потрясено взрывом средней тяжести. Речь о грядущем отъезде нападающего санкт-петербургского СКА Василия Подколзина в Национальную хоккейную лигу.

Началось же все с того, что 19-летний хоккеист накануне неожиданно оказался вне заявки на важный и принципиальный матч против столичного ЦСКА, в котором его команда дважды не удержала преимущество в основное время и уступила в овертайме (2:3 ОТ).

В случае с пропуском Подколзиным игры речь шла не о неудовлетворительном состоянии здоровья и даже не о тренерском решении по спортивным показателям. В ряде СМИ прошла инсайдерская информация, что форвард отказывается подписывать с питерским армейским клубом новый контракт, в то время как срок действия имеющегося в данный момент истекает в конце нынешнего сезона.

Таким образом, главный тренер СКА и сборной России Валерий Брагин, который дважды возил Подколзина на молодежные чемпионаты мира, когда тот был младше максимально разрешенного возраста, решил оставить игрока в запасе, используя это в качестве элемента давления в переговорах.

Впрочем, дело тут вряд ли в самом главном тренере. Журналисты, например Дмитрий Ерыкалов в своем Telegram-канале, винят генерального менеджера СКА Романа Ротенберга.

«Вот смотришь на состав СКА на армейское дерби и недоумеваешь. Лучший бомбардир команды Владимир Ткачев? Вне заявки. Капитан молодежной сборной России Василий Подколзин? Вне заявки. И это при том, что Ярослав Аскаров, которому за МЧМ доставалось не меньше критики, и Максим Грошев, который в Эдмонтоне был на вторых ролях, на месте, — написал Ерыкалов.

— И если про Ткачева и его отношения с Брагиным / Ротенбергом сказано уже немало (на Кубке Первого канала была показательная история), то ситуация вокруг Подколзина в прессу особо не просачивалась.

А там все довольно прозаично. Вася не хочет подписывать со СКА новый контракт. Весной его ждет «Ванкувер». Поддушивать Подкола за это начали еще до МЧМ, но он ведь кэп молодежки. Лишать его игровой практики в преддверии турнира было невыгодно.

Ну а сейчас можно и затянуть удавку на шее. На МЧМ Подколзин больше не сыграет и, похоже, за СКА тоже. Все идет к тому, что пропуском игры с ЦСКА дело не ограничится, и предстоящие месяцы он будет пылить в Высшей лиге. Это в лучшем случае. Правда, агент Сергей Исаков это отрицает. Но кто захочет ругаться с Ротенбергом? Какие-то варварские методы, Роман Борисович».

В пользу данной версии говорит история СКА, где отправление в запас в качестве воспитательных методов при трудных переговорах использовалось и раньше. Это касалось даже самого Ильи Ковальчука, который, уже решив вернуться в НХЛ, после одного из матчей плей-офф домой в Питер не полетел вместе с командой на самолете, а отправился на поезде...

Впрочем, представляющий интересы Подколзина Сергей Исаков действительно выступил с опровержением информации о конфликте молодого нападающего с руководством и тренерским штабом армейского клуба.

«Сегодня утром в прессе появилось много информации о том, что к Василию в клубе стали относиться предвзято в связи с его отъездом в НХЛ. Я как его агент хотел бы опровергнуть эту информацию. Абсолютно никакой предвзятости нет, и я бы от лица Василия хотел бы поблагодарить руководство СКА за то, что они с пониманием относятся к его решению, — заявил Исаков.

— Да, действительно, по окончании контракта, который подойдет к концу 30 апреля, Василий подпишет контракт с «Ванкувером». При этом он продолжит работать с первой командой, будет тренироваться и играть.

Василий сделает все возможное, чтобы принести максимальную пользу клубу и выполнить те задачи, которые были поставлены команде в начале сезона».

Неудачный МЧМ

Василий Подколзин как капитан молодежной сборной России попал в стране под огонь критики после неудачного чемпионата мира в Эдмонтоне, где команда Игоря Ларионова дошла до полуфинала, но был разгромлена Канадой (0:5), а в поединке за третье место уступила еще и Финляндии (1:4). При этом только российские хоккеисты смогли обыграть на турнире сборную США (5:3), но та победа на групповой стадии не принесла дивидендов по итогу, причем даже в подгруппе «звездно-полосатые» финишировали в итоге выше.

Что до Подколзина, то за весь турнир он смог отметиться всего двумя заброшенными шайбами, причем случилось это в поединке с самой слабой сборной турнира — австрийской.

Всего же за три молодежных чемпионата мира, на которых он выступил, Подколзин в 21 матче набрал 12 (3+9) очков — маловато для игрока топ-10 драфта.

При подписании двухлетнего контракта со СКА Роман Ротенберг громко заявил, что Василий для своего поколения является хоккеистом калибра Коннора Макдэвида, но сейчас ту фразу вспоминают либо с грустной, либо с саркастической улыбкой. При этом многие отмечали, что капитан молодежки на протяжении всего турнира играл на команду, демонстрировал энергию и заряженность, и хотя не был особенно результативен, отработал турнир очень полезно.

«У него не просто так висит капитанская нашивка на груди. Это его задача – заводить нас, где-то подсказывать, мотивировать. Понятно, что это происходило в таких важных матчах, как с Канадой и Финляндией. К сожалению, мы не смогли сделать то, что он нам говорил. Подвели его, — рассказал о Подколзине его партнер по сборной Захар Бардаков.

– Не хватало простоты. Элементарно не лезли на пятак. Только Вася Подколзин единственный лез на пятак во всех матчах, старался. Мы не смогли последовать его примеру.

Где-то не хватило сил, где-то – эмоций. Мы играли в свою игру, играли так, как нас учили, тренировали. Где-то не получилось, поэтому такой результат».

«Ванкувер» в ожидании

Перед драфтом-2019 Подколзин котировался скаутами и прессой очень высоко. Например, TSN назвал габаритного российского нападающего второй звездой класса после в итоге ушедшего первым американца Джека Хьюза.

В итоговом официальном скаутском отчете Василий занимал второе место среди европейских полевых игроков после Каапо Какко.

«Ванкувер Кэнакс» выбрал хоккеиста под общим десятым номером сразу после главной звезды канадской молодежки Дилана Козенса, капитана сборной Швеции Филипа Броберга и американского лучшего бомбардира МЧМ-2021 Тревора Зеграса.

Когда Подколзин подписывал со СКА двухлетний контракт после того драфта, было изначально известно о его желании по истечении срока договора отправиться за океан.

В СКА об этом, конечно, знали, но рассчитывали удержать со временем молодую звезду у себя. При этом игрового времени, которое могло бы стать дополнительным фактором в пользу такого поворота для самого нападающего, Подколзин не получил. Неудивительно, что за полтора сезона в КХЛ на его счету четыре заброшенных шайбы и 10 результативных передач в 54 встречах.

Тем не менее в канадском клубе, обладающим одним из самых прогрессирующих и перспективных ростеров в лиге, ждут россиянина с большим нетерпением.

«В нем есть сочетание физических габаритов (186 см, 86 кг), силы и хоккейного ума. Он играет тяжелого форварда, который всегда первый на шайбе. Мы думали, что после перехода он будет для нас нападающим из первой девятки, но Подколзин готов стать парнем из первой шестерки, способным забивать 20-30 голов в год»,

— заявил уже после окончания МЧМ-2021 генеральный менеджер «косаток» Джим Беннинг.

Интересно, что Подколзин сможет сыграть в НХЛ уже в нынешнем сезоне, который стартует 13 января. Контракт с «Ванкувером» россиянин сможет подписать за четыре матча до окончания регулярного чемпионата, а затем принять участие еще и в плей-офф, если команда, конечно, туда выйдет из новообразованного Канадского дивизиона.