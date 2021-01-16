Последствия санкций: YouTube заблокировал аккаунт «Ахмата»

Аккаунт грозненского футбольного клуба «Ахмат» был заблокирован на YouTube, также блокировке подвергся канал промоушена по смешанным единоборствам (MMA) Absolute Championship Akhmat (ACA). Теперь при попытке открыть соответствующие вкладки появляется надпись, что страница недоступна. Такое решение видеохостинга связано с санкциями министерства финансов США, которые были введены против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, из-за чего ограничительным мерам кроме футбольного клуба и промоушена по единоборствам подвергся бойцовский клуб «Ахмат».

Пресс-служба грозненской команды в своем обращении к болельщикам подчеркнула, по их мнению, незаконность блокировки, а также отметила, что всю информацию фанаты будут получать в полном объеме, как и раньше.

«Дорогие друзья! Как вы, наверное, уже слышали, наш канал в YouTube заблокирован, без каких-либо оснований. К счастью, в наш современный век есть достаточно технических средств и возможностей, чтобы доносить информацию о деятельности клуба до болельщиков и любителей футбола. Эту информацию вы, как получали, так и будете получать в полном объеме. Любите футбол, болейте только им!» — отмечено в сообщении.

Роскомнадзор направил в компанию Google обращение с требованием восстановить доступ к заблокированным аккаунтам. В ведомстве считают, что ограничение является нарушением право граждан на свободный доступ к информации, а также ущемляет интересы поклонников футбола и смешанных единоборств.

Российская премьер-лига (РПЛ) в свою очередь также согласна, что блокировка YouTube-канала «Ахмата» вызывает недоумение в первую очередь из-за того, что клуб не получил от администрации видеохостинга объяснений по факту принятых мер.

«Лига сожалеет, что из-за этого непрозрачного и не имеющего отношения к футболу решения болельщики «Ахмата» лишены возможности получать информацию о любимой команде через популярную медиа-площадку. Убеждены, что подобные ограничения противоречат базовым ценностям футбола, которые отстаивают Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)», — говорится в заявлении пресс-службы РПЛ.

Министерство иностранных дел России от произошедшего инцидента также не осталось в стороне. Официальный представитель МИД Мария Захарова жестко прокомментировала блокировку аккаунтов и заявила, что в первую очередь людям, которые стоят за этим, нужно быть честными перед собой и отстаивать свои идеалы — борьбу с фейками, финансированием терроризма, вовлеченностью в незаконную деятельность.

Захарова подчеркнула, что для начала необходимо заблокировать аккаунты «всех американских деятелей, причастных к незаконным военным кампаниям США за рубежом, которые унесли миллионы жизней невинных людей».

«И главное. Если хостингу YouTube есть дело до чеченского футбола, то пусть заблокируют сначала головорезов и их идеологических вдохновителей, которые орудовали на Северном Кавказе в 90-е, а сейчас с удовольствием выступают в качестве «экспертов» в американских же СМИ типа «Голоса Америки», — написала представитель МИД в своем Facebook.

Представители компании Google дали официальный комментарий по блокировке спустя почти двадцать четыре часа после того, как аккаунты «Ахмата» и Absolute Championship Akhmat оказались недоступны.

«Согласно законодательству США, министерство финансов требует от компаний соблюдения ограничений в отношении юридических и физических лиц, вошедших в санкционный список, определенный Управлением по контролю за иностранными активами. «Ахмат» и ACA попали в этот список, и Google принял решение заблокировать их аккаунты», — приводит текст пресс-релиза «РБК-Спорт».