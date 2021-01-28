За взятки: как экс-глава IBU скрывал допинг-пробы россиян

10 февраля в словенской Поклюке стартует очередной чемпионат мира по биатлону, на котором российские спортсмены выступят в качестве команды СБР при отсутствии какой-либо национальной символики, флага и государственного гимна. И пока сборная готовится к важнейшим стартам этого года, почти за две недели до начала соревнований из Международного союза биатлонистов поступили новые неутешительные для России новости.

28 января Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал отчет независимой комиссии, возглавляемой Джонатаном Тэйлором, в котором бывший президент федерации Андерс Бессеберг и экс-генеральный секретарь ведомства Николь Рёш были признаны виновными в сокрытии допинг-проб российских спортсменов.

История берет свое начало еще с 2018 года, когда австрийская полиция нагрянула в штаб-квартиру IBU с обысками и проверками после того, как бывший директор Московской антидопинговой лаборатории, ныне один из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA) по вопросу допинга в российском спорте Григорий Родченков обвинил тогдашнего главу IBU и его секретаря в соучастии в коррупционных схемах России. На фоне этого скандала Бессеберг, возглавлявший Международный союз биатлонистов с самого его образования в 1993-м, и Рёш подали в отставку. В том же 2018 году австрийская полиция пришла с проверками и к самим российским биатлонистам во время этапа Кубка мира в Хохфильцене, где на допрос были вызваны Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Александр Логинов, но никаких обвинений в их адрес выдвинуто не было.

Казалось, дело будет закрыто и в отношении Бессеберга. Еще в июне прошлого года адвокат чиновника Норберт Весс заявил, что обвинения с его клиента будут сняты, а чуть позднее, в ноябре 2020-го, представленный Тэйлором доклад не нашел поддержки из-за отсутствия конкретики.

Теперь же глава независимой комиссии IBU выступил с полноценным отчетом, который был изложен на 220 страницах.

«После исчерпывающего расследования комиссия пришла к выводу, что и у господина Андерса Бессеберга, и у госпожи Николь Рёш есть дела, требующие ответа за нарушение правил IBU, исходя из очевидной защиты интересов России без веских оснований, особенно в вопросах антидопинга»,

— говорится в нем.

Главным образом комиссия IBU указывает на систематические нарушения антидопинговых правил, которые якобы были допущены российскими биатлонистами. Например, рабочая группа во главе с Тэйлором утверждает, что в период с 2008 по 2015 год многие отечественные спортсмены принимали допинг: от стероидов до эритропоэтина. Причем, по мнению комиссии, делали это россияне при поддержке Министерства спорта, Центра спортивной подготовки (ЦСП), Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Союза биатлонистов России (СБР). В качестве доказательств Тэйлор привел показания Григория Родченкова, который сообщил о применении россиянами запрещенных препаратов и так называемого коктейля «Дюшес». По словам Родченкова, допинговые махинации проводились внутри СБР даже после изменений в руководстве ведомства.

Комиссия IBU в свою очередь посчитала, что этих показаний достаточно, чтобы сделать выводы для доклада.

При этом Тэйлор подчеркнул, что в его распоряжении также имеются доказательства того, что российские биатлонисты, в отношении которых еще не были открыты дела, также потенциально могут быть нарушителями антидопинговых правил. Расследованием этого вопроса должен заняться Biathlon Integrity Unit, независимый орган по борьбе с допингом.

«Комиссия также выявила дальнейшие свидетельства применения допинга российскими биатлонистами помимо тех случаев, которые к настоящему моменту рассмотрены IBU или BIU. Это включает в себя доказательства потенциального применения кровяного допинга, а также попытки скрыть применение кровяного допинга, в том числе некорректное ведение подробностей тестирования в систему ADAMS, пропуск тестов и раннее завершение карьеры с последующим возвращением», — отмечается в отчете.

По мнению комиссии, IBU под руководством Бессеберга скрывал все допинговые махинации со стороны России и делал это взамен на различные материальные блага.

Важно подчеркнуть, что прямых доказательств того, что экс-глава IBU получал от России взятки, у комиссии нет — в ходе расследования никаких денежных переводов подопечные Тэйлора не зафиксировали. Именно на это уповает и адвокат Бессеберга.

«Полицейское расследование еще продолжается. Никаких официальных обвинений предъявлено не было. Бессеберг отрицает все обвинения, которые идут со стороны руководства и комиссии IBU. Это неправда, что Бессеберг всегда принимал сторону России. Этому нет доказательств. Он известен как непримиримый противник допинга, который всегда выступал за расследования допинговых дел, вне зависимости от национальности подозреваемых», — приводит слова Весса NRK.

Однако представители комиссии IBU утверждают, что Бессеберг участвовал в коррупционных схемах с Россией иным образом. Например, в отчете указано, что именно российские структуры оплачивали экс-президенту IBU все его дорогостоящие поездки на охоту, а сам Бессеберг пользовался услугами проституток. В этом чиновник признался и сам, но отметил, что сам не вызывал их и не платил — все было якобы организовано принимающей стороной, то есть Россией. Интимные услуги Бессебергу, по мнению комиссии, оказывали и его переводчицы. Эту информацию, впрочем, свидетели не подтвердили.

В ходе обысков из дома экс-главы IBU полиция также изъяла 13 наручных часов люксовых брендов, в том числе и российских. Бессеберг в ходе допроса подтвердил, что одни часы, которые стоят порядка €20 тысяч, были подарены ему в марте 2011 года в Ханты-Мансийске на 65-летие, еще одни часы ему вручил лично бывший президент СБР Александр Тихонов, но по какому поводу, Бессеберг не рассказал. Не рассказал он и о том, откуда у него оказались остальные дорогостоящие часы.

Тихонов в данном расследовании также играет очень весомую роль.

Во-первых, Николь Рёш заявила, что экс-глава СБР и четырехкратный олимпийский чемпион пытался подкупить ее, чтобы закрыть допинговые дела в отношении Екатерины Юрьевой, Альбины Ахатовой и Дмитрия Ярошенко. В частности, по словам экс-генерального секретаря IBU, Тихонов в период 2008-2009 годов предложил ей коробку с драгоценностями. При этом Рёш подчеркнула, что этот подарок она не приняла.

«Это была попытка подкупа. Вместе с ним был человек, который переводил его слова с русского на немецкий. Я сразу же сообщила об этом по телефону президенту Андерсу Бессебергу. Он постарался уладить ситуацию, и никаких последствий для Тихонова не последовало. На совете IBU это также не рассматривали», — заявила она.

Во-вторых, в отчете комиссии также указаны показания Родченкова о том, что Тихонов вместе с еще одним бывшим президентом СБР Александром Кравцовым открыто обсуждали размеры взяток, которые они однажды заплатили Бессебергу.

«Они открыто обсуждали выплату Бессебергу, что-то от $200 до $300 тысяч одним платежом. Эти деньги находились в кейсе. По словам Тихонова, в таком кейсе помещается около $300 тысяч. При этом Кравцов не согласился с ним и сказал, что такой тип кейса может вместить и $400 тысяч. Тихонов сказал, что Бессеберг находится у него под контролем, что, как я понял, означало, что у Тихонова были рычаги давления на Бессеберга», — отметил Родченков в своих показаниях.

Сам же Тихонов любые обвинения в коррупции отверг и выразил готовность доказать свою правоту на детекторе лжи.

«Я никогда не пытался никого подкупить, особенно Николь Рёш. Когда я был президентом СБР, у нас было достаточно медалей. 78 медалей! Поэтому это абсурд, что мне необходимо было кого-то подкупать. Я с трибуны говорил Бессебергу, что он закончит позором или тюрьмой. Они же деньги, предназначенные для летнего биатлона, спускали на другие счета банка и зарабатывали проценты. Я готов об этом заявить на детекторе лжи», — цитирует Тихонова ТАСС.

Отчет, который опубликовала комиссия IBU, уже спровоцировал крайне острую реакцию на Западе. Нынешнее руководство союза в лице Олле Далина, например, осталось шокировано результатами расследования рабочей группы Тэйлора, а в WADA назвали его итоги положительными для дальнейших разбирательств в вопросе допинга в спорте и биатлоне в частности. Не остались в стороне и именитые биатлонисты. Например, норвежец Йоханнес Бё подчеркнул, что деятельность Бессеберга нанесла огромный ущерб всему мировому биатлону, а известный своими резкими высказываниями швед Себастьян Самуэльссон и вовсе нецензурно выразился в отношении именитого чиновника.

Dock inte fцrvеnad, jag sa det redan fцr tre еr sedan pic.twitter.com/uD6ECOQvcE — Sebastian Samuelsson (@SebbeSamuelsson) January 28, 2021

Для России же главным вопросом станет ход дальнейших расследований, которые могут начаться в отношении всех биатлонистов, которых IBU и WADA может заподозрить в нарушении антидопинговых правил. По крайней мере, отчет комиссии Тэйлора станет серьезным поводом для этого.