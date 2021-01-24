Успех перед чемпионатом мира: Россия вновь взяла золото в биатлоне

Громкий триумф россиянок

Еще совсем недавно российские болельщики разочаровывались выступлениями отечественных биатлонистов и продолжали антирекордный счет гонок без наград, с начала нового года же количество позитивных новостей увеличилось. Неудачную серию в Оберхофе прервали Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, которые не просто взобрались на подиум, а с ходу завоевали золото. Затем после ряда не самых успешных результатов индивидуальную гонку уже в Антхольце выиграл Александр Логинов и на этом же этапе накануне мужская сборная завоевала бронзу в эстафете.

Долгожданный успех мужчин поддержали девушки, которые на сегодня победили в своей эстафете.

Стартовала у россиянок Евгения Павлова. Ее выступление оставило двоякое впечатление.

С одной стороны, Павлова откровенно провалилась на огневых рубежах, потратив по сути половину из всех дополнительных патронов, которые потребовались женской сборной — четыре из девяти. Один промах Евгения допустила на «лежке», а вот уже на «стойке» едва избежала ухода на штрафной круг. С другой же стороны, Павлова показала лучший ход среди всех на своем этапе, благодаря чему смогла передать эстафету третьей, отстав от лидера — итальянки Лизы Виттоцци — всего лишь на 16,9 секунды.

Татьяна Акимова отставание от лидера отыграть поначалу не смогла, но при этом и не увеличила разрыв. Преследовала россиянка Федерику Санфилиппо и Янину Хеттих из Германии вплоть до второго огневого рубежа — с «лежкой» вся тройка лидеров справилась без промахов. Зато на «стойке» итальянке потребовались сразу два дополнительных патрона, тогда как Акимова и Хеттих убежали в лидеры с одним промахом. Компанию им могла составить француженка Анаис Шевалье, которая отстрелялась чисто на двух рубежах, но к финишу Акимова и Хеттих ушли в ощутимый отрыв.

На третьем этапе вместе стартовали Светлана Миронова и Денизе Херрман, лучшие биатлонисты своих национальных сборных. На первом огневом рубеже россиянка и немка допустили по одному промаху, и Херрман благодаря лучшему ходу убегала в отрыв, однако свое преимущество растеряла из-за ошибок на «стойке» — на втором рубеже немке понадобились два дополнительных патрона, тогда как Миронова убежала в лидеры с одним промахом. Чуть лучшая стрельба на втором рубеже сыграла для России едва ли не определяющую роль — ошибись Миронова еще раз, и Херрман создала бы такой отрыв, который позволил бы Германии взять золото, ведь перед последней передачей эстафеты немка все равно догнала и перегнала Светлану.

Финишировала у России Ульяна Кайшева, у Германии — Франциска Пройс. Обе биатлонистки до первого огневого рубежа бежали в одни ноги, прошли «лежку» без промахов и вместе же пришли на последний рубеж.

На «стойке» Кайшева использовала два дополнительных патрона, Пройс — только один. Однако россиянка сработала на стрельбище быстрее немки, которая откровенно завозилась со своей винтовкой. В итоге Ульяна убежала с отрывом в более чем восемь секунд, а перед финишем увеличила свое преимущество еще на три секунды, принеся России золото.

Провальная стрельба лишила россиян места в топ-10

После девушек этап в Антхольце закрывали мужчины, которые провели генеральную репетицию перед чемпионатом мира масс-стартом. В этой гонке сенсации не произошло — Йоханнес Бё уверенно, на классе одержал очередную победу.

На протяжении первой половины дистанции норвежец шел скрытым лидером: темп он держал высокий, но при этом не максимальный. На двух «лежках» Бё-младший закрыл десять мишеней из десяти и бежал в одной компании с Кентеном Фийоном Майе, Стурла Холмом Легрейдом, Яковом Факом, Симоном Эдером и Лукасом Хофером. После третьего же рубежа почти всех преследователей Бё отбросил назад и убежал в единоличные лидеры. До последнего с ним конкурировал француз Фиойн Майе, который из последних сил пытался сохранить дистанцию до норвежца. Однако Бё находился в настолько комфортном для себя положении, что даже мог позволить себе уйти на штрафной круг после последнего огневого рубежа.

Если бы Фийон Майе и отстрелялся на финальной «стойке» без промахов, то все равно не смог бы опередить Йоханнеса, уж в слишком отличной форме находится сейчас норвежец. Однако француз и теоретического шанса побороться за золото лишился, не закрыв одну мишень. В итоге Бё выиграл гонку с запасом в полминуты.

Что касается россиян, то для них масс-старт начался неудачно с первого же огневого рубежа. К нему среди лидеров подходили Матвей Елисеев и Александр Логинов, недалеко находился и Эдуард Латыпов. Однако все трое пропустили по одному промаху и были вынуждены отыгрывать отставание в более чем 20 секунд. С этой задачей россияне могли вполне справиться — вторую «лежку» Елисеев и Логинов прошли успешно, а Латыпов даже с еще одним штрафным кругом бежал в одни ноги с Матвеем. Но на предпоследнем рубеже россияне окончательно выбыли из борьбы за медали: Логинов и Латыпов промахнулись дважды, Елисеев не закрыл одну мишень. Финальная «стойка» для них оказалась формальностью, и в итоге Логинов с Латыповым закрыли второй десяток, а Елисеев приехал на финиш 28-м.

Особенно провальной гонка получилась для четвертого из россиян, Евгения Гараничева. Уже после первого огневого рубежа опытный биатлонист ушел на три штрафных круга, а в общей сумме набрал их аж семь. На финиш Гараничев приехал последним.