Новая провокация: Большунов ударил соперника на финише

После первого этапа Кубка мира в финской Руке российские лыжники по сути лишились конкуренции ввиду отсутствия норвежской сборной, которая из-за коронавируса отказалась от поездок в Швейцарию, Италию и Германию, в том числе пропустив и элитную многодневку «Тур де Ски». Но теперь лыжные гонки вернулись в Финляндию, и на этапе в Лахти норвежцы доминируют. Сначала они заняли весь пьедестал по итогам женского и мужского скиатлона, а затем забрали золотые медали в эстафетных гонках. Однако без скандала дело не обошлось.

Если в женской дисциплине болельщики ничего кроме побед норвежек не ожидали, то среди мужчин конкуренция есть даже с учетом отсутствия на соревнованиях Йоханнеса Клебо. Главным и лучшим лыжником мира в последние два сезона является россиянин Александр Большунов, но в Лахти Сан Саныч успеха так и не узнал. И не только по своей вине.

В прошедшей 23 января гонке российский лыжник до последнего претендовал не только на попадание в медали, но и на победу — Большунов бежал в одни ноги с норвежцами Эмилем Иверсеном, Шюрем Рете, Полом Голбергом, Симоном Крюгером и Хансом Холундом. Однако ближе к финишу Александр неожиданно выбыл из гонки за золото. Причиной тому стало столкновение с Холундом: оба лыжника упали и уже не смогли отыграть отставание от ушедших в отрыв остальных норвежцев. Данный эпизод остался покрыт мраком, ведь столкновение произошло в так называемой «серой» зоне, и телеоператоры не смогли зафиксировать произошедшее на камеру. Никаких повторов этого момента просто не оказалось.

После гонки обе стороны обменялись обвинениями. Большунов, например, заявил, что Холунд намеренно сбил его с трассы, применив «норвежскую тактику», тогда как его соперник сообщил, что столкновение спровоцировал именно Александр.

Разбираться с произошедшим организаторы гонок не стали, да и необходимой доказательной базы у них в принципе не было. Зато следующий скандальный эпизод, который произошел уже сегодня в ходе мужской эстафеты, без разбора уже не мог остаться.

На эстафетную гонку российская мужская сборная традиционно заявила две команды. Большунов вошел в состав первой, составив компанию Алексею Червоткину, Евгению Белову и Денису Спицову. Именно Сан Саныч и был выбран финишером. Свою эстафету Большунов принял с четвертой позиции с отставанием от лидера — норвежца Симена Хегстада Крюгера — в 40 секунд. Догнать Крюгера Александр не смог и потому боролся уже за серебро вместе с финном Йони Мяки и своим соотечественником из второй команды Сергеем Устюговым. Все трое бежали по одному времени, лишь ближе к финишу Устюгов сильно сдал и выбыл из борьбы за бронзу.

После выхода на финишную прямую финский лыжник не просто помешал Большунову пойти на обгон, но и преградил путь россиянину, наступив ему на лыжу. Александр на эмоциях сразу же отмахнулся палкой, ударив Мяки, а уже на финише даже въехал в своего оппонента, «срубив» того по-футбольному в подкате.

За неспортивное и грубое поведение Большунов ожидаемо был дисквалифицирован, а его команда лишилась бронзовой награды. Медаль ушла сборной России-2, так как Устюгов финишировал четвертым.

Recap of hightlights on the course of todays mens Relay at Lahti Ski Games!#fiscrosscountry pic.twitter.com/HIqlsx6fMa — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) January 24, 2021

Финны данный эпизод без реакции, конечно, не оставили. Сам Мяки обратился с жалобой Международную федерацию лыжного спорта, указав на травму, которую он получил из-за агрессивного поведения Большунова. В частности, лыжник отметил, что в результате столкновения у него распухла рука. Финский же журналист Пекка Холопайнен и вовсе указал на то, что россиянин ведет себя непрофессионально, а его действия в лыжных гонках являются недопустимыми. То же самое, впрочем, сказал и тренер Большунова Юрий Бородавко .

«Поведение Большунова не удивляет. Мы такое уже видели. Он совершенно не умеет проигрывать. Подобное поведение чрезвычайно непрофессионально. В профессиональном спорте такое недопустимо, максимум на хоккейном катке», — заявил он.

Сам же Большунов сразу после столкновения на финише подошел к финским лыжникам и извинился за произошедший эпизод. Однако в российской сборной, напротив, убеждены, что наказание должен понести не только Александр, но и финская сборная.

«Однозначно финнов должны дисквалифицировать, Саша занял правый коридор, финн начал смещаться. Был контакт по лыжам два раза, это вывело Сашу на эмоции. Но гоночный инцидент должны рассмотреть в плане дисквалификации Финляндии. Если не будет принято такое решение, то мы подадим протест», — заявил тренер российской команды Егор Сорин.

На это же указал и его коллега Маркус Крамер. Однако отец лыжника оказался более категоричным.

«Это просто скотство, это не нужно терпеть! Нужно бороться в честной борьбе. У финна слева была дорожка, но он почему-то начал смещение в сторону Саши. Раньше было намного справедливее: когда зашел в створ, нельзя пересекать путь. И сейчас первое касание было финна, он наехал на лыжи Саши. Если им не отвечать, то они Россию будут унижать. Это все на эмоциях было, я его прекрасно понимаю, ничего страшного. По мне это негодяи — типа он не видел и смещался. Он просто нагло Сашу убирал с лыжни и выгонял в рекламные щиты. По видео видно, что Саша его первый не касался. Я на стороне сына, может, даже хлеще поступил бы. Нужно подходить по-русски и давать в морду», — цитирует Большунова-старшего РИА «Новости».