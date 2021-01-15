Забраться на подиум: сборная Россия борется в эстафете. LIVE

Параллельно отстрелялись немка и белорусская биатлонистка. И обе — чисто, без промахов!
Выходят Пройс и Кручинкина на огневой рубеж. «Лежка».
Но через 800 метров немка белорусскую биатлонистку уже догнала. Эберг идет третьей, а Кайшева опустилась на пятую позицию. Обогнала ее чешка Луция Харватова.
Продолжает лидировать Кручинкина, в четырех секундах от нее Пройс.
Бреза завершила свой этап седьмой, финишировать у Франции будет Жулия Симон.
С огромным трудом финишировала Эльвира Эберг, побежала Ханна Эберг. Сразу же с ней стартовала Ульяна Кайшева.
Итак, финишировала Сола первой, передала эстафету Елене Кручинкиной. В трех секунд от нее стартует немка Франциска Пройс.
Еще 2 секунды отставания отыграла Херрман. Миронова уступает белорусской биатлонистке 37 секунд.
Втопила и Миронова. Уже четвертой бежит Светлана, 12 секунд до Эберг.
Херрман сразу же 10 секунд отставания отыграла. Всего 13,7 секунды до Солы.
Миронова с двумя дополнительными патронами ушла шестой. 49 секунд до Солы.
Херрман с одним промахом бежит второй, то же самое у Эберг. Лидеры — Белоруссия, Германия, Швеция. Причем Сола имеет преимущество в 23 секунды.
А Бреза не закрыла две мишени и убежала на штрафные круги!
Один промах допустила Сола, но дополнительным патроном закрыла мишень и убежала первой!
Сола не отпускает Бреза. 10 секунд уступает представительница Белоруссии француженке. Впереди огневой рубеж уже, «стойка».
Херрман втопила. шесть секунд моментально отыграла немка, третьей уже бежит Дениз.
Обгоняет канадку Миронова. Пятой бежит Светлана и проигрывает Бреза 46 секунд.
Несколько неожиданно в первую пятерку ворвалась Меган Бэнкс из Канады благодаря чистой стрельбе.
За ней убегают Херрман и Миронова, которые потратили по одному дополнительному патрону.
Эберг едва-едва избежала штрафного круга. Три доп. патрона она потратила.
Сола потратила два дополнительных патрона, бежит второй белорусская спортсменка.
Убегает в лидеры Бреза. Без промахов прошла она огневой рубеж.
Первая тройка уже на стадионе. Впереди «лежка».
В семи секундах от Херрман бежит Миронова. Немка же от группы лидеров отстает на пол минуты.
Очень медленно бежит Бреза. Скоро обгонят ее Эберг и Сола, а впереди уже и огневой рубеж.
Ожидаемо Херрман обошла после спуска Миронову. 35 секунд лидеру проигрывает Светлана.
Продолжает лидировать Бреза, но уже наступают ей на пятки Эберг и Сола. В 4-х секундах бегут шведка и представительница Белоруссии.
У сборной России бежит Светлана Миронова, а с ней немка Денизе Херрман.
Первой финиширует на своем этапе Шевалье, третий этап у француженок бежит Жюстин Бреза. За ней белорусская биатлонистка Анна Сола и шведка Эльвира Эберг.
Сдает перед передачей эстафеты Хеттих, обгоняет ее Куклина!
Прошли отметку 10,8 км спортсменки. Пятерка все та же: Шевалье, Алимбекова, Перссон, Хеттих, Куклина.
Куклина без промахов! Пятой бежит Лариса, 24 секунды она уступает лидеру.
Позади бегут Перссон, которая допустила один промах, и Хеттих, которая потратила 3 дополнительных патрона.
Но какова же Динара Алимбекова! Белорусская биатлонистка тоже без промахов проходит огневой рубеж и находится на второй позиции! 8,4 секунды до Шевалье.
Шевалье прекрасно проходит «стойку»! Без промахов убегает в лидерах француженка.
Подходят на второй для себя огневой рубеж лидеры гонки.
29,7 секунды проигрывает ей Куклина.
Шевалье, между тем, после отметки 9,4 км уже бежит первой! Отлично бежит француженка.
Куклина все еще шестая, но семь секунд отыграла Лариса!
Отыграла своим ходом отставание Шевалье, на пятки наступает она Хеттих, а немка дышит в спину Перссон.
Куклина один промах допустила, но одним доп.патроном мишень закрыла. Бежит шестой Лариса, 36,6 секунды проигрывает она лидеру.
Лардшнайдер на два штрафных круга убежала.
Перссон и Хеттих без промахов проходят «лежку», Шевалье на одну незакрытую мишень потратила два дополнительных патрона.
Куклина отыграла еще полсекунды отставания, но по-прежнему бежит на 12-й позиции Лариса.
Перед огневым рубежом Шевалье вышла в лидеры, в секунде от нее бежит Лардшнайдер.
Куклина опустилась на 12-ю позицию, при этом восемь секунд отставания она отыграла.
В небольшой отрыв ушли итальянка с француженкой. Перссон и Хеттих бегут в семи секундах от них.
Удерживает лидерство Лардшнайдер, но настигает ее француженка Анаис Шевалье.
Павлова финишировала на своем этапе 10-й. Проиграла она Лизе Виттоцци 47,6 секунды.
Второй этап у России бежит Лариса Куклина.
Лидирует после 5,4 км Виттоцци, за ней сразу же бежит Хинц, чуть позади Брорссон. Идет смена эстафеты. У Италии второй этап бежит Ирене Лардшнайдер, у Германии Янина Хеттих, у Швеции — Линн Перссон.
Бескон бежит пятой. Один дополнительный патрон ей потребовался, впереди француженки бежит Дуня Здоуц из Австрии.
Хинц и Брорссон вновь без промахов отстрелялись. 10 из 10 у них. Преследуют немка и шведка Виттоцци.
А Павлова допустила 4 промаха... Не хватило ей три доп.патрона, убежала на штрафной круг россиянка.
Лиза Виттоцци из Италии без промахов прошла «стойку» и убежала в лидеры.
Впереди второй огневой рубеж, кстати. На подходе к нему биатлонистки. Бескон, тем временем, обходит Павлову.
Прошли отсечку 3,4 км биатлонистки. Павлова по-прежнему лидирует, но менее секунды ей уже уступает Бескон. Наступает на пятки француженка.
На отметке 2,8 км Блашко опустилась на пятую позицию, пропустив Ванессу Хинц и Бескон.
Лидирует Павлова, в полутора секундах от нее бежит Гаспарин, а на третьей позиции — украинка Дарья Блашко.
Тандреволд «застрелилась». Три дополнительных патрона потребовалось норвежке, чтобы избежать штрафных кругов!
Прекрасно справилась на «лежке» Павлова. 5 из 5! Точно и быстро!
Итак, биатлонистки прибыли на огневой рубеж.
А перед ним Павлова решила прибавить ходом и на подъеме возглавила группу биатлонисток. Потихоньку лидирующая группа уходит в небольшой отрыв.
Прошли отметку 1,4 км. Первая пятерка остается неизменной: Тандреволд, Брорссон, Гаспарин, Бескон, Павлова. Впереди первый огневой рубеж.
Преодолели спортсменки первую отсечку. После 0,8 км Павлова бежит пятой, 1,8 секунды она уступает Тандреволд, но это ни о чем не говорит сейчас, конечно.
Общей большой группой бегут биатлонистки. Возглавляет эту армию Тандреволд.
Евгения Павлова стартовала с шестой позиции.
Гонка началась! В первой тройке бегут шведка Мона Брорссон, француженка Анаис Бескон и норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд. Были у Тандреволд проблемы с сердцем после спринтерской гонки, но сейчас здоровью именитой биатлонистки ничего не угрожает, и она принимает полноценное участие в эстафете.
В текущем сезоне у российских биатлонисток пока что нет медалей (кроме смешанной эстафеты). Через пять минут Павлова, Миронова, Куклина и Кайшева попробуют переломить эту тенденцию.
Стоит отметить и то, что Кайшева и Миронова бежали в смешанной эстафете, по итогам которой Россия впервые за 43 гонки сумела выиграть медали — национальная сборная пришла к финишу первой.
Накануне в мужской эстафете сборная России оказалась на четвертом месте, совершив весьма серьезный камбэк — спортсмены сумели подняться с 22-го места.
Сама гонка стартует в 16.45 по московскому времени.
В составе сборной России первый этап пробежит Евгения Павлова, второй — Лариса Куклина, третий — Светлана Миронова, а финишировать будет Ульяна Кайшева.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция женской эстафетной гонки в рамках шестого этапа Кубка мира в Оберхофе.