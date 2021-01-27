Пожизненная дисквалификация: теннисисток из России уличили в «договорняках»

Организация Tennis Integrity Agency (TIA), которая проводит расследования в отношении договорных матчей и признаков коррупции в мировом теннисе, объявила о санкциях в отношении двух российских спортсменок — Софии Дмитриевой и Алии Мердеевой. Обе теннисистки признаны виновными в соучастии и организации игр, нарушающих спортивный принцип. В ходе расследования выяснилось, что Дмитриева оказалась причастна к шести эпизодам договорных встреч, Мердеева — к двум. При этом первая отказалась сотрудничать со следствием.

За это обе россиянки были дисквалифицированы пожизненно. Теперь им запрещено участвовать в любых официальных соревнованиях, а также посещать их в качестве зрителя.

«К сожалению, такие случаи имеют место. Главным образом на уровне игроков, которые находятся в конце классификации и играют небольшие турниры, — цитирует «Чемпионат» вице-президента Федерации тенниса России Алексея Селиваненко. — В теннисе выстроена одна из наиболее эффективных систем защиты, а также принята политика нулевой терпимости к подобным проявлениям. Система работает. Если посмотреть на статистику подобных решений, она не имеет национальных особенностей. В числе людей, к которым применяются санкции, есть и игроки, и судьи, и организаторы турниров. Теннис обращает самое серьезное внимание на борьбу с подобными случаями. Все эти расследования ведутся организацией International Tennis Integrity Agency, которая учреждена всеми основными мировыми теннисными организациями на основе ранее существовавшего Tennis Integrity Unit. Все расследования ведутся абсолютно независимо, и об их ходе никто не уведомляет».

Действительно, в большом профессиональном теннисе обе дисквалифицированные спортсменки никаких успехов не добились.

Дмитриева, например, соревновалась с 2012 года, однако на высокий профессиональный уровень так и не вышла. Ее последние игры прошли еще год назад. В конце января 2020-го на турнире ITF в Египте она в одиночном разряде прошла боснийку Занету Малинович, но затем проиграла представительнице Нидерландов Аннике Мелгерс, а в парном разряде вместе с Камилой Керимбаевой из Казахстана уступила румыно-российскому дуэту Виталии Стамат и Анастасии Сухотиной, отказавшись доигрывать встречу во втором сете. В рейтингах WTA 26-летняя россиянка подняться высоко не смогла. Ее лучшей позицией в одиночном разряде стало 1191-е место, в парном — 939-е.

Что касается Мердеевой, то ее последние матчи состоялись еще в ноябре 2019 года. Как и Дмитриева, Алия выступала и в одиночном, и в парном разрядах. Ее лучший результат в одиночном рейтинге WTA — 928-е место, в парном — 644-й. С 2015 года 23-летняя спортсменка работает тренером и преподает уроки по большому теннису среди детей, которые достигли четырехлетнего возраста. Повлияют ли санкции, которые вынес Tennis Integrity Agency, на профессиональную тренерскую деятельность Мердеевой, неизвестно, однако в пресс-релизе указано, что теннисистке запрещено только играть и посещать соревнования. О педагогической и тренерской работе в решении ничего не говорится.

Для российского профессионального тенниса подобный случай не единственный.

Так, в июне 2014 года организация Tennis Integrity Agency, которая тогда называлась Tennis Integrity Unit, объявила о дисквалификации Андрея Куманцова. Россиянин, который в своей карьере выиграл четыре титула на турнирах серии «Фьючерс» и два матча в основных сетках соревнований АТР, заняв в рейтинге теннисистов-профессионалов 261-е место, был признан виновным в нарушении сразу 12 пунктов Единой теннисной программы по борьбе с коррупцией, за что и был дисквалифицирован пожизненно. Сам Куманцов вины не признавал и намеревался обжаловать решение TIU. Впрочем, свою карьеру россиянин все равно уже завершил еще в 2013-м.

«Обвинения против меня были выдвинуты из-за переписки с моим приятелем, сербом Дэвидом Савичем. Мы с ним не раз играли в парном разряде. В октябре 2011-го его дисквалифицировали. Сотрудники отдела по соблюдению этических стандартов в теннисе проверили его компьютер и обнаружили нашу переписку в Skype по поводу ставок на матчи. Якобы мы были в курсе некоторых так называемых теннисных «договорняков». На самом же деле мы делились друг с другом мнениями о незначительных ставках в $50-100. В частности, мы подозревали, что некоторые матчи либо договорные, либо один из игроков травмирован», — говорил Куманцов в интервью Lenta.ru.

Еще одним российским фигурантом расследований по поводу участия в договорных матчах стала Яна Сизикова.

Дело было открыто французской прокуратурой недавно, в октябре прошлого года. Объектом внимания стал матч парного турнира »Ролан Гаррос», в котором Сизикова вместе с американкой Мэдисон Бренгл проиграла Патриции Марии Циг и Кристине-Андрее Миту из Румынии. Прокуроры предполагают, что Сизикова может быть причастна к «мошенничеству в организованной группе» и «активной и пассивной коррупции в спорте». В частности, во время пятого гейма второго сета этой встречи букмекерские конторы зафиксировали резкую волну больших ставок (несколько сотен тысяч евро) на то, что россиянка с американкой его проиграют. Так и вышло: при счете 2-2 во втором сете на подаче стояла Сизикова. На первой подаче она допустила двойную ошибку, а затем допустила еще одну двойную при счете 0:40 в розыгрыше. Теперь правоохранительные органы расследуют факт возможного участия россиянки в манипулировании счетом. На данный момент оно не доказано.