«Наш спорт — цирк-шапито»: почему Подчуфарова вернулась в Россию

Биатлонистка Ольга Подчуфарова, которая в октябре 2019 года объявила, что покидает сборную России, меняет спортивное гражданство и будет выступать за команду Словении, оказалась вынуждена вернуться на родину.

28-летняя спортсменка разместила на своей странице в Instagram заявление, в котором сообщила, что так и не смогла получить словенское гражданство, несмотря на протекцию местной Ассоциации лыжного спорта.

«Последние полтора года я провела в Словении в ожидании официального допуска к выступлению в составе новой страны. Так сложились обстоятельства, что теперь я возвращаюсь домой, в Россию.

Никто из двух сторон не ждал такого исхода, но внутренние законы ЕС не позволяют мне завершить процедуру оформления гражданства, а значит, перспектива выступлений в составе этой страны обнулилась.

Да, я поставила на кон абсолютно все, и это самое «абсолютно все» с крахом провалилось. Но, какие бы обстоятельства ни сопровождали меня, я хочу прогрессировать и становиться лучше в любимом деле и как спортсменка, и как человек, поэтому я буду продолжать спортивную карьеру в России», — написала Подчуфарова.

Напоследок девушка пообещала, что теперь отдаст все силы, чтобы снова пробиться в российскую команду и возобновить выступления на международном уровне уже в следующем сезоне. Тем временем словенский тренер Владимир Королькевич заявил, что Подчуфарова не получила гражданство из-за отказа правительства страны по формальной причине.

«Вопрос согласовывался на уровне правительства, так как хотелось получить сильную спортсменку к домашнему чемпионату мира в Поклюке (состоится с 10 по 21 февраля этого года. — «Газета.Ru»).

На запрос о гражданстве пришел отрицательный ответ. Официальной причиной стало несоответствие уровня зарплаты минимальному стандарту Словении. Но я думаю, что главная причина не в этом. Видимо, посчитали, что это спортсменка не того уровня, хотя я считаю, что с таким лидером женская сборная Словении могла бы прогрессировать и расти»,

— приводит слова Королькевича портал News.ru.

С Королькевичем, судя по всему, согласен и главный тренер сборной России Валерий Польховский. По крайней мере, специалист заверил, что рассмотрит кандидатуру Подчуфаровой, и сообщил, что не терял с ней связи.

«Мы с Ольгой в течение этого сезона встречались, настрой у нее был такой, что вот-вот должна получить гражданство Словении.

Если у нее не получилось и сейчас она захотела вернуться, то никаких проблем — пожалуйста. В марте ей надо выступить на чемпионате страны и на общих основаниях завоевать место в основной команде. Двери в сборную команду России открыты всем, кто показывает результат»,

— приводит слова Польховского ТАСС.

А вот популярный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев отреагировал на возвращение биатлонистки куда жестче.

«Ой, какая незадача! Подчуфаровой отказали в получении словенского гражданства! Придется теперь стараться в немытую и нечищеную сборную России отбираться! Через силу и преодолевая брезгливость, видимо», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Эмоциональную реакцию комментатора можно понять. Два года назад, покидая Россию, Подчуфарова довольно резко высказывалась об отечественном спорте, называя его «цирком-шапито».

«Это моя жизнь и моя карьера. И только мне решать, что с этим делать. В восприятии болельщиков весь наш спорт — это шоу для вечерних посиделок или подобие циркового представления.

В какой-то момент я тоже поняла, что это все — шапито. Но я не хочу быть в нем грустным клоуном. И потому меняю вектор.

Мы, спортсмены, этот самый шоу-момент проживаем как жизнь, а потому ценность этого момента для нас высока. Я ценю свое прошлое. Уважаю всех тех, кто был моим учителем и наставником. Но сейчас я смотрю в будущее. В светлое будущее», — писала Подчуфарова у себя в Instagram.

В итоге биатлонистка сама попросилась в сборную Словении во время тренировок в Поклюке в 2019 году. Кроме того, в 2018-м, когда биатлонистка объявляла о завершении карьеры (в итоге перерыв продлился год), она активно критиковала Союз биатлонистов России и тренерский штаб команды, видя в них основную причину своих неудач.

«В первый год среди женщин объем работы на тренировках упал, но выросла интенсивность — в принципе подготовка в тот год хорошо зашла, был нормальный сезон. И тренеры решили, что эта методика мне подходит. Потом из года в год мы делали одно и то же.

Не в обиду тренерам, но очень странно пять лет подряд приходить в одну и ту же точку. Даже по часовым показателям плюс-минус топтались на месте; в такой ситуации невозможно спрогрессировать, на второй год я почувствовала регресс», — говорила спортсменка в интервью Sports.ru.

Также Подчуфарову не устраивала работа главного руководящего органа — Союза биатлонистов России.

«Чтобы что-то изменилось, в СБР нужно перестраивать все. Наверное, даже не перестраивать, а просто убирать в ноль всю организацию и строить новую — тогда да, шансы есть. У нас недочеты везде; понемногу, но есть. И на выходе получается, что яма глубокая»,

— заключала биатлонистка.

Ольга Подчуфарова критиковала продолжительность предсезонных сборов, количество групп, на которые делили спортсменов, уровень медицины, отношения между тренерами и атлетами и многое другое.

«Из года в год видно, что наш биатлон не работает. Вопросов хватает, на них нет ответа — хотя у нас даже когда ответ известен, не решается ничего», — отмечала спортсменка.

Однако теперь Подчуфаровой придется вернуться в российскую систему биатлона. Остается надеяться, что второй заход получится более успешным. Высшая награда в карьере биатлонистки — бронза в составе сборной России на чемпионате мира — 2017 в смешанной эстафете. Также она брала золото и две бронзы на этапах Кубка мира.