«Это мечта»: игрок «Спартака» может уехать в Англию

Разговоры об интересе английских клубов к Алексу Кралу появились еще осенью прошлого года. Тогда сообщалось, что чешского полузащитника готов приобрести «Вест Хэм Юнайтед» (там выступают два других чешских игрока — хавбек Томаш Соучек и защитник Владимир Цоуфал, перешедшие летом как раз из «Славии», бывшей команды Крала). По слухам, «Спартак» установил компенсацию, за которую готов расстаться со своим футболистом, в размере £30 млн.

«За Алексом уже долгое время следят клубы Английской премьер-лиги, так что для нас это не новость .С некоторыми из них мы контактируем, но на данном этапе сезона еще рано говорить о конкретных предложениях», — говорил тогда агент игрока iSport.cz.

Позднее появилась информация, что финансовые требования красно-белых ниже — журналист Артур Петросян писал, что «Спартак» не против продать Крала за €18 млн. Тогда же авторитетный источник The Athletic проинформировал, что «Вест Хэм», несмотря на прошлую неудачу в переговорах, готов подписать 22-летнего Крала в январе.

Защитник «молотобойцев» Цоуфал рассказывал, что в клубе расспрашивали его о хавбеке «Спартака».

«Я бы хотел видеть у нас в команде Алекса Крала. Если бы он присоединился к нам, было бы просто прекрасно. Меня о нем спрашивали. Задавали вопросы о характере и тому подобных вещах. Все еще точно не на той стадии, что «Вест Хэм» отправляет «Спартаку» предложение. Тем не менее Алекс — именно тот игрок, что нам нужен», — говорил Цоуфал.

Зимнее трансферное окно уже несколько недель как открыто, но официальных предложений по Кралу у «Спартака», как утверждает «Матч ТВ», все еще нет. При этом представители некоторых клубов АПЛ активно контактируют с агентом чеха. Что касается «Вест Хэма», который считается главным претендентом на футболиста, то этой зимой приоритетом лондонцев станет подписание нападающего («молотобойцы» уже расстались с форвардом Себастьяном Алле, продав того за €22,5 млн в «Аякс»). Учитывая финансовые реалии клуба, вряд ли будет возможно, что «Вест Хэм» одновременно подпишет и высококлассного игрока нападения, и Крала.

До последнего времени сам Крал хранил молчание относительно возможного переезда на Туманный Альбион. Однако сейчас футболист заявил, что действительно слышал об интересе к нему со стороны команд АПЛ, а также в курсе и информации по поводу «Вест Хэма». Чех не скрывает, что мечтает играть в Англии.

«Я слышал некоторые новости от чешских газет. Но в данный момент не знаю ничего о каком-то предложении. Мечтаю ли я играть в АПЛ? Да, конечно.

Когда я был маленьким, я смотрел АПЛ, и мне нравится эта лига. Играть там – конечно, мечта.

Но сейчас самое важное для меня — делать все, что в моих силах, и концентрироваться на «Спартаке», — цитирует Крала Sport24.

В вопросе потенциального ухода Крала из «Спартака» важно и то, что красно-белые этой зимой уже совершили первый трансфер, подписав из ПСВ полузащитник Йоррита Хендрикса за €700 тыс. Оба футболиста играют на одной позиции — опорного хавбека.

«Я не думаю об этом, я полностью сконцентрирован на «Спартаке» и делаю все, что в моих силах. Всякое случается, и все решения зависят от клуба. Я сконцентрирован на работе в клубе», — заверил Крал.

Чех выступает в «Спартаке» с осени 2019 года. Тогда трансфер полузащитника из «Славии» обошелся красно-белым в €12 млн. С тех пор он провел 43 матча в составе красно-белых, отметившись тремя голевыми передачами. Хендрикс в нынешнем сезоне выходил на поле в футболке ПСВ 16 раз и не записал на свой счет результативных действий.