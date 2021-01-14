Бой под угрозой срыва: у Ковалева обнаружили допинг

В российском спорте произошел допинговый скандал. На этот раз допинг-тестирование провалил экс-чемпион по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе Сергей Ковалев. В организме российского боксера, по данным ЕSPN, был обнаружен синтетический тестостерон, который оказывает сильное влияние на мышечную силу и массу, а также способствует расщеплению жировых клеток. О положительном результате тестирования 37-летнего россиянина Ассоциация добровольного тестирования на допинг (VADA) уже известила.

При этом сам Ковалев намеренное использование анаболических стероидов отрицает. В ближайшее время представители россиянина обратятся в VADA с требованием проверить пробу Б. Учитывая, что обычно за применение синтетического тестостерона спортсменов отстраняют на полгода, положительный результат второй пробы может грозить Ковалеву более суровое наказание.

«Мы знаем о неблагоприятной информации VADA. Сергей Ковалев доказал, что является чистым бойцом на протяжении многих лет, тестируясь в VADA. И именно по его настоянию был заключен контракт с VADA на предстоящий бой, как и многие предыдущие. Сергей утверждает, что намеренно не принимал никаких запрещенных веществ. Мы позаботились о том, чтобы проверить его добавки, и просим VADA проверить его пробу Б», — приводит РИА «Новости» сообщение команды боксера.

При этом наставник Ковалева подчеркнул, что информации о проваленном допинг-тестировании своего подопечного еще не получал. В VADA же делиться комментариями по данному поводу отказались.

«Я работаю с Сергеем, мы находимся в процессе подготовки. Мы виделись недавно, он мне ничего не говорил. Я не в курсе насчет положительного допинг-теста», — цитирует ТАСС Бадди Макгирта.

В своей профессиональной карьере Ковалев трижды владел чемпионскими поясами — WBA, WBO и IBF. Впервые он завладел титулом, одолев Нэйтана Клеверли в августе 2013 года, а затем объединил пояс WBO с титулами WBA и IBF в бою с Бернардом Хопкинсом. Последний поединок «Крашера» датирован ноябрем 2019 года. Тогда россиянин был нокаутирован Саулем Альваресом и утратил звание чемпиона мира.

Следующий поединок с участием Ковалева был запланирован на 30 января. Соперником россиянина должен стать представитель Узбекистана Бектемир Меликузиев.

«Рад, что после долгой паузы начинаю путь к возвращению титула чемпиона мира. Тот факт, что схватка состоится в России, придает мне больше мотивации и сил. Хочу порадовать соотечественников красивой победой», — говорил Ковалев.

Официально встреча должна пройти в Москве, однако, по информации ряда источников, бой могут перенести в Индио, штат Калифорния, США. Если, конечно, поединок состоится вовсе — учитывая последние допинговые новости, организаторы состязаний рассматривают возможность отмены боя.

Sources: The Jan. 30 fight between Sergey Kovalev and Bektemir Melikuziev is moving to Indio, Calif. The DAZN event was set for Moscow (Kovalev is from Russia) but now heads to Southern California. Shane Mosley Jr.-Jason Quigley on the undercard — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) January 13, 2021

Для самого Ковалева последний календарный год эта новость оказалась далеко не первой из печальных. Еще в октябре 2020-го боксер был приговорен к трем годам тюремного заключения. Но условно.

Причиной наказания стал эпизод, произошедший еще в июне 2018 года, когда спортсмен грубо обошелся с американской моделью Джейми Фронтц. По словам пострадавшей, Ковалев избил ее, нанеся несколько ударов кулаком по лицу. В результате происшествия девушке диагностировали сотрясение мозга и рваные раны на лице, а также образование грыжи диска шейного отдела позвоночника, из-за чего американка была вынуждена перенести четыре операции.

По факту нападения Фронтц подала на Ковалева в суд и в своем заявлении потребовала от россиянина компенсацию в размере $8 млн. Сам спортсмен выплатил модели напрямую $250 тысяч в обмен на отказ продолжить судебные разбирательства. В первое время дело действительно остановилось, однако зимой 2019 года пострадавшая вновь пожаловалась на Ковалева в суд. В итоге боксер свою вину признал: заключив сделку с прокуратурой, он избежал более серьезного наказания вплоть до реального тюремного заключения.