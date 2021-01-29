Победа с падением: Большунов разорвал всех в Швеции

Даже несмотря на завал Александр Большунов одержал свою очередную победу в сезоне, опередив всех, включая Йоханнеса Клебо! Блестящий финиш в исполнении лучшего лыжника планеты прямо сейчас! Спасибо, что были с нами и до новых встреч.
Вторым из россиян стал Сергей Устюгов — седьмое место. Сразу за ним Семиков и Якимушкин. Спицов закончил гонку 12-м.
Клебо догнал на финише Голберга, а вот до Александра не дотянулся. Дальше финишировали также норвежцы — Иверсен и Рете.
ДАААААА! АЛЕКСАНДР БОЛЬШУНОВ!
Большунов выкатывается на финишную прямую лидером!
Чуть больше километра до финиша. Большунов лидирует, за ним Голберг, но Клебо включился как следует. Вся борьба за золото пойдет в финишном створе, видимо.
В то же время Клебо начал подниматься по позициям. Он был где-то 16-м в общей группе и прозевал рывок россиянина. Прозевал и Рете. Оба пытаются сейчас как-то ликвидировать отставание.
Большунов пошел работать. Вышел в лидеры Александр и начал «натягивать» пелотон.
Ох, Холунд сошел с дистанции!
2.5 км и кульминация гонки. Плотно идут атлеты, борьба за медали может перевернуться с ног на голову в любую секунду!
Якимушкин, Спицов и Мальцев бегут в лидирующей четверке! Третий в ней норвежец Голберг.
Не забываем о бонусных баллах: Иван Якимушкин набирает наибольшее количество баллов на второй отметке. А в общем зачете лучшим остается Большунов.
Большунов возвращается в группу лидеров! Впереди у нас финальный круг и около 5 км борьбы за медали.
Погорячились мы, сказав, что ничто не помешает спортсменам... Поразительно, сколько падений на трассе!
Вперед из наших вырвался Семиков — он второй и ведет борьбу все с тем же Голбергом.
Ого!!! На завале упали Большунов и Порошкин. Наши лыжники попросту выпали из топ-20! Вот так трасса.
Так, а вот и информация по Ларькову. Сообщается, что Андрея занесло в завал, и россиянин сломал палку.
Ийво Нисканен из Финляндии вырывается вперед. Позади осталось 6.8 км.
Очень близко идут соперники! Около 30 первых лыжников бегут в одной группе — совсем скоро отсечка с бонусными очками.
Первый круг уже позади! Как же стремительно развиваются события на трассе.
Большунов, Якимушкин и Клебо — вот тройка лидеров после 3.9 км.
То ли палка сломалась... Андрей Ларьков катастрофически потерял позицию. 68-й он сейчас, что-то произошло у нашего атлета.
Лидерство на отметке 1.8 км захватывает лидерство Пол Голберг. Большунов отстает меньше, чем на минуту.
Погода просто шикарная в Фалуне! Ничто не помешает спортсменам показать лучшую форму... Нет, конечно, может сказаться усталость. Но она накопилась у всех, так что преимуществом это не для кого не станет.
Побежали спортсмены! Следим за Большуновым и компанию.
К гонке в Швеции все готово! Смотрим.
Сегодня будет за кого поболеть! Александр Большунов, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Сергей Устюгов, Андрей Ларьков и Илья Порошкин будут биться за лучшие показатели на трассе.
Начало гонки — в 15.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители лыжных гонок. Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция мужской гонки классическим стилем на 15 км в рамках этапа Кубка мира в Фалуне.