Заплакал на награждении: как Логинов победил вопреки всему

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце и принес сборной России первую личную медаль с февраля 2020 года. Лидер национальной команды чисто отстрелял на всех четырех огневых рубежах, в то время как промахи других спортсменов не позволили им претендовать на первое место.

Бороться с Александром за медаль мог Йоханнес Бё даже после одного промаха на первой стрельбе. Однако затем титулованный норвежец допустил еще три осечки и сильно отстал, хотя благодаря своей скорости он отыграл достаточно много.

Однако этого все же не хватило, и норвежец финишировал лишь десятым, а отставание от Логинова составило +1:56,4 минуты. Многие другие биатлонисты, которые могли в теории бороться за победу, также допускали промахи один за одним, и в итоге на пьедестале оказались норвежец Стурла Холм Легрейд (два промаха, +58,5 секунды) и француз Кентен Фийон Майе (два промаха, +1:10,6 минуты). К сенсации был близок украинский биатлонист Антон Дудченко, но ему не хватило сил на финише, и он оказался лишь пятым, проиграв доли секунд Майе и итальянцу Лукасу Хоферу.

А вот у всех российских спортсменов, кроме Логинова, дела складывались не лучшим образом. Отдельно выделить можно Евгения Гараничева, который отчаянно сражался и в итоге оказался 14-м, допустив на стрельбище два промаха.

Эдуард Латыпов с четырьмя промахами оказался 50-м, Антон Бабиков с тремя осечками — 51-м. Кирилл Стрельцов промазал пять раз и оказался 65-м. Также в Кубке мира дебютировал 22-летний резервист Илья Гаврилов, который заменил Матвея Елисеева — тот отказался выступать в индивидуальной гонке Антхольца, чтобы не перегрузить свой организм тремя стартами подряд на большой высоте. Жаль, но воспользоваться своим шансом Гаврилов не сумел: парень допустил пять осечек, а проигрыш ходом оказался просто ужасным — от Логинова он отстал больше, чем на десять минут, и в итоге финишировал 91-м из 97.

Что касается Логинова, то для него индивидуальная гонка складывалась просто отлично, но все же не без приключений. На втором огневом рубеже у биатлониста начались проблемы с винтовкой: не вылетела гильза, которую Александру пришлось доставать руками, теряя драгоценные секунды, — а ведь Бё-младший был тогда опаснейшим конкурентом в борьбе за золото.

Также при уходе с четвертой стрельбы (стоя) Логинов неудачно оступился, и у него сломалась палка. Согласно правилам, передавать на стрельбище что-либо запрещено, поэтому примерно 200 метров россиянину пришлось работать на одной палке, преодолевая в том числе и подъем.

«На первой стойке не вылетела гильза – я недоподдал затвор чуть-чуть, она застряла, приходилось выковыривать. Мне надо быть более сконцентрированным. На любой высоте стрелять сложно, тем более здесь — тяжелый подход к рубежу, высота очень большая, — рассказывал Логинов после победы. — При уходе с последнего рубежа кто-то из спортсменов подходил. Когда я хотел правую ногу поставить для отталкивания, пришлось подставить ее под себя — и зацепился о палку, сломал ее. В середине маленького подъемчика мне отдали запасную, но конечно, времени я потерял очень много».

Победа Логинова омрачена для него личной трагедией — недавно, перед Новым годом, у биатлониста умер отец. На награждении спортсмен не смог сдержать слез, как и во время интервью.

«Мне очень жаль, я хотел бы, чтобы отец это видел. Потому что это была его радость. Думаю, он очень рад этой победе. Я прошу прощения, честно...» — признался спортсмен.

Личный тренер Логинова Александр Касперович отметил, что саму гонку может оценить на отлично, однако перед чемпионатом мира, который стартует в феврале, еще есть над чем поработать.

Интересно то, что на прошлом этапе Кубка мира, который состоялся в Оберхофе, Логинов принял решение не бежать масс-старт. Тогда этот поступок вызвал большое удивление, однако после победы Александра в индивидуальной гонке двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что решение не выступать в масс-старте стало правильным для биатлониста. Видимо, это позволило ему сэкономить силы.

«Саша принял правильное решение не стартовать в масс-старте в Оберхофе. Все удивлялись — почему, почему, а он все правильно сделал. Он опытный спортсмен, тем более хорошо знает Антхольц, он ему подходит. В прошлом году здорово бежал, в этом собрался на стрельбе. Это меня порадовало даже больше», — приводит слова Васильева Sport24.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов тоже отметил, насколько для спортсменов важен отдых во время постоянных стартов. Также он подчеркнул, что если бы на гонку вышел Матвей Елисеев, то он смог бы оправиться только к чемпионату мира.

«Это же идиотизм — постоянно тренироваться по ходу сезона. Сегодня дали отдохнуть Елисееву, а если бы он бежал, он бы отошел, дай бог, только к чемпионату мира.

Это тренерская безголовость — выполнять нагрузки во время соревновательного сезона, нужно соскучиться по трассе, по оружию, а они все тренируются и тренируются. А вот результат того, что Логинов пропустил масс-старт и отдохнул — пожалуйста, победа», — заявит Тихонов.

И стал уже известен состав на мужскую эстафету, которая состоится 23 января. Логинов побежит третьим. Первым на дистанцию уйдет Антон Бабиков, на второй этап назначен Елисеев, а замыкать будет Латыпов.