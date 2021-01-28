Ответ на провокации: Большунов обыграл норвежцев

Сегодня нас ждет очень важная гонка. Особенно она важна, пожалуй, для лидера сборной России Александра Большунова. Хотя его лидерству в общем зачете Кубка мира ничто не угрожает (идущий вторым соотечественник Иван Якимушкин набрал только 675 очков, в то время как у Сан Саныча 1391 очко!), а норвежцев нет даже в топ-10, настроение у фаворита не самое радужное. Сборная Норвегии пропустила этапы перед Новым годом и Тур де Ски, приговорив свои перспективы в Кубке мира, но вернулась в Лахти и там сначала заняла весь пьедестал в скиатлоне, а затем еще и выиграла эстафету. Первая сборная России, за которую финишировал Большунов, сошлась в битве с финнами за серебро, и там на финише произошел конфликт с подрезавшим Александра Йони Мяки. Правда, Большунов решил разобраться с обидчиком без судей, ударив того палкой на лыжне, а потом врезавшись в оппонента после финиша и сбив того с ног. Это привело к дисквалификации нашей команды, благо, бронза эстафеты отошла к России-2 с Сергеем Устюговым.