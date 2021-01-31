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Возвращение Овечкина и MMA от Капризова: как прошел день в НХЛ

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Овечкин установил исторические достижения в игре с «Бостоном»

Александр Овечкин вернулся с карантина и принес «Вашингтону» победу, «Питтсбург» Евгения Малкина оказался сильнее «Рейнджерс» Артемия Панарина, а Кирилл Капризов попытался изобразить прием из MMA, но не помог «Миннесоте», — «Газета.Ru» рассказывает о самых интересных моментах игрового дня за океаном.

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Новый игровой день в НХЛ обернулся сразу несколькими значимыми событиями — в первую очередь, ожидалось возвращение Александра Овечкина.

Российские игроки «Вашингтона» — Овечкин, а также Илья Самсонов, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов — отбывали карантин из-за нарушения антиковидных правил во время выездной серии. В общей сложности они пропустили четыре матча: за этот период «Кэпиталз» одержали три победы и потерпел одно поражение. Перед встречей с «Бостоном» 31 января разрешили вернуться только Орлову и Овечкину, однако защитник в заявку не попал, а вот лидер атаки «кэпс» оказался очень к месту.

«Вашингтон» начал за здравие, забросив две шайбы усилиями Никласа Бекстрема и Тревора ван Римсдайка. Овечкин вскоре тоже отметился результативным действием — сделал ассист Рихарду Панику на 3:0.

Несмотря на крупное преимущество «столичных», менее чем за минуту до конца встречи «Брюинз» удалось сравнять счет благодаря голам Ника Ритчи, Брэда Маршана и Чарли Макэвоя, тем самым переведя игру в овертайм. Впрочем, там уже спустя 28 секунд Овечкин забросил победную для «Вашингтона» шайбу — 4:3, и был признан первой звездой матча.

Этот гол стал для Овечкина 708-м в НХЛ и позволил россиянину сравняться с Майком Гартнером в списке лучших снайперов в истории лиги — теперь капитан «Вашингтона» идет седьмым в гонке. Кроме того, Овечкин забросил 111-ю победную шайбу, выйдя по этому показателю на чистое четвертое место. У лидера — Яромира Ягра — 135 голов.

Настоящую зарубу в параллельном матче устроили «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург». У обеих команд дела идут не лучшим образом: «синерубашечники» в последних пяти встречах потерпели четыре поражения, а «Пингвинз» шли на серии из двух неудач подряд.

Первый период остался за «Питтсбургом» — хозяева вели благодаря голам Джейсона Цукера и Брэндона Танева, а за «Рейнджерс» отличился Брендан Лемье. Кевин Руни в начале второго периода сравнял счет, а затем «Пингвинз» снова вырвались вперед, когда Касперини Кампани пробил Александра Георгиева с передачи Евгения Малкина.

Малкин, для которого этот сезон идет пока тяжело, установил несколько исторических достижений в игре с «Рейнджерс»: во-первых, матч стал для него 916-м за «пингвинов» (больше россиянина в истории франшизы только у Сидни Кросби); во-вторых, Малкин набрал 1080-е очко в составе «Пингвинз», выйдя на чистое третье место в списке лучших бомбардиров «Питтсбурга».

Но и россияне из «Рейнджерс» этой ночью не молчали. Счет 4:3 сделал Артемий Панарин, а одним из ассистентом выступил Павел Бучневич.

Тем не менее для победы «Нью-Йорку» этого не хватило. Джейк Гюнцель в конце перевел встречу в овертайм, а там победу «Питтсбург» со счетом 5:4 принес Кросби.

Голевая перестрелка случилась и в матче «Тампы» и «Нэшвилла». Под конец первого периода «Лайтнинг» пропустили от Райана Эллиса, а во втором отрезке встречи забросили в ворота «Предаторз» сразу четыре шайбы: Тайлеру Джонсону и Кэлу Футу ассистировал российский защитник Михаил Сергачев, набравший в игре два результативных балла, также отличились Виктор Хедман и Стивен Стэмкос. До конца игры «Нэшвиллу» удалось сократить отставание до минимума благодаря голам Мэтью Оливье и Виктора Арвидсссона, но в овертайм заехать не удалось — «Тампа» победила со счетом 4:3 и прервала серию из двух поражений подряд.

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский сделал 23 сейва, а один из них получился довольно забавным: сначала потерял шайбу, играя на выходе, а затем спас «Тампу» прямо на ленточке.

В игре «Детройт» — «Флорида» же блистал другой российский вратарь: Сергей Бобровский 25 раз спас ворота «Пантерз». «Ред Уингз» в итоге проиграли 2:3 в овертайме, несмотря на передачу Владислава Наместникова, увеличив серию поражений до пяти матчей кряду. Финский форвард «Флориды» Алекси Хепониеми в свою очередь стал четвертым игроком в истории, забросивший шайбу в овертайме в своем дебюте.

В других матчах дня «Монреаль Канадиенс» в составе с Александром Романовым потерпел поражение от «Калгари Флэймз» со счетом 0:2, «Колорадо» Валерия Ничушкина одержало крупную победу — 5:1 — над «Миннесотой» Кирилла Капризова, «Ванкувер» обыграл «Виннипег» (4:1), «Филадельфия» Ивана Проворова, сделавшего ассист, вырвала победу у «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2, ОТ), «Каролина» со счетом 4:1 и голом Андрея Свечникова победила «Даллас», дубль Конора Макдэвида принес победу «Эдмонтону» в игре с «Торонто» (4:3, ОТ), а «Сент-Луис» разгромил «Анахайм» (6:1).

Капризов же, несмотря на отсутствие результативных действий, заслуживает особо внимания: при счете 1:1 поучаствовал в своре и попытался взять на удушающий Логана О'Коннора в лучших традициях смешанных единоборств. Дин Эвасон наверняка бы предпочел, чтобы россиянин был так активен в атаке.