Забраться на подиум: сборная Россия борется в эстафете. LIVE

Гонка началась! В первой тройке бегут шведка Мона Брорссон, француженка Анаис Бескон и норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд. Были у Тандреволд проблемы с сердцем после спринтерской гонки, но сейчас здоровью именитой биатлонистки ничего не угрожает, и она принимает полноценное участие в эстафете.

And they're off - the 4x6 km women's relay in #OBE21 has started! ��https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/V99BBiSLuE — IBU World Cup (@IBU_WC) January 16, 2021