Златан плюс Манджукич: «старики» тащат «Милан» к чемпионству

Понятие старения попросту не знакомо Златану! Ибрагимовича уже сейчас можно признать главным героем сезона-2020/21 в Италии: когда такое было, чтобы «Милан» после 18 туров лидировал в национальном первенстве?

Итак, накануне россонери увезли три очка из Кальяри, где встречались с одноименным клубом. Поединок закончился со счетом 2:0, оба мяча забил неутомимый швед. Сначала на 7-й минуте Ибрагимович отличился с пенальти, а после перерыва забил уже с игры. Результативный пас себе в актив записал Давиде Калабрия. И пускай на 74-й минуте гости остались вдесятером (получив вторую желтую карточку, поле покинул Алексис Салемакерс), даже меньшинство не помешало «Милану» отпраздновать очередной триумф.

«Верю ли я в чемпионство? Я верю в Златана!» — говорит герой матча.

Оставив позади 18 туров, «Милан» с 43 очками обосновался на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. На 3 очка отстает идущий вторым «Интер», на 9 – замыкающий тройку «Наполи». Что же касается действующего чемпиона «Ювентуса», то «старая сеньора» после 17 проведенных матчей идет лишь пятой.

Удивительно, но ни травмы, ни коронавирус не влияют на форму шведского нападающего – в текущем сезоне у Ибрагимовича поразительные для возрастных голеадоров 12 голов в Серии А. В списке бомбардиров он догнал Ромелу Лукаку («Интер») и Чиро Иммобиле («Лацио»); больше только у лидера «Ювентуса» Криштиану Роналду (15 голов).

Секрет второй молодости прост. Раздутое эго форварда помножено на большой ориентир для «Милана»: в последний раз золото чемпионата доставалось команде в сезоне — 2010/11. И тогда Ибра был в составе! Спустя десять лет красно-черные как никогда близки к тому, чтобы прервать девятилетнюю гегемонию «Юве» и вновь стать лучшим клубом страны. Осталось лишь сохранить победный настрой до 38-го тура.

«Сегодня я чувствую себя лидером — команда следует за мной, — приводит слова шведа Football Italia. — Десять лет назад это был другой «Милан». Но даже тот «Милан», который я нашел в 2020 году, был другой, молодой командой. Мы работаем и жертвуем. Результаты — не только моя заслуга… Это великие дела, но еще ничего не выиграли. Хочется выкладываться по максимуму для этой команды, все время, даже во время тренировок.

Будущее? Продолжу играть, пока чувствую себя хорошо. Потом уже поговорим о моем контракте. Я не хотел попасть в ловушку, из которой нет выхода, поэтому изначально подписал шестимесячный контракт, который потом продлил. Другие футболисты, наверное, сделали бы иной выбор».

Однако теперь не один Ибра будет тащить за собой «Милан». 19 января красно-черные сделали громкое приобретение, заключив соглашение с бывшим нападающим «Баварии», «Атлетико» и «Ювентуса» Марио Манджукичем, за которым пристально следил московский «Локомотив». Хорват, пять раз побеждавший в Серии А, будет играть за «Милан» до конца текущего сезона. К слову, контракт с 34-летним вице-чемпионом мира 2018 года предусматривает опцию продления еще на год.

«Марио Манджукич подписал контракт. Он переходит в «Милан»… Так что теперь мы вдвоем будем пугать соперников!» — анонсировал приход хорвата Ибрагимович.

Напомним, что выбравший 9-й номер Марио находился в статусе свободного агента аж с июля 2020 года. Тогда он ушел из катарского клуба «Аль-Духаиль» и после этого не имел игровой практики на протяжении десяти месяцев. Что руководство «Милана» не смутило: россонери не привыкать верить в возрастных форвардов.

Что же касается статистики новичка, то за свою карьеру Манджукич провел 497 официальных матчей на клубном уровне, забив 197 мячей и отдав 84 результативные передачи. Также в его активе 33 гола в 89 матчах за сборную Хорватии.