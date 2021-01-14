Бой под угрозой срыва: у Ковалева обнаружили допинг

В российском спорте произошел допинговый скандал. На этот раз допинг-тестирование провалил экс-чемпион по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе Сергей Ковалев. В организме российского боксера, по данным ЕSPN, был обнаружен синтетический тестостерон, который оказывает сильное влияние на мышечную силу и массу, а также способствует расщеплению жировых клеток. О положительном результате тестирования 37-летнего россиянина Ассоциация добровольного тестирования на допинг (VADA) уже известила.
При этом сам Ковалев намеренное использование анаболических стероидов отрицает. В ближайшее время представители россиянина обратятся в VADA с требованием проверить пробу Б. Учитывая, что обычно за применение синтетического тестостерона спортсменов отстраняют на полгода, положительный результат второй пробы может грозить Ковалеву более суровое наказание.
«Мы знаем о неблагоприятной информации VADA. Сергей Ковалев доказал, что является чистым бойцом на протяжении многих лет, тестируясь в VADA. И именно по его настоянию был заключен контракт с VADA на предстоящий бой, как и многие предыдущие. Сергей утверждает, что намеренно не принимал никаких запрещенных веществ. Мы позаботились о том, чтобы проверить его добавки, и просим VADA проверить его пробу Б», — приводит РИА «Новости» сообщение команды боксера.
При этом наставник Ковалева подчеркнул, что информации о проваленном допинг-тестировании своего подопечного еще не получал. В VADA же делиться комментариями по данному поводу отказались.
«Я работаю с Сергеем, мы находимся в процессе подготовки. Мы виделись недавно, он мне ничего не говорил. Я не в курсе насчет положительного допинг-теста», — цитирует ТАСС Бадди Макгирта.
В своей профессиональной карьере Ковалев трижды владел чемпионскими поясами — WBA, WBO и IBF. Впервые он завладел титулом, одолев Нэйтана Клеверли в августе 2013 года, а затем объединил пояс WBO с титулами WBA и IBF в бою с Бернардом Хопкинсом. Последний поединок «Крашера» датирован ноябрем 2019 года. Тогда россиянин был нокаутирован Саулем Альваресом и утратил звание чемпиона мира.
Следующий поединок с участием Ковалева был запланирован на 30 января. Соперником россиянина должен стать представитель Узбекистана Бектемир Меликузиев.
«Рад, что после долгой паузы начинаю путь к возвращению титула чемпиона мира. Тот факт, что схватка состоится в России, придает мне больше мотивации и сил. Хочу порадовать соотечественников красивой победой», — говорил Ковалев.
Официально встреча должна пройти в Москве, однако, по информации ряда источников, бой могут перенести в Индио, штат Калифорния, США. Если, конечно, поединок состоится вовсе — учитывая последние допинговые новости, организаторы состязаний рассматривают возможность отмены боя.
Для самого Ковалева последний календарный год эта новость оказалась далеко не первой из печальных. Еще в октябре 2020-го боксер был приговорен к трем годам тюремного заключения. Но условно.
Причиной наказания стал эпизод, произошедший еще в июне 2018 года, когда спортсмен грубо обошелся с американской моделью Джейми Фронтц. По словам пострадавшей, Ковалев избил ее, нанеся несколько ударов кулаком по лицу. В результате происшествия девушке диагностировали сотрясение мозга и рваные раны на лице, а также образование грыжи диска шейного отдела позвоночника, из-за чего американка была вынуждена перенести четыре операции.
По факту нападения Фронтц подала на Ковалева в суд и в своем заявлении потребовала от россиянина компенсацию в размере $8 млн. Сам спортсмен выплатил модели напрямую $250 тысяч в обмен на отказ продолжить судебные разбирательства. В первое время дело действительно остановилось, однако зимой 2019 года пострадавшая вновь пожаловалась на Ковалева в суд. В итоге боксер свою вину признал: заключив сделку с прокуратурой, он избежал более серьезного наказания вплоть до реального тюремного заключения.