Запланирован медосмотр: отъезд Кокорина в Италию все ближе

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Об интересе «Фиорентины» к Кокорину известно уже давно. Итальянцы еще летом следили за россиянином и рассчитывали осуществить его трансфер, однако то ли клубы не достигли компромисса, то ли сам форвард предпочел не рисковать и остаться в России… Прошло полгода, и ситуация изменилась.

Как пишет «РБ-Спорт», накануне «Спартак» и «Фиорентина» достигли принципиальной договоренности по трансферу нападающего красно-белых в итальянскую команду. Сделка будет официально оформлена уже до конца недели — как сообщает Viola News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, со дня на день футболист пройдет медосмотр в стане «фиалок».

Различные источники информируют, что «Спартак» получит за Кокорина €3,5-5 млн плюс процент со следующей продажи россиянина. Соглашение 29-летнего нападающего с «Фиорентиной» повторит трудовой договор со «Спартаком» — оно будет рассчитано до июня 2023-го с возможностью продления еще на сезон.

Наконец, пара слов и о доходах Кокорина на Апеннинах. В Италии игроку придется пойти на понижение в зарплате: его заработок составит около €2 млн в год (+ бонусы), тогда как в «Спартаке» счет атлета каждый год увеличивался более чем на €3 млн. Известный инсайдер Нобель Арустамян отмечает, что Кокорин согласился на предложенные условия.

Что думают о Кокорине в Италии

Фанаты «Фиорентины» относятся к возможному приобретению неоднозначно. Одни видят в Кокорине «второго безбашенного Балотелли» и «русского бандита, размахивающего стулом», другие — «нового главного бомбардира команды».

Журналисты тоже обращают внимание на прошлые проступки россиянина, однако все же стараются делать акцент на игровых качествах игрока. Вот что сказал автор Firenzeviola.it и Radio Bruno Андреа Джаннатазио в разговоре со Sport24:

«Фиорентине» нужен еще один нападающий: все форварды в команде очень молоды, а клубу в этот трудный момент нужны опыт и лидерские качества. Думаю, Кокорин обладает ими. «Фиалки» рассматривают Александра как игрока основы: он мог бы составить идеальную связку с Влаховичем, играя чуть в оттяжке. Особенно учитывая то, какие деньги «Фиорентина» готова за него отдать и платить самому игроку.

Не знаю, почему клуб сосредоточился на Кокорине. Итальянский посредник Давиде Липпи, ведущий переговоры, очень «близок» к спортивному директору «фиалок», и за последнее время принял участие в подписаниях Рибери, Касереса, Лиролы, Куарта. Но в любом случае «Фиорентине» нужен игрок с опытом. Скептицизм, не скрою, присутствует: но не к характеристикам и игровым навыкам, а к прошлому Кокорина… К его необычному характеру».

Верю — не верю

Поразительно, но, несмотря на слабую статистику Кокорина в первой части сезона-2020/21 Российской премьер-лиги (РПЛ), многие эксперты верят в успех Александра на полях Серии А. Так, бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил уверенность, что россиянину хватит навыков, чтобы заявить о себе в Европе.

Куда более осторожен в прогнозах Фабио Капелло, под руководством которого Александр играл в сборной России. Итальянский специалист в разговоре с «СЭ» призвал дать Кокорину освоиться в Италии и понять специфику местного футбола:

«Готов ли Александр к Серии А? Серия А — разная. Алексей Миранчук понимает требования, он прибавляет с каждым матчем. Посмотрим, что будет с Кокориным, если он перейдет в «Фиорентину». Давайте подождем».

А вот экс-нападающий «Гамбурга» и «Карлсруэ» Сергей Кирьяков уверен, что до перехода дело и вовсе не дойдет.

«Только Кокорин решает, готов ли понижаться в зарплате. Или лучше спокойно доиграть свое футбольное время в России и уйти с нераскрывшимся талантом. А он наверняка получит такое клеймо. Или все-таки лучше сделать такой шаг, проявить себя и доказать, что ты талантливый игрок, который в силу определенных причин не раскрылся в России… Не верю, что он уедет. Исходя из своего опыта, скажу, что отечественные игроки предпочитают спокойно доигрывать и получать больше денег», — передает слова Кирьякова «Евро-Футбол».

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Кокорин пополнил состав «Спартака» летом 2020 года на правах свободного агента. В текущем сезоне он отыграл за красно-белых лишь десять матчей, забив два гола (оба — с пенальти) и отдав две результативные передачи. Москвичи, имея в активе 35 очков, в настоящий момент идут в турнирной таблице РПЛ третьими. Впереди них расположились «Зенит» (41) и ЦСКА (37).

Что же касается потенциально нового клуба Александра, то «Фиорентина» с 18 очками в 18 матчах лишь 14-я в чемпионате Италии. Отставание от лидирующего «Милана» составляет ни много ни мало 25 очков, а от еврокубковой зоны — 15.