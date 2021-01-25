Попрощался с партнерами: Промес готов вернуться в «Спартак»

Квинси Промес близок к возвращению в московский «Спартак» после трех лет выступлений за другие клубы. Уход Александра Кокорина в итальянскую «Фиорентину» освободил часть бюджета красно-белых и дал клубу возможность предложить привлекательные условия лучшему иностранному бомбардиру в истории команды. По информации «Чемпионата»,

«Спартак» готов дать Промесу зарплату на уровне Кокорина — около 3 млн евро в год, а также вручить подписной бонус в размере 600 тысяч евро просто за факт перехода.

«Премиальная часть может увеличиться при достижении определенных целей. Согласно предварительной договоренности, Квинси будет зарабатывать на уровне Романа Зобнина, поскольку в клубе не намерены делать Промеса самым высокооплачиваемым в команде», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Несмотря на щедрость московской команды, переговоры пока продвигаются с трудом.

«Аякс» требует за трансфер 15 млн евро, чтобы вернуть вложенные средства: сам амстердамский клуб потратил на переход Промеса из «Севильи» 15,7 млн. Однако «Спартак» такую сумму платить не готов.

По информации СМИ, 12 млн евро — цена, которая устроила бы красно-белых. Добавляет сложности и тот факт, что в Нидерландах на Промеса заведено уголовное дело, по которому активно ведется расследование.

Нападающий подозревается в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату на семейной вечеринке, которая состоялась в июле 2020 года на частной вилле Промеса. По неизвестным причинам пострадавший обратился в полицию только в ноябре, после чего полиция провела предварительное расследование и 13 декабря заключила футболиста в СИЗО. Однако вскоре игрок был отпущен на свободу, так как явных доказательств его вины полиция не обнаружила. Тем не менее игрок все еще остается в статусе подозреваемого, и правоохранительные органы в данный момент пытаются восстановить картину произошедшего.

«Спартак» учитывает возможный форс-мажор с арестом нападающего и потому не спешит выкладывать за него крупную сумму. Клуб предлагает такие варианты, как аренда Промеса до конца сезона-2020/21 и разделение выплаты за переход игрока на несколько траншей.

Однако «Аякс» отвергает эти предложения, намереваясь получить красно-белых всю сумму сразу. Не исключено, что амстердамцы тоже руководствуются соображениями о возможном заключении футболиста. К тому же в последнее время (как ни странно, после выхода из СИЗО) Промес начал регулярно попадать в стартовый состав, а главный тренер команды Эрик тен Хаг заявил, что считает его важным игроком для команды.

«Расследование по делу Промеса? Мы поставили ему условия. Это остается между тренером и игроком. На прошлой неделе Квинси играл очень хорошо, так что теперь нет причин, по которым он не должен играть. В этом году нам очень нужны все футболисты, поскольку каждые три-четыре дня у нас тяжелые матчи. Нам нужны исполнители, которые знают тонкости игры и могут решать исходы матчей. Квинси определенно может», — цитирует тен Хага De Telegraaf.

Из-за всех этих факторов первый раунд переговоров между «Спартаком» и «Аяксом» ни к чему не привел, и теперь стороны начали общение заново.

«Если сделка и случится, то на более выгодных для «Спартака» условиях», — заявил директор красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов.

При этом СМИ утверждают, что сам Промес выразил желание перейти в «Спартак». По информации известного инсайдера Николо Скиры, игрок уже согласовал свой личный контракт, а значит, дело осталось за клубами. Как сообщает журналист Дмитрий Егоров,

24 января нападающий предупредил партнеров по команде, что проводит, возможно, свою последнюю игру за «Аякс», а также подарил всем дорогие часы.

В той встрече против «Фортуны Ситтард» (2:1) Промес появился на поле лишь на 87-й минуте, хотя до этого четыре матча подряд выходил в старте. Вероятно, тен Хаг все же учел возможный отъезд игрока и решил предоставить игровое время другим. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско тем временем уже рассуждает о том, как встраивал бы Промеса в свою команду.

«Если у тренера в распоряжении есть качественный футболист — не важно, центральной линии или фланга, — задача тренера найти ему место на поле и обеспечить игровое время. Разумеется, если он здоров, готов функционально, хорошо тренируется и заслуживает выхода на поле. Команда всегда должна знать причины, по которым тренер принимает то или иное решение. И тогда игроки скажут: «Конечно, нет вопросов. Мы принимаем это решение». Даже если футболист в команде пару месяцев, но его уровень очень высок, остальные должны принять это и согласиться с тренером», — цитирует Тедеско «Спорт-экспресс».

Из этого потока информации выбивается новость нидерландских СМИ о том, что якобы никаких переговоров между «Аяксом» и «Спартаком» и вовсе не было. По информации издания, «Аякс» удивлен» сообщениями российских СМИ о договоренности между клубами о трансфере за 12 млн евро и все еще ждет «официального предложения» от «Спартака». Но, скорее всего, такие новости являются лишь попыткой надавить на московский клуб, поскольку переговоры уже явно начались. Все тот же директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Фетисов это подтвердил.

«Могу сказать, что стороны находятся в контакте. Переговоры идут», — цитирует топ-менеджера Sport24.

Напомним, после четырех лет в «Спартаке» и побед в чемпионате России и Суперкубке страны Промес в 2018 году перешел в испанскую «Севилью», но так и смог стать игроком основы. Следующий сезон-2019/20 он начал уже в составе «Аякса», однако и этот отрезок карьеры нападающего нельзя назвать столь же успешным, как его время в «Спартаке». Да, голландец завоевал Суперкубок Нидерландов летом 2019 года, но этот единственный трофей вряд ли может перекрыть тот факт, что большую часть последних месяцев он все же не являлся игроком основы. А проблемы вне поля лишь добавляют нападающему мотивации покинуть родную страну. Кажется ироничным, что он сможет заменить Кокорина практически во всех аспектах.