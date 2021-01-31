Поздний гол, смерть фаната: «Палмейрас» выиграл Кубок Либертадорес

Бразильский «Палмейрас» стал обладателем Кубка Либертадорес, обыграв в финале еще одну команду из Бразилии – «Сантос». Встреча, которая состоялась в Рио-де-Жанейро, завершилась с минимальным счетом – 1:0, а единственный мяч в этом поединке был забит на 9-й минуте компенсированного ко второму тайму времени. Автором гола стал Брено Лопес, а результативную передачу отдал Рони.



В составе «Палмейраса» весь матч на поле провел бывший футболист московского «Спартака» Луис Адриано, однако отличиться результативными действиями он не смог.

На протяжении всего поединка команды пытались открыть счет. Энрике вышел на поле только на 85-й минуте матча. Главный арбитр Патрисиу Лоустау из Аргентины после 90 сыгранных минут основного времени принял решение добавить ко второму тайму еще 8 минут. За минуту до гола произошло событие, показывающее весь накал страстей, которые царили на поле, — был удален главный тренер «Сантоса» Кука, который после показанной красной карточки отправился на трибуны к фанатам, принявшим его очень тепло. А в это время «Палмейрас» нанес единственный удар в створ, который обернулся голом.



Мяч, забитый в этой встрече, стал самым поздним в основное время в финалах Кубка Либертадорес. До этого это достижение принадлежало аргентинскому экс-защитнику «Бока Хуниорс» Роландо Скьяви, который поразил ворота «Сантоса» во втором финальном матче на отметке 94 минуты 33 секунды. Его мяч принес победу аргентинскому клубу (2:0, 1:3).

«Палмейрас» завоевал второй Кубок Либертадорес в истории. Первый трофей команда выиграла в 1999 году, одолев «Депортиво» из Кали.



Две бразильские команды сошлись в финале турнира, проводимого КОНМЕБОЛ, в третий раз в истории розыгрыша Кубка. До этого в 2005 году за трофей боролись «Сан-Паулу» и «Атлетико Паранаэнсе», в 2006-м — «Сан-Паулу» и «Интернасьонал». «Сантос» сыграл в финале Кубка Либертадорес в пятый раз, до этого в решающем поединке команда играла в 1962, 1963, 2003, 2011 годах и уступила всего лишь единожды — в 2003 «Боке Хуниорс». «Палмейрас» тоже боролся за трофей в пятый раз в своей истории, до этого клуб был в финале в 1961, 1968, 1999, 2000 годах.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. В прошлом году его обладателем стал еще один бразильский клуб – «Фламенго», который в финале обыграл аргентинский «Ривер Плейт».

Поединок между «Палмейрасом» и «Сантосом» был омрачен стычкой болельщиков, которая произошла до матча. Однако примечательно то, что конфликт вспыхнул не между любителями играющих команд, а между фанатами «Палмейраса» и «Коринтианса». Об этом информирует издание Globo со ссылкой на правоохранительные органы Сан-Паулу.

Сообщается, что один из болельщиков «Коринтианса» погиб, еще один доставлен в больницу с огнестрельным ранением.

Всего сотрудники правопорядка задержали 21 болельщика «Палмейраса» и одного фаната «Коринтианса». Также были изъяты 26 железных прутьев, 11 деревянных палок и пиротехника. В связи с этим перед финальным матчем Кубка Либертадорес была усилена безопасность вокруг стадионов «Палмейраса» и «Сантоса», где собирались люди, которые намеревались посмотреть матч.

В скором времени «Палмейрас» примет участие в клубном чемпионате мира, который стартует в Катаре 4 февраля. Бразильский клуб 7 числа встретится с победителем матча между между мексиканским клубом «Тигрес» и южнокорейским «Ульсаном».