В двух промахах от медали: стрельба подвела Миронову

Что ж, подведем итоги. Продуктивной гонка получилась для Миронова, которая перед заключительным рубежом была лидером с огромным преимуществом, но два последних промаха все решили. У победительницы Симон, для сравнения, даже три промаха за всю гонку. Не разочаровала и Павлова, которая вровень с Мироновой шла, опять-таки, до четвертой стрельбы. Если бы не промахи, то однозначно были бы на подиуме, наверняка еще и с золотом.