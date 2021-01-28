Побывал в запретной зоне: полиция расследует нарушение Роналду карантина

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду попал в очередной скандал, связанный с нарушением футболистом принятых в Италии карантинных мер по борьбе с коронавирусом. Как сообщила Corrierre dello Sport, пятикратный обладатель «Золотого мяча» отправился вместе со своей супругой Джорджиной Родригес на знаменитый горнолыжный курорт Курмайор, чтобы отметить ее день рождения. 27 января Родригес исполнилось 27 лет.

Проблема заключается в том, что и регион Пьемонт, столицей которого является Турин, и Валле-д'Аоста, где расположен Курмайор, в данный момент имеют статус оранжевой зоны по коронавирусу.

По принятым в Италии правилам, оранжевую зону нельзя покидать по личным мотивам, а в данном случае семейная пара к тому же отправилась в другое место с аналогичным уровнем опасности. Более того, издание сообщает, что проживали Криштиану с Джорджиной в отеле, который официально в данный момент закрыт и не может работать именно из-за обстановки с COVID-19.

Местопребывание было опознано по появившемуся в соцсетях видео, которое вскоре было удалено.

Теперь ожидается, что за нарушение мер по противодействию коронавирусу на Роналду будет наложен штраф. Вероятно, подобная участь ждет и принявшую пару гостиницу.

Ради семейного торжества нападающий пропустил четвертьфинальный матч Кубка Италии против СПАЛ. Впрочем, его партнеры справились и без главной звезды, разгромив соперника — 4:0.

Сейчас в отношении Роналду и Родригес ведется следствие карабинерами группы Аоста, которые и должны будут вынести решение о штрафе.

Для португальца это уже не первый скандал, связанный с нарушением карантина, в этом сезоне. Осенью он отправился в расположение своей национальной команды, хотя всем, кто работает в Италии, было настоятельно рекомендовано не покидать страну из-за ситуации с коронавирусом. Более того, Серия А и сам «Ювентус» тогда ввели запрет на отъезд игроков в сборные, но именно Роналду выступил в качестве хедлайнера протеста, и по своим национальным командам разъехались и многие другие легионеры «старой синьоры» (особенно южноамериканцы).

В прессе, среди политиков и даже в футбольных кругах в тот момент раздавались призывы наказать игроков вплоть до вынесения дисквалификаций, однако в тот раз обошлось.

Нынешний сезон вообще складывается для нападающего, который скоро (уже 5 февраля) отметит свое 36-летие, прекрасно. На счету Роналду 15 забитых мячей и три голевые передачи в 15 проведенных матчах в Серии А. Португалец является лучшим бомбардиром турнира, на два мяча опережая Чиро Иммобиле из «Лацио» и забив на три гола больше Ромелу Лукаку из «Интера» и Златана Ибрагимовича из «Милана». Правда, у шведского суперветерана проведено при этом всего девять матчей.

Для Роналду эта кампания уже третья на Апеннинах. Перебравшись в «Ювентус» из мадридского «Реала» перед сезоном-2018/19, он отметился 21 голом и 11 ассистами в 31 матче, оставшись лишь четвертым в бомбардирской гонке, отстав от лидера на пять точных ударов (у всех опередивших его было на шесть матчей больше), но став чемпионом страны и получив титул MVP Серии А.

В прошлом сезоне Криштиану снова не выиграл гонку снайперов, уступив Иммобиле, хотя забил 31 гол в 33-х поединках при шести голевых передачах. Однако сыгравший 37 матчей нападающий «Лацио» отличился 36 раз. Утешался португальский бомбардир своим вторым скудетто с «Юве».

А вот на этот раз чемпионский титул для туринцев под большим вопросом. На финише первого круга черно-белые отстают на семь очков от лидирующего «Милана», правда, имея матч в запасе.

Другое дело, что теперь в чемпионате возросла конкуренция, и клуб из Пьемонта опережают в данный момент также «Интер», «Рома» и «Аталанта». Правда, двух последних Роналду и Ко обойдут в случае своей победы в перенесенной встрече.