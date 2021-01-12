«Какой это перебор?» Плющенко построил коттеджи для Трусовой и Косторной

Евгений Плющенко неоднократно заявлял о том, что намерен сделать свою академию фигурного катания «Ангелы Плющенко» лучшей в России и даже в мире. Он тратит собственные деньги и работает в огромный убыток (как рассказывал сам олимпийский чемпион в интервью Тине Канделаки на «Радио КП», он терпит около 12 млн рублей убытка в год), но продолжает развивать эту частную школу.

Теперь у академии появилась своя база в Подмосковье, которая включает в себя каток, жилые коттеджи для тренеров и спортсменов, ресторан и различные залы для тренировок. Эта база построена рядом с личным коттеджем Плющенко — фигурист специально выкупил территорию у соседей.

В Instagram Stories семикратный чемпион Европы показал домики наиболее популярных членов своей академии — Александры Трусовой, Алены Косторной и Юлии Липницкой, которая завершила карьеру несколько лет назад и работает тренером «Ангелов Плющенко». Как оказалось, теперь Липницкая проживает в двухэтажном коттедже прямо напротив катка.

«Каток буквально за забором. Коттедж очень красивый, уютный. Это вся наша большая территория», — прокомментировал этот фрагмент видео Плющенко.

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Следом олимпийский чемпион показал шале Косторной.

«Если нужно, то можно попариться в баньке. Банька русская», — объяснял Плющенко, показывая на одноэтажное здание рядом с коттеджем действующей чемпионки Европы.

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Наконец трехкратный чемпион мира продемонстрировал шале Трусовой. У входной двери оказалась прибита деревянная табличка с надписью «Русская Ракета, Queen of quads (королева четверных прыжков)».

«У Саши Трусовой своя территория, свой вход отдельный. Вот такой вот он (коттедж) у нас красавчик получился. Сказочный», — подытожил Плющенко.

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Также глава «Ангелов Плющенко» сообщил, что все девушки уже проживают в этих домиках. Таким образом, комплекс, где еще осенью шла активная стройка и доделывался каток, теперь приступил к своей работе.

«Огромная территория, поэтому есть где разгуляться. Здесь можно будет и бегать кроссы, и дышать хорошим свежим воздухом. Сейчас мы идем на тренировку, где будет заниматься Саша Трусова.

Мы находимся в лесу, в хорошем месте, спортсмены пребывают в очень хороших условиях. Не надо ездить никуда, тратить силы, энергию. Только тренироваться и пахать», — подытожил Плющенко.

На некоторых фрагментах видео олимпийский чемпион добавил предостерегающие надписи:

«Не надо запускать дроны и потом обижаться, что их сбили. Спасибо за внимание! Надеюсь, больше любопытных глаз и ушей у нас не будет. Не мешайте «Ангелам Плющенко» работать!»

Сторис Евгения Плющенко pic.twitter.com/hgdLSEzvnX — Алексей Лазуткин (@lazutkin_88) January 12, 2021

Судя по всему, это был намек на материал портала «Собеседник», автор которого сумел проникнуть на территорию комплекса и сфотографировать несколько строящихся домов. В статье они назывались «тесными теремками», и автор подчеркивал, что условия проживания у Трусовой и Косторной будут отнюдь не такими шикарными, как «обещала Рудковская в «Вечернем Урганте».

Напомним, в конце ноября Плющенко, его супруга и старший сын Александр (Гном Гномыч) пришли на шоу Ивана Урганта, где олимпийский чемпион подробно рассказал о планах по поводу своей подмосковной базы. На тот момент большинство тренировок «Ангелов» еще проходили на арендованном катке в Москве.

«Мы построили каток. Это будет полноценная школа с полноценным размером льда: залы, хореография, бесплатное проживание для талантливых детей. Это была моя мечта. Я сам во время спортивной карьеры тратил огромное время в Питере на метро, общественный транспорт.

Потренировался, поехал в школу, потом вернулся обратно — это отнимало много сил и энергии», — рассказывал Плющенко.

Ургант тогда продемонстрировал два фото помещений комплекса:

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Эти комнаты действительно выглядели гораздо больше и, по идее, должны быть расположены в более внушительных коттеджах, чем те домики, фото которых разместил у себя «Собеседник»:

Александра Трусова и Алена Косторная будут жить не так роскошно, как обещала Рудковская в "Вечернем Урганте" https://t.co/WHK3fYJMxf pic.twitter.com/p9xNvu9Sbr — Газета «Собеседник» / Sobesednik.ru (@Sobesednik) January 11, 2021

«Если верить тем фотографиям, которые презентовала Яна Рудковская, фигуристки должны жить в домах с роскошным интерьером, камином и чудесным видом из окон. Однако, судя по внешнему виду домов, условия будут чуть скромнее. Одноэтажный коттедж примыкает окнами к каркасу катка», — отмечалось в материале.

Рудковская поспешила опровергнуть эту информацию и заявила в комментарии «Спорт-экспрессу», что шале спортсменок «выглядят по-другому». Чуть позже Плющенко выложил ту самую серию Stories с домами фигуристок, видимо, желая ответить на критическую публикацию.

Выяснилось, что Трусова и Косторная действительно проживают в других, уже готовых коттеджах, а дом прямо возле катка, фотография которого была выложена на «Собеседнике», строится в данный момент для других спортсменов.

Тем не менее шале фигуристок все равно не выглядят такими огромными, как можно было предположить, глядя на снимки в руках Урганта. Складывается впечатление, что на тех фото была изображена какая-то общая зона для спортсменов — два широких зала с диванами, длинными столами и множеством стульев, — а не шале для одного человека.

Но, даже если планы по ходу строительства резко изменились и итоговый результат оказался скромнее, расходы в любом случае получились колоссальными. Остается надеяться, что это масштабное строительство не подорвет финансовое состояние Плющенко, который теперь несет ответственность за множество талантливых фигуристов — в том числе и членов сборной России.

Напомним, что одновременно с возведением этого комплекса олимпийский чемпион продолжает арендовать каток в Москве, а в феврале планирует открыть еще одну свою ледовую арену, но уже в черте города — на юго-западе столицы. Землю под каток в Москве ему выделил мэр Сергей Собянин, что существенно сократило расходы, однако траты по-прежнему остаются невероятно высокими.

«Строительство двух катков — это огромные деньги. Речь о сотнях миллионов рублей, — рассказывал Плющенко РБК. — В Москве каток больше, чем в области, но оба — полноценные тренировочные базы. В Москве — капитальное строение, с большими залами и раздевалками, фитнесом, рестораном. В Московской области — быстровозводимое каркасное сооружение».

На бурную деятельность Плющенко уже отреагировала известный тренер и комментатор Татьяна Тарасова.

«Своя база — отлично! Можно только поздравить. Это здорово и удобно для работы! Какой это перебор? Это прекрасно, когда рядом с катком есть база. И ты не ездишь домой, а там живешь»,

— цитирует наставницу «СЭ».

Любопытно, что, несмотря на огромные вложения Плющенко в развитие своей академии, Тарасова отказалась называть его тренером.

«Мы еще не знаем, каким будет тренер Плющенко. Он еще не тренер», — подытожила консультант сборной России.