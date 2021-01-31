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Впервые за 14 лет без золота: как Россия провалила ЧЕ по биатлону

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Сборная России завоевала четыре медали на чемпионате Европы по биатлону

С 27 по 31 января в польском городе Душники-Здруй прошел чемпионат Европы по биатлону. Сборная России не смогла одержать ни одной победы, выиграв при этом одну серебряную и три бронзовые медали. «Газета.Ru» подводит итоги турнира.

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Полтурнира без картинки

Чемпионат Европы по биатлону — событие относительно важное. Все-таки гонкам Кубка мира и тем более мировому форуму по этому виду спорта оно в значительной мере уступает. Тем не менее на континентальном первенстве есть возможность посмотреть в максимально приближенных к условиям Кубка мира самый ближайший резерв национальных команд.

Обычно гонки чемпионата Европы транслируются на весь Старый свет и — само собой — показываются в России, периодически попадая даже в прямой эфир федерального «Матч ТВ».

Так было и в нынешнем году. Главный спортивный канал холдинга показал соревнования двух последних дней из четырех. В эфирную сетку попали оба пасьюта 30 января, а также одиночная и смешанная эстафеты 31-го.

Впрочем, индивидуальные гонки 27 января и спринты 29-го не были показаны не по вине российского телеканала. Более того, их вообще не показали нигде, так как страна-организатор турнира просто отказалась формировать сигнал из-за дороговизны.

«IBU заплатил полякам за показ двух дней, в которые пройдут пасьюты и смешанные эстафеты. Потом поляки сказали, что на другие два дня у них нет денег. IBU подумывал купить/компенсировать и за первые два дня, когда проходят индивидуалки и спринты, но сейчас с деньгами тяжело. Нет зрителей на трибунах, есть убытки и все прочее – так что биатлон не увидит четыре прекрасные гонки, — рассказывал после первого дня турнира в интервью Sports.ru комментатор Дмитрий Губерниев.

— Невозможно представить, чтобы соревнования такого уровня не показали в России. А Польша? Вот вам и Польша. Оргкомитет и страна, которая принимает соревнования, должны хотеть. Зачем проводить турнир, половину которого никто и нигде не увидит. А где популяризация?»

Провал России

Впрочем, российские зрители вряд ли остались бы довольны, даже если бы смогли увидеть все гонки. И дело тут не в телевизионщиках, а в выступлении национальной команды.

Конечно, рассчитывать на повторение результатов 2017 года, когда на чемпионате Европы было выиграно шесть из восьми гонок, а всего сборная России взяла 13 медалей, не приходилось.

С другой стороны, отечественные биатлонисты стабильно привозили с континентальных чемпионатов золотые медали каждый год, но не в этот раз.

Последним первенством Европы, когда взрослая российская команда не выигрывала золота Евро, был турнир аж 2007 года! Правда, тогда одновременно со взрослыми выступали и юниоры, и там Антон Шипулин и Ко отметились целой россыпью наград и в том числе высшей пробы.

Скромные успехи

Совсем без медалей наши спортсмены, конечно же, не остались и в этот раз, тем более в стартах принимало участие много биатлонистов и биатлонисток с достаточно богатым опытом выступлений на Кубке мира.

Правда, вряд ли кто-то из них смог посредством данного турнира доказать свою необходимость для первой сборной.

У мужчин единственную медаль взял Саид Каримулла Халили, который был достаточно хорош еще в индивидуальной гонке, где взял четвертое место, правда, за счет чистой стрельбы, в то время как ходом уступил всем призерам под две минуты или больше. Зато в спринте он уже не только закрыл все мишени, но и пробежал достаточно неплохо, уступив на финише только никому неизвестному швейцарцу Мартину Егеру.

У женщин в индивидуальной гонке бронзу взяла Лариса Куклина, а Анастасия Шевченко финишировала на медаль того же достоинства в спринте, где Куклина и Валерия Васнецова стали четвертой и пятой соответственно.

Куклина вообще стала единственным представителем России, кто провел стабильно сильный турнир. Четвертое место она заняла еще и в гонке преследования, а в тандеме с Евгением Гараничевым выиграла бронзу в одиночной смешанной эстафете.

И все же от турнира, где награды высшей пробы завоевали, например, латвийские спортсмены Андрей Расторгуев и Байба Бендика, тот же Егер, полька Камила Жук, украинец Артем Прима и немцы Штефания Шерер и Юстус Штрелов, российские болельщики и тренеры были вправе ожидать куда большего.

Что ж, если кто и показал свою готовность вернуться на Кубок мира, то Куклина и, возможно, Халили. Правда, поедет на следующий этап все равно Евгений Гараничев...