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Невезение Малкина, провал Панарина: что случилось в НХЛ

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Передача Малкина не спасла «Питтсбург» от проигрыша «Бостону»

Евгений Малкин отдал результативную передачу, но «Питтсбург Пингвинз» проиграл «Бостон Брюинз», форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин никак не смог проявить себя в игре с «Баффало Сейбрз», а «Вашингтон Кэпиталз» без Александра Овечкина и других россиян переиграл «Нью-Йорк Айлендерс». «Газета.Ru» — об итогах нового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

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Продолжается регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ), однако не для всех российских хоккеистов новый игровой день принес позитивный результат.

«Питтсбург Пингвинз» в овертайме со счетом 2:3 проиграл «Бостон Брюинз». Победная серия «Пенс» прервалась на отметке в четыре игры, а вот бостонская команда одержала победу в третьем матче подряд.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился голевой передачей, набрав лишь третье очков в сезоне, однако игру провел все равно невыдающуюся. Да и в целом – удача в этом поединке играла не на стороне «Питтсбурга».

В середине первого периода Джино (прозвище Малкина. — «Газета.Ru») заработал большинство для «Питтсбурга» — американец Коннор Клифтон достаточно болезненно заехал россиянину под ребра и отправился на скамейку штрафников. Однако воспользоваться своим преимуществом «Пенс» не смогли и даже наоборот: «Пингвинз» не удержали открывшего счет Брэда Маршанда. В конце стартового отрезка времени игроков «Питтсбурга» вновь оказалось на льду больше, и Малкин вышел реализовывать большинство, однако у него отвалилось лезвие конька, и форвард был вынужден отправиться на скамейку при помощи одноклубников.

Во втором периоде «Питтсбург» полностью отдал инициативу соперникам и даже заработал два удаления подряд, чем «Бостон» воспользовался, сделав счет 2:0. А вот в третьем периоде «Брюинз» слишком поверили в себя, чем «пингвины» и воспользовались. Сначала отличился Джейсон Цукер, а чуть больше, чем за три минуты до конца основного времени Каспери Капанена с передачи Малкина счет сравнял.

Игра перешла в овертайм, однако его Малкин полностью провалил. Российский нападающий бросил в перекладину после выхода один на один с вратарем, а после перед воротами Туукки Раска Джино оказался вдвоем с Летангом, но игра вышла слишком заумной. А вот «Бостон» свой выход реализовал вполне уверенно и добыл победу.

Несмотря на не самый удачный для Малкина матч, он все-таки вышел на третье место в истории «Питтсбурга» по очкам, повторив результат чеха Яромира Ягра. У обоих хоккеистов сейчас по 1079 очков.

Неудачный матч провел и «Нью-Йорк Рейнджерс» против «Баффало Сейбрз». Встреча завершилась поражением нью-йоркской команды со счетом 2:3, что стало для команды четвертым проигрышем подряд.

Перед встречей тренерскому штабу необходимо было что-то менять, все же серия из проигрышей никого не устраивало. И изменение было произведено – вместо Игоря Шестеркина на воротах появился другой российский голкипер Александр Георгиев, который в начале сезона считался вторым номером команды. Всего голкипер отразил 21 бросок по своим воротам из 24. Первая шайба была пропущена в первом периоде, когда «Рейнджерс» оказались в меньшинстве.

Впрочем, игра у «Рейнджерс» в неравных составах оставляла желать лучшего – два гола из трех «Баффало» создал, когда был на льду в большинстве. Российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич оказался на площадке в моменты пропущенных шайб, однако и сам пытался исправиться за неудачи – на его счету оказалась голевая передача.

Больше всего в этом поединке разочаровала игра другого российского нападающего – Артемий Панарин проявил себя невзрачно. Не смог он отличиться и в концовке матча, когда вышел спасать встречу в большинстве.

«Колорадо Эвеланш» уверенно обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 7:3, и свой вклад в победу внес российский нападающий Валерий Ничушкин, набравший в этом поединке два очка.

К концу первого периода счет уже был 3:1 в пользу «Эвеланш», а Ничушкин принял участие в первой шайбе своей команды и помог отличиться Йоонасу Донскому. А уже в начале второй двадцатиминутки «Колорадо» оказался в меньшинстве, однако это не помешало россиянину отличиться – в центре площадки он обыграл форварда «Шаркс» Джона Леонарда в центре площадки, вышел один на один с голкипером Мартином Джонсом и переиграл его. Для Ничушкина этот гол стал первым в нынешнем сезоне.

Еще в одном матче регулярного чемпионата «Детройт Ред Уингз» проиграл в овертайме со счетом 1:2 «Далласу Старз». На 12-й минуте встречи Владислав Наместников вывел «крылья» вперед. Для россиянина эта шайба стала первой в семи играх нынешнего сезона НХЛ и дебютной за «Детройт». Однако победу у красно-белых украл другой россиянин – Денис Гурьянов отдал две голевые передачи в матче, в том числе и организовал победную шайбу в овертайме.

Отлично проявил себя российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов. В матче «Нью-Джерси Дэвилз», который завершился победой филадельфийского клуба со счетом 5:3, россиянин набрал три очка – забросил шайбу и отдал две голевые передачи.

По итогам поединка Проворов стал второй звездой, а первой стал форвард «летчиков» Джеймс ван Римсдайк, оформивший дубль. Стоит также отметить, что для 24-летнего россиянина этот матч стал пятым, в котором он набирает минимум 3 очка. По этому показателю россиянин вышел на третье место среди защитников до 25 лет в истории «Флайерз»

В параллельной встрече «Вашингтон Кэпиталз» вырвал победу у «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:2. Российский голкипер проигравшей команды Семен Варламов совершил 34 сэйва, всего по его воротам было нанесено 37 бросков. А вот «столичные» играли без своих главных звезд — Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Ильи Самсонова. Все четверо по-прежнему отстранены за нарушения протокола коронавирусной инфекции.