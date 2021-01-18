«Он использует UFC»: почему Макгрегор не дождется Хабиба

Меньше недели остается до возвращения в клетку Конора Макгрегора. В ночь на 24 января по Москве Печально Известный выступит на UFC 257, где ему будет противостоять Дастин Порье. Вот только знаменательное событие будто померкло на фоне другой громкой новости. Это президент промоушена Дана Уайт провел 15 ноября беседу с Хабибом Нурмагомедовым и 16-го числа рассказал об итогах переговоров.

Если кратко, непобежденный россиянин по-прежнему не горит желанием возвращаться в октагон. Но есть нюансы.

«У меня был шок, когда он объявил о завершении карьеры после боя с Джастином Гэтжи, — заявил Уайт во время турнира UFC on ABC 1. — Тогда на Хабиба обрушилась смерть отца, травма ноги перед самым поединком... Мы тогда договорились с Нурмагомедовым о том, чтобы взять время и все обдумать. И вот вчера я с ним встретился, мы побеседовали. Вы знаете, что на следующей неделе пройдет турнир UFC 257, на котором пройдут топовые бои. Порье — Макгрегор и Хукер — Чендлер.

Хабиб признался: «У меня нет мотивации снова драться. Пусть эти парни покажут что-то феноменальное. Что-то особенное, что заставит меня вернуться». Чарльз Оливейра его уже впечатлил. И да, Хабиб не станет задерживать пояс в легком дивизионе. «Если кто-то из этих бойцов впечатлит меня, то я вернусь», — вот, что он сказал мне».

По логике, идеальный рекорд 30-0 – это то, чего хотел от Хабиба покойный отец Абдулманап Нурмагомедов. Красивая цифра, великое наследие и история простого мальчика из Дагестана, который трудолюбием добился статуса одного из величайших спортсменов в истории… Да, Нурмагомедову есть ради чего вернуться!

Впрочем и деньги на кону будут стоять немалые. 100 миллионов, которые упомянул чемпион на пресс-конференции в конце 2020 года, ему вряд ли предложат. Но условные 50-60 млн, вкупе с продвижением промоушена Хабиба Уайт гарантировать сможет.

Who do you think delivers the standout performance at #UFC257? pic.twitter.com/9tHb3NwXMW — ESPN MMA (@espnmma) January 16, 2021

Но это только расклады на бумаге. На деле же вероятность камбэка Хабиба крайне мала.

Россиянин ничуть не лукавил. Он действительно зачистил легкий дивизион, и у него не осталось соперников. Тони Фергюсон? Эль Кукуй, до 2020 года считавшийся главной угрозой Нурмагомедову, потерпел два поражения и выбыл из титульной гонки. Дэн Хукер? Не уровень Орла, да и известен новозеландец узкому кругу аудитории. Майкл Чендлер и Дастин Порье? Экс-чемпион Bellator не обладает громким именем, а Бриллианта Хабиб уже побеждал в сентябре 2019 года.

Два наиболее вероятных варианта:

-- идущий на серии из восьми побед Чарльз Оливейра, который сможет составить оппозицию россиянину в партере;

-- естественно, Конор Макгрегор. Ирландец принесет действующему обладателю пояса самый большой чек за всю карьеру в UFC.

Однако мотивации от этого не прибавляется. К сожалению, у Оливейры недостаточно громкое имя для прощального супербоя звезды UFC, а деньги за бой с Конором Хабиб без проблем заработает и на своих бизнес-проектах. Печально Известный – пройденный этап для Орла, спортивного принципа в этом бое нет. А что касается легенды ММА Жоржа Сен-Пьера, то слухи о схватке с ЖСП так и останутся слухами, ведь промоушен категорически против столь неоднозначной афиши.

И как бы подтверждая теорию о «шуме на пустом месте», комментарий «Чемпионату» дал известный комментатор, друг семьи Нурмагомедовых Рамазан Рабаданов. По его словам, Орла действительно ждет «большая игра», но вовсе не в пределах восьмиугольника.

«У Хабиба большая игра и скрытая политика, в которой он использует Уайта. Большой бизнес: такие силы впряглись, что даже бой в 100 миллионов не является целью. Другой уровень, в ход пошли интересы России. Не радуйтесь, возвращения Хабиба не будет. Слишком строго Нурмагомедов относится к себе и своим словам, чтобы нарушить обещание ради славы и пары десятков миллионов. Для чего Хабиб желает удержать пояс чемпиона как можно дольше? Чтобы Ислам Махачев как можно ближе подобрался к титулу, а потом он со спокойной душой передаст его товарищу. Пояс-то переходящий», — прояснил ситуацию Рабаданов.

Так или иначе, после воскресного UFC 257 Хабиб окончательно определится со своим будущим, а ситуация в самом интригующем дивизионе организации более-менее прояснится.