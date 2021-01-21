Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию победной для России гонки.
До скорых встреч!
Ну и чуть-чуть про расширенный подиум: четвертым стал итальянец Лукас Хофер, пятый — украинец Антон Дудченко, шестой — швед Мартин Понсилуома.
Кирилл Стрельцов оказался 65-м с пятью промахами, а вот дебютант Илья Гаврилов допустил также пять промахов. Его отставание от лидера составило порядка десяти минут. Он стал 91-м.
А вот дальше у наших ребят пошли проблемы: Латыпов — четыре промаха, 50-й Бабиков — три промаха, 51-й.
Теперь перед тренерским штабом стоит вопрос, кого из спортсменов ставить на эстафету. Второй лучший результат у россиян показал Евгений Гараничев. С двумя промахами он стал 14-м.
Логинов принес сборной России по биатлону первую медаль в личных гонках Кубка мира с февраля 2020 года. Для самого Александра это третья победа в карьере.
Так, давайте потихоньку подводить итоги индивидуальной гонки. Тройка лидеров выглядит так: первое место завоевал Александр Логинов, на втором оказался норвежец Стурла Холм Легрейд, замкнул тройку лидеров француз Кентен Фийон Майе.
Представитель Украины Антон Дудченко имел реальный шанс на пьедестал, совсем немного сил ему не хватило на финише, пятый он сейчас!
Очень сложная гонка для Бабикова. Три промаха, 43-й результат. Грустно для Антона, видимо, не смог он оправится после коронавируса.
Ну и не забываем, что на дистанции у России еще есть биатлонисты. Вот Гаврилов, к примеру, чисто закрыл свой рубеж.
Кристиансен пришел шестым. Падает, еле дышит, и опять же — если не промахи, мог бы бороться даже за золото.
Финиширует Гараничев с двумя промахами, и показывает пока что десятый результат. Лучшая гонка в нынешнем сезоне у Евгения.
«Можно в актив занести гонку, справиться со стрельбой на такой высоте для меня важно. Выбило падение, потому что сбило дыхание, вошел в подъем с одной палкой, но в любом случае я доволен», — а вот и первые слова Александра Логинова после победы в индивидуальной гонке.
Майе влетает на пьедестал, третий он сейчас. На втором месте Легрейд. А Логинов то первый! Приятно, согласитесь, повторять это снова и снова.
Дале с дополнительными патронами все равно с одним промахом, Кристиансен тоже допускает промах. И это важно для первого места Логинова.
Гаврилов мажет на рубеже, отставание около шести минут... Хофер с двумя промахами оказался вторым! Но отставание от Логинова все равно около минуты.
Пайффер с двумя промахами пока что финиширует пятым. А ведь мог он претендовать на медали тоже.
Бабиков зарыл третий рубеж чисто!
Кстати, Йоханнес Бё промахнулся в гонке четырежды и пришел четвертым.
Майе мажет на четвертом рубеже! А ведь это был основной претендент на золотую медаль. Неужели первое место сегодня за Россией?..
Логинов приходит к финишу! Первый он пока что!
Лессер мажет трижды на четвертом рубеже.
Дале мажет дважды, Кристиансен промахивается единожды!
Пайффер дважды мажет, Гараничев мажет. Но важнее сейчас результат немца, конечно, потому что он — один из претендентов.
Мчится Логинов к пьедесталу, но есть еще спортсмены (в том числе и Майе), которые намерены атаковать позиции российского биатлониста.
Бабиков мажет дважды, увы.
Да, да, да! Логинов — чистая стрельба на рубеже! На радостях он оступается, ломает палку, но уходит с одной. А Йоханнес Бё мажет дважды!
Дебютант Гаврилов мажет дважды. А вот Латыпов... Трижды мажет. Увы, не лучшая стрельба у Эдуарда.
Симон Эдер имел реальные шансы на борьбу за медали, но допустил промах на решающем рубеже. Дале тоже допускает один промах. Тарьей Бё на третьем рубеже мажет дважды.
Пайфер третий огневой рубеж закрывает тоже по нулям, будет атаковать он Логинова. Гараничев стреляет чисто на своем рубеже!
Бабиков чисто закрывает все мишени на первом рубеже!
У Йоханнеса Бё проблема на «лежке» — промах один. А вот Майе стреляет очень быстро и четко.
Чисто закрывает Логинов свой третий огневой рубеж, «лежку»! Продолжает он бороться за медали.
Тарьей Бё намерен атаковать результаты Эдера. Латыпов чисто закрыл свой третий рубеж! Переходит он на четвертое место.
Ну, и наконец дебютант наш сегодняшний стартовал — Илья Гаврилов.
Гараничев на первом рубеже без промаха не обошелся. Одну мишень на «лежке» Евгений не закрыл.
И уже после 8,9 км быстрее всех бежит Йоханнес Бё. 3 секунды он выигрывает у Логинова. И это при том, что Александр на двух рубежах отстрелялся чисто, а норвежец один раз промазал.
Антон Бабиков вышел на трассу.
Чисто отстрелялся Бё-младший на втором рубеже. Всего лишь 1,7 секунды он проигрывает Логинову. Феноменальная форма у Йоханнеса.
Йоханнес Бё просто пулей мчится за Логиновым. Проигрывал норвежец после первого рубежа 40 секунд, а уже перед вторым рубежом — всего 9 с половиной!
Логинов красавец! Какие-то проблемы с винтовкой у него возникли, но не помешали они Александру на «стойке» закрыть 5 из 5!
Стрельцов провалился на третьем рубеже. Два промаха во второй «лежке» у Кирилла.
Эдуард долго выцеливал на «стойке», но зато закрыл все 5 мишеней.
Латыпов подходит ко второму рубежу.
На отрезке 6,7 км Логинов опережал Детьё на 10 секунд.
Евгений Гараничев под 58-м стартовым номером вышел на трассу.
А Детьё-то два раза промахнулся на втором рубеже.
Логинов прибавил ходом. Еще на 4 секунды оторвался от Детьё.
Стрельцов после 8,9 км показывает пятое время из семи.
Промазал и Бё-младший! Одну мишень не закрыл Йоханнес на первом рубеже.
А сам-то Александр 5 из 5 на «лежке» закрывает и выходит в лидеры. Быстрее француза Симона Детьё на 4 секунды.
Логинов же на 5 секунд медленнее Тарьея Бё бежит, но у норвежца зато один промах был на первом рубеже.
Тем временем сам Стрельцов прошел второй огневой рубеж. Два промаха в «стойке» допустил Кирилл.
Первым же выстрелом смазал Эдуард. 4 из 5.
Латыпов бежит почти в одни ноги со Стрельцовым. Впереди первый рубеж.
Понсилуома, кстати, один промах на первом рубеже допустил. Плюс минута сразу же.
Логинов на первом отрезке показывает лидерское время. Лишь на 0,5 секунды быстрее него бежит швед Мартин Понсилуома.
А под 31-м номером стартовал Йоханнес Бё.
Александр Логинов под 27-м номером вступил в гонку.
Выходит в промежуточные лидеры Стрельцов. Все 5 мишеней на первом огневом рубеже он закрыл без проблем.
А пока на трассу вышел второй представитель российской мужской сборной — Эдуард Латыпов. У него 23-й номер.
С двумя промахами прошел «лежку» немец.
Отрезок 3,7 км Долль прошел за 7 минут и 45 секунд. Подходит к первому огневому рубеж Бенедикт.
Долль с самого старта взвинтил серьезный темп, на 19,6 секунды быстрее Стрельцова бежит немец.
Из первых стартовавших отрезок 0,9 км быстрее всех преодолел Жереми Финелло из Швейцарии. У Стрельцова пока что третье время — 2,1 секунды он уступает Финелло.
В этом сезоне Стрельцов занял четвертое место в эстафете, а в индивидуальных гонках его лучший результат был показан в спринте — 27-е место.
Первый из россиян стартовал — Кирилл Стрельцов вступил гонку под четвертым номером.
Гонка началась! Первым на трассу вышел немец Бенедикт Долль.
Погода в Антхольце неплохая. Температура -1 градус по Цельсию, ветра практически нет. При этом весьма влажно, присутствует туман на трассе.
Отметим, конечно же, появление в составе Гаврилова. 22-летний россиянин заменил Матвея Елисеева. Во взрослой карьере Илья провел только две гонки на Кубке IBU, сегодня у него дебют на высоком уровне.
Состав сборной России: Кирилл Стрельцов (4-й стартовый номер), Эдуард Латыпов (23-й), Александр Логинов (27-й), Евгений Гараничев (58-й), Антон Бабиков (71-й), Илья Гаврилов (82-й).
Гонка начнется в 15.15 мск.
На этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце мужчины бегут индивидуальную гонку. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.