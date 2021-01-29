Победа с падением: Большунов разорвал всех в Швеции

Даже несмотря на завал Александр Большунов одержал свою очередную победу в сезоне, опередив всех, включая Йоханнеса Клебо! Блестящий финиш в исполнении лучшего лыжника планеты прямо сейчас! Спасибо, что были с нами и до новых встреч.