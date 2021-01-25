Черная полоса в карьере: Ковалев снова провалил допинг-тест

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев снова провалил допинг-тест. В пробах россиянина во второй раз обнаружен синтетический тестостерон, информирует BoxingScene. Соответствующее уведомление было получено отечественным боксером от Ассоциации добровольного тестирования на допинг (VADA). РИА «Новости» сообщает, что первый положительный результат был получен из образца, взятого 30 декабря 2020 года в Лас-Вегасе, а второй — 7 января в Окснарде.

«Неблагоприятный результат анализа. Результаты IRMS (масс-спектрометрии изотопного соотношения) согласуются с экзогенным происхождением тестостерона и метаболитов», — гласит доклад ассоциации.

В последний раз 37-летний Ковалев выходил на ринг в ноябре 2019 года. В схватке против звездного Сауля Альвареса он был жестко нокаутирован в 11-м раунде и в итоге лишился звания чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Как писали СМИ, в своем следующем противостоянии Ковалев должен был сразиться с Бектемиром Меликузиевым из Узбекистана. Бой назначили на 30 января; место встречи — Москва. Однако впоследствии появилась информация, что встречу перенесут в США. Теперь же она вовсе отменена.

Сам спортсмен пока никак не прокомментировал неприятное известие. Зато высказался Костя Цзю: легенда отечественного бокса поддержал соотечественника и призвал не делать необдуманных выводов.

«Сейчас столько всего запрещено… Вот свой пример: повреждено ребро, чтобы избежать любых обезболивающих препаратов, сделали локальную заморозку без всяких уколов. Все зависит от врачей, которые находятся рядом с Сергеем. Ему рекомендуют — он делает. Это вина не Ковалева, а тех людей, которые находятся рядом с ним. Ты приходишь к врачу и говоришь, что болит. Врач знает, что ты действующий спортсмен... Сможет ли Сергей вернуться? Если будет желание, драйв, который поднимает утром и вечером, то да», — цитирует Цзю «Чемпионат».

Напомним, что в первый раз в анализах Крашера было обнаружено то же вещество. Тогда Ковалев спокойно отреагировал на результат пробы «А» и запросил проверить еще один тест.

«Мы знаем о неблагоприятной информации VADA, — отмечали в команде боксера. — Сергей Ковалев доказал, что является чистым бойцом на протяжении многих лет, проходя проверки в Ассоциации добровольного тестирования на допинг. И именно по его настоянию был заключен контракт с VADA на предстоящий бой, как и многие предыдущие. Сергей утверждает, что намеренно не принимал никаких запрещенных веществ. Мы позаботились о том, чтобы проверить его добавки. Теперь мы попросим VADA проверить пробу «Б».

Однако после вскрытия второй допинг-пробы стало понятно, что наказания россиянину не избежать. Совсем скоро Атлетическая комиссия штата Калифорния примет решение по Ковалеву, после чего и станет понятно: вернется боксер на ринг вопреки трудностям или на грустной ноте завершит карьеру.

К слову, допинговый скандал стал лишь продолжением неприятностей Ковалева, ведь за последние годы имя Сергея неоднократно мелькало в новостях хроники. Самым резонансным оказалось обвинение в нападении на женщину в США: в июне 2018 года спортсмена арестовали в Калифорнии, но затем Сергей вышел на свободу под залог.

Потерпевшей оказалась американская модель Джейми Фронтц. Согласно ее показаниям, боксер долго ухаживал за ней на вечеринке, однако она раз за разом отклоняла его предложения уединиться. После этого Ковалев с другом якобы пошли за ней в номер, где произошел конфликт, после чего у девушки были диагностированы перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейного диска. При этом об изнасиловании речи не шло.

Портал TMZ указывал, что девушка потребовала от боксера $650 тыс. 37-летний атлет выплатил Фронтц запрашиваемую сумму, а также заключил сделку с прокуратурой.

В конце концов бывший чемпион мира получил три года тюрьмы условно. Вместе с отбытием срока Сергею Ковалеву придется пройти программу управления гневом.