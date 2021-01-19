Дебютный гол Романова, рекорд Варламова: россияне блещут в НХЛ

Очередной день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вновь вывел на первый план российских игроков, бурно стартовавших в сезоне.

«Монреаль Канадиенс» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 3:1.

Одну из шайб победителей забросил защитник Александр Романов, для которого этот гол стал дебютным в НХЛ.

Он открыл счет в матче с передач Бретта Кулака и Пола Байрона.

Le premier, mais pas le dernier. Bravo, Romy!



The first of many. Way to go, Romy!#GoHabsGo pic.twitter.com/iRClXSXAB9 — Canadiens Montrйal (@CanadiensMTL) January 19, 2021

«Я сначала и не понял, что забил. У меня просто нет слов, как я счастлив. Не знаю, что сказать. Это потрясающе», – рассказал Романов после матча.

Романов повторил клубный рекорд «Монреаля» 65-летней давности: для российского спортсмена, которому недавно исполнился 21 год, матч против «Эдмонтона» стал всего третьим в Национальной хоккейной лиге. Таким образом Александр стал лишь вторым защитником в истории «Канадиенс» в возрасте до 21 года включительно, которому хватило трех матчей, чтобы забросить дебютную шайбу в Лиге. До этого подобное удавалось Бобу Тернеру, который забросил первую шайбу за «Монреаль» в январе 1956 года в своей второй игре в НХЛ.

Напомним, что Романов заключил контракт новичка с «Монреалем» в июле 2020 года. До этого он выступал в московском ЦСКА.

В другом матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» одолела «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась со счетом 4:2, а нападающий «Каролины» Андрей Свечников стал главным героем поединка.

Svech is very good pic.twitter.com/iz06OYNvUm — Carolina Hurricanes (@Canes) January 19, 2021

Россиянин открыл счет в матче, а его ассистентами выступили Даги Хэмилтон и Себастьян Ахо. Позднее Свечников «отдал долг» Ахо – вместе с Джейком Гардинером форвард организовал третий гол «Каролины».

По итогам встречи Свечников был признан первой звездой.

Теперь на счету 20-летнего хоккеиста 4 (3+1) очков в трех матчах текущего сезона НХЛ — Свечников смог отличиться в каждой прошедшей игре. При этом форварда сейчас можно назвать одним из лучших российских игроков Национальной хоккейной лиги, если учитывать не только количество набранных за игры очков, но и вклад в командный результат, игру во всех зонах, количество ошибок. Он ярко проявлял себя еще в прошлом сезоне, а в нынешнем решил утвердиться в роли лучшего.

«Сегодня он показал отличную игру по всей площадке. Забил классный гол. Не уверен, что люди осознают, насколько нелегко сделать то, что он исполнил в этом моменте – так поймать шайбу на крюк, развернуться и точно бросить с такой силой. Таким набором навыков обладают немногие. Очевидно, что он сыграл решающую роль в победе», — считает главный тренер «Каролины» Род Бриндамор.

В параллельном матче «Нью-Йорк Айлендерс» с минимальным счетом — 1:0 — переиграл «Бостон Брюинз». Автором единственной шайбы стал Жан-Габриэль Пажо, а ворота победителей защищал российский голкипер Семен Варламов, который пропустил предыдущую игру из-за повреждения, полученного на раскатке.

Поскольку в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:0) Варламов тоже отстоял «на ноль», сегодняшний шатаут для него вторым подряд.

Это позволило российскому голкиперу стать автором уникального достижения «Айлендерс»: он оказался первым вратарем, кому удалось сохранить ворота в неприкосновенности в первых двух своих играх нового сезона НХЛ.

Semyon Varlamov is the first goaltender in @NYIslanders history to record a shutout in each of his first two appearances of a season and the 14th goaltender in NHL history to do so. #NHLStats pic.twitter.com/1gJ0bst9mP — NHL Public Relations (@PR_NHL) January 19, 2021

В еще одной встрече дня «Сент-Луис Блюз» вырвал победу у «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 5:4. Российский нападающий победителей Иван Барбашев в матче смог набрать одно очко, отдав голевую передачу. А вот новичок «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, который до поединка с «Анахймом Дакс» смог отличиться в двух поединках и принести дважды победу своей команде, в этом матче очков не набрал, а клуб проиграл со счетом 0:1.

Несколько дней назад Капризов был признан главной звездой недели в НХЛ.

В других поединках регулярного чемпионата НХЛ, прошедших в ночь на 19 января, «Торонто Мэйпл Лифс» одолел «Виннипег Джетс» со счетом 3:1, «Филадельфия Флайерз» с результатом 1:6 проиграла «Баффало Сейбрз», «Ванкувер Кэнакс» уступил «Калгари Флаймз» (5:2), а «Вегас Голден Найтс» переиграл «Аризону Койотс» (4:2).