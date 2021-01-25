«Forza Viola!»: как Кокорина встречают в «Фиорентине»

Российский нападающий Александр Кокорин, который де-юре еще является игроком московского «Спартака», прилетел во Флоренцию для заключения соглашения с «Фиорентиной». Сообщается, что контракт будет рассчитан до 2024 года, а сумма трансфера составит порядка 4,5 млн евро.

В Instagram-аккаунте итальянского клуба была опубликована фотография из самолета, на котором футболист вместе с женой Дарьей и сыном Майклом летит в Италию. «По пути во Флоренцию», — гласит подпись к снимку.

Через некоторое время в социальных сетях команды появилось видеообращение Кокорина, которое он записал в брендированной медицинской маске команды.

«Я во Флоренции, я очень рад быть здесь. Forza Viola!» — сказал Кокорин на русском и английском языках в ролике.

Футболист уже прошел первую часть медицинского осмотра и дал небольшой комментарий клубной пресс-службе.

«Привет всем! Я рад быть здесь, в Италии. Флоренцию я выбрал, потому что это самый красивый город в Европе. Здесь хорошая команда с большой историей. Я приехал сюда с женой и ребенком.

Постараюсь проявить себя наилучшим образом и забить много голов, а также выиграть много трофеев с «Фиорентиной». Я смотрел последние матчи команды и, конечно, знаю игроков: Рибери, Кальехона, Влаховича, Бонавентуру. Постараюсь взять 91-й номер, если он свободен. Что будет написано? Просто «Кокорин», — заявил форвард.

Инсайдер Николо Скира на своей странице в Twitter сообщил, что первую тренировку в составе «Фиорентины» Кокорин проведет уже 26 января.

При этом не все болельщики итальянского клуба считают, что «Фиорентина» совершила действительно удачный выбор, когда решилась на трансфер 29-летнего россиянина. За этот переход отвечал спортивный директор команды Даниэле Праде, а к его работе у фанатов давно накопилось достаточно много претензий. Многие поклонники «фиалок» считают, что он должен покинуть свой пост, а также уверен, что приобретение футболиста «с сомнительным прошлым» — не лучшая идея.

«Почти 30-летний игрок, только что переживший серию травм, год просидевший в тюрьме и замеченный в различных историях. Он не играл за пределами России, не знает языка и особенностей футбола в европейских странах. И ему дают контракт на три с половиной года с зарплатой в 2 млн евро. Вам повезло, если вы думаете, что он сможет немедленно внести вклад в исправление ситуации «Фиорентины», — гласит один из популярных комментариев в социальных сетях.

Тем не менее «Фиорентина» готова преодолеть все трудности адаптации Кокорина и даже предоставила ему личного ассистента.

По информации «Матч ТВ», помощником футболиста станет один из сотрудников клиники «Вилла Стюарта», который ранее работал с клиентами из России и стран СНГ. Он будет работать переводчиком с русского на итальянский и наоборот и должен помочь Кокорину освоиться в новой стране. Нападающему предстоит большая работа для того, чтобы изменить скептическое отношение к своей персоне со стороны фанатов своего нового клуба.

Напомним, осенью 2018 года нападающий вместе с младшим братом Кириллом, полузащитником Павлом Мамаевым и тренером Александром Протасовицким был задержан за две драки в центре Москвы. В итоге футболист был приговорен к одному году и шести месяцам заключения и вышел на свободу по УДО в сентябре 2019 года. Первую половину сезона-2019/20 он не выступал, в зимнее трансферное окно на правах аренды перешел в «Сочи», а летом 2020 года пополнил состав «Спартака», однако закрепиться в основном составе столичной команды так и не смог.

За красно-белых Кокорин провел десять игр и забил два мяча, оба — с пенальти.

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий, говоря об этом трансфере, отметил, что сложно оценивать потенциал и талант 30-летнего игрока, но с имеющимися футбольными качествами заиграть в чемпионате Италии Кокорин точно сможет. Однако, по мнению специалиста, возникнут побочные факторы, которые могут помешать нападающему раскрыться.

«Я искренне с большой симпатией отношусь к Кокорину как к футболисту. У него есть прекрасный шанс поставить жирный восклицательный знак в таком уже серьезном и солидном возрасте, когда он обязан преодолевать все сложности. Я ему этого искренне желаю и буду за него очень сильно болеть. Шансы на то, что у него получится, оценил бы как 80 на 20 в его пользу», — заявил Слуцкий.