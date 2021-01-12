Погоня Овечкина за «вечным рекордом» и дебют Капризова: интриги нового сезона НХЛ

Ограничения продолжаются

Предыдущий сезон Национальной хоккейной лиги вышел скомканным. Регулярный чемпионат был остановлен, когда командам оставалось провести от 11 до 14 встреч. После этого начался коронавирусный локдаун, и в итоге лига вернулась сразу же с плей-офф.

В него было решено включить сразу 24 команды в соответствии с показателями процента набранных очков (из-за разного количества проведенных матчей), 16 из которых начали с раунда плей-офф, в то время как топ-4 каждой конференции провели однокруговой турнир за посев.

При этом семь худших клубов на момент остановки сезона на этот праздник хоккея не попали и не проводили матчей и тренировок аж с марта!

В итоге доигрывали сезон НХЛ в «пузырях» Эдмонтона и Торонто в условиях строжайших медицинских протоколов и без зрителей. Игроки имели право без каких-либо санкций отказаться от участия в этом действе, но единственной звездой, сделавшей это, стал финский голкипер «Бостона» Тукка Раск, у которого возникли семейные проблемы уже по ходу рестарта.

Надо отметить, что у лиги получилось провести концовку сезона интересно и ярко, пусть и в непривычных условиях. В любом случае, вряд ли кто-то сможет назвать выигранный «Тампа-Бэй Лайтнинг» титул обладателей Кубка Стэнли неполноценным.

Новый сезон, который наконец стартует в ночь на 14 января по московскому времени, тоже получится не совсем обычным. Даже по изначальному плану старт 1 декабря выбивался из обычных рамок слишком сильно, теперь же и вовсе получается, что это фактически будет сезон одного, 2021 года, пусть в названии останется и 2020-й.

Соблюдаться будут медицинские протоколы, так как ситуация с коронавирусом в Северной Америке по-прежнему очень тяжелая, но играть команды будут все-таки не в «пузырях», а на своих домашних аренах, причем лига надеется, что по ходу сезона удастся добиться возвращения на трибуны хотя бы части зрителей.

При этом НХЛ уже была вынуждена перенести на следующий сезон традиционные «зимнюю классику» и «стадионную серию», а также объявить, что в этой кампании не состоится Матч всех звезд.

Зато в феврале все-таки пройдут два поединка на открытом воздухе. На озере Тахо 20-го числа сразятся «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс», а на следующий день сыграют «Филадельфия Флайерз» и «Бостон Брюинз».

Комиссионер лиги Гэри Беттмэн уже подчеркнул всю сложность ситуации, но отметил при этом фактически добрую волю владельцев клубов, которые во что бы то ни стало хотят спасти и новый сезон.

«Нам было бы выгоднее закрыть двери и не играть», — приводит слова Беттмэна официальный сайт лиги. По его словам, владельцы потратят больше денег на организацию сезона, чем они потеряли бы в случае его отмены, но при этом все понимают важность проведения турнира.

Необычная структура дивизионов

Сложные времена требуют новых решений. НХЛ уже показала себя гибкой и прогрессивной лигой, переформатировав концовку предыдущей кампании. Новая тоже пройдет в необычном режиме.

Когда сезон начинается в середине января, ни о каких полноценных 82 матчах регулярного чемпионата для каждой команды речи быть не могло, но сложности связаны не только с датами и временем.

Из-за пандемии перемещения по-прежнему затруднены, и изначально было нерентабельно заставлять команды путешествовать с Восточного побережья на Западное и наоборот.

Кроме того, Канада вообще закрыла свою границу с Соединенными Штатами Америки, а ведь семь из 31 клуба лиги представляют именно Страну кленового листа.

В итоге НХЛ была вынуждена изменить на один сезон составы дивизионов, создав уникальный «канадский», Северный дивизион, а также составить из представителей разных групп, когда все идет в обычном режиме, три дивизиона из американских клубов.

Более того, во время регулярного первенства команды в этой кампании будут играть только внутри своих дивизионов и проведут в них по 56 матчей. Таким образом, команды из США в своих дивизионах сыграют по восемь раз с каждым из семи соперников, а канадцы и вовсе проведут по девять или десять встреч со своими оппонентами.

В итоге из каждого дивизиона в плей-офф выйдут по четыре лучшие команды, которые первые два раунда проведут также внутри своей группы. При этом сам Кубок Стэнли пройдет в обычном формате: четыре раунда, до четырех побед каждый.

В НХЛ рассчитывают, что к маю, когда стартуют серии на вылет, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Северной Америке улучшится, граница между Канадой и США снова откроется, и все можно будет провести без драконовских мер ограничений.

В противном же случае нас ждут опять «пузыри». При этом некоторые эксперты уже сейчас заявляют, что переносы и отмены матчей по ходу регулярки просто неизбежны, а потому для формирования плей-офф, возможно, придется снова считать процент набранных баллов.

Год российских вратарей

Нынешний сезон будет необычен еще и тем, что у команд к нему совсем короткая подготовка при полном отсутствии выставочных матчей. Те семь клубов, что не попали в рестарт, начали тренировочный процесс 31 декабря, остальные приступили к работе 3 января.

Сезон-2020/21 будет уникальным для России, так как еще никогда в лиге не было столько голкиперов из нашей страны. Причем большинство из них находятся в своих коллективах на ведущих ролях.

В этом году в основных составах своих команд собрались сразу восемь вратарей из России! Забавно, что все они играют за коллективы двух дивизионов Восточной конференции.

Более того, в «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс» и вовсе полностью отечественные вратарские бригады. Так, ворота «синерубашечников» после ухода шведского ветерана Хенрика Лундквиста будут защищать Игорь Шестеркин и Александр Георгиев. Специалисты отдают предпочтение первому, но Георгиев имеет больше опыта в сильнейшей лиге мира, получит хорошую игровую практику и наверняка поборется за звание номера один.

У «островитян» с позицией номер один все четко — ее занимает проведший прекрасный прошлый сезон Семен Варламов. Но и на наконец-то приехавшего из ЦСКА Илью Сорокина расчет у клуба большой.

Правда, есть вероятность, что олимпийский чемпион Пхенчхана сначала отправится в фарм-клуб, как было в «Рейнджерс» у Шестеркина, так как «Айлендерс» на всякий случай подписали контракт и с опытным американским ветераном Кори Шнайдером.

Также в новообразованном Восточном дивизионе выступит «Вашингтон Кэпиталз», где основным голкипером должен стать Илья Самсонов. Прежний номер один Брэйден Холтби подписал в межсезонье контракт с «Ванкувер Кэнакс», а Лундквиста «столичные» брали скорее как бэкапа.

Правда, у шведа были выявлены проблемы с сердцем, и в новом сезоне он не сыграет, а потому клуб уже заключил договор с другим ветераном Крэйгом Андерсоном, который и своему молодому коллеге должен помочь, и, если потребуется, станет основным стражем последнего рубежа.

В Центральном дивизионе сыграют еще три команды с российскими вратарями, хотя в обычный год они попали бы в разные группы. «Даллас Старз» Антона Худобина и вовсе был бы представителем Западной конференции, а теперь сможет даже в первом раунде плей-офф повторить прошлогодний финал с «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.

Худобин успел осенью даже выйти на рынок неограниченно свободных агентов, но уже через пару часов продлился с техасцами, где его все устраивает. Теперь россиянин уже не бэкап, как раньше, а полноценный первый номер, либо же равноценный член потенциально шикарной бригады. Тут все во многом зависит от здоровья Бена Бишопа, которое в последние годы создало ему репутацию «хрустального» игрока.

Что до Василевского, то он сейчас считается лучшим голкипером мира, и это подтверждается в первую очередь результатами команды — без подвигов Андрея на последнем рубеже «Тампа» не взяла бы Кубок Стэнли.

Интересно, что на днях The Athletic опросил 15 генменеджеров и главных тренеров клубов лиги, и абсолютно все назвали Василевского лучшим вратарем! У 14 голосовавших он получил максимальные 10 баллов, а один выставил и вовсе 11!

Наконец, тут же «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского, которому просто необходимо исправляться после прошлогоднего провального старта в клубе. При этом россиянин безальтернативно основной на посту номер один, так как его тяжелый контракт просто не позволил менеджменту подписать другого серьезного голкипера, а у двух имеющихся в ростере вратарей набирается от силы 50 встреч в сильнейшей лиге мира.

При этом эксперты склоняются к тому, что Бобровский вернется на свой высочайший уровень претендента на «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю сезона), так как он обычно за провалами выдавал свою лучшую игру, а приход в клуб на пост главного тренера Джоэла Кенневилля должен наладить хромавшую на обе стороны защитную линию команды.

Кучеров вне игры, потерянное время Овечкина

К сожалению, в новом сезоне болельщики не увидят на льду Никиты Кучерова. Один из лучших хоккеистов планеты и в Кубке Стэнли выступал с травмой (что не мешало ему показывать класс и стать лучшим бомбардиром плей-офф), но не залечил ее и за межсезонье.

В итоге Никите потребуется операция, он будет помещен в долгосрочный список травмированных и не выйдет на лед в новой кампании — это уже известно официально.

Кстати, данная ситуация в какой-то степени на руку клубу, поскольку теперь генеральный менеджер Жюльен Брисбуа сможет выйти из патовой ситуации с потолком зарплат при необходимости переподписывать важных хоккеистов.

С другой стороны, потеря такого игрока все равно не может не сказаться на перспективах команды. Однако «Лайтнинг» останется одним из главных фаворитов сезона даже в такой ситуации.

Пожалуй, главным пострадавшим из-за ситуации с коронавирусом стал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Все дело в продолжающейся погоне российского снайпера за рекордом легендарного Уэйна Гретцки по заброшенным в регулярных чемпионатах шайбах за карьеру.

Александр Великий не молодеет, ему уже 35 лет, а отставание от Гретцки все еще очень велико — 188 шайб.

Из-за пандемии коронавируса российский левый форвард потерял недоигранные 13 матчей прошлого сезона и 26 игр нового (из-за сокращенного формата регулярки). Ну а с двумя локаутами (на 82 и 34 игры) картина становится совсем печальной: Овечкин по вине обстоятельств лишился 155 игр, в которых он мог бы значительно приблизиться к «вечному рекорду» канадца.

Новые звезды

Как всегда, новый сезон сильнейшей лиги мира должен подарить новые громкие имена. В этом году ожидания особенно велики, конечно же, от первого номера драфта-2020 Алексиса Лафренье, который попал в компанию к Артемию Панарину и Мике Зибанежаду в «Рейнджерс» и считается главным фаворитом на «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку сезона).

Конкуренцию ему должны составить не только российские голкиперы Шестеркин (его 12 матчей в прошлом сезоне недостаточно, чтобы перестать считаться дебютантом) и Сорокин, но и Кирилл Капризов.

Один из лучших нападающих России, автор золотой шайбы на Олимпийских играх в Пхенчхане, уже вовсю впечатляет на тренировках «Миннесота Уайлд» партнеров и специалистов. От Капризова ждут, что он станет хедлайнером возрождения клуба. Уже сейчас он выглядит готовым мастером, способным с ходу утвердиться в звездном статусе. Наблюдать за ним будет очень интересно.

Платный «Яндекс» и бесплатный «Матч»

В новом сезоне Национальная хоккейная лига будет показана в России, как и в предыдущем, в полном объеме, однако при этом условия изменятся.

Сервис «Яндекс», обладающий правами на трансляции сильнейшей хоккейной лиги мира в России, больше не будет показывать все бесплатно. В свободном доступе останутся только отдельные матчи, а основной объем хоккея можно будет посмотреть по платной подписке.

При этом НХЛ вернется и на экран телевизора! «Матч ТВ» договорился с «Яндексом» и покажет на федеральном канале до 56 игр сезона.

Вероятно, речь пойдет о поединках команд главных российских звезд лиги: «Вашингтона» (Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов), «Тампа-Бэй» (Андрей Василевский), «Питтсбурга» (Евгений Малкин), «Рейнджерс» (Артемий Панарин, Игорь Шестеркин, Александр Георгиев), «Далласа» (Александр Радулов, Никита Гурьянов, Антон Худобин), «Каролины» (Андрей Свечников), «Флориды» (Сергей Бобровский), «Нью-Джерси» (Никита Гусев), «Филадельфии» (Иван Проворов), «Сент-Луиса» (Владимир Тарасенко, Иван Барбашев, Клим Костин), «Айлендерс» (Семен Варламов, Илья Сорокин), «Колорадо» (Валерий Ничушкин) и «Миннесоты» (Кирилл Капризов).