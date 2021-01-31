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«Сломать Стерлинга в каждом аспекте»: как Ян готовится к защите титула UFC

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Петр Ян высказался о предстоящем поединке со Стерлингом

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян предвкушает свою первую защиту титула. Уже в начале марта россиянин будет биться на UFC 259 против претендента №1 Алджамэйна Стерлинга, и ради этого противостояния боец по прозвищу No Mercy («Без пощады») пошел на большие изменения в тренировочном процессе.

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Встреча ударника с борцом — классика современных смешанных единоборств. И в противостоянии двух стихий принято отдавать предпочтение второй технике, так что многим любителям схваток в стойке приходится подстраиваться под оппонентов и готовиться отражать проходы в ноги, биться в клинче и подниматься с настила. Исключением не стал и Петр Ян. Российский чемпион UFC по достоинству оценил сильные стороны Алджамэйна Стерлинга и теперь делает большой упор на работу в партере, избежать которой No Mercy вряд ли удастся.

В преддверии первой защиты титула Петр кардинально изменил концепцию тренировочного лагеря.

Представитель команды «Архангел Михаил» вместо обычной подготовки в Таиланде прилетел в США в прославленный зал American Top Team (там тренируется «двойная чемпионка» Аманда Нуньес, победитель Конора Макгрегора Дастин Порье и «самый опасный гангстер» Хорхе Масвидаль). Во Флориде спортсмен быстрее приспособится к часовым поясам, поработает с сильными спарринг-партнерами, да и на будущее задел сделает большой: зарубежные СМИ пишут, что сотрудничество Петра с АТТ продолжится и после 259-го номерного турнира.

Сам Ян излучает уверенность. Он верит, что 7 марта именно его рука поднимется над клеткой арены APEX.

«По поводу отмены декабрьского боя со Стерлингом… Во-первых, у меня был травма. Во-вторых, пришлось бы лететь в Казахстан за визой в США за три недели до боя, потратить на это почти неделю. Все это наложилось одновременно.

Расклады на бой следующие: у нас абсолютно разные стили, но моя цель — сломать Стерлинга в каждом аспекте. Как бы он ни захотел провести схватку, я могу конкурировать с ним в любой области и победить его. Удалось ли поработать с Марлоном Мораесом (еще один претендент на титул, тренирующийся в АТТ. — «Газета.Ru»)? Нет, у Марлона недавно была операция на плече, так что пока что он не тренируется. Я просто пару раз пересекался с ним в зале», — рассказал россиянин в интервью Youtube-каналу Fanatics View.

Ян уже выбрал соперника, с которым хотел бы провести вторую защиту титула. Им должен стать бывший чемпион дивизиона Ти Джей Диллашоу, отбывший двухлетнюю дисквалификацию за допинг.

«Я бы хотел встретиться с Диллашоу. У него громкое имя, плюс я наблюдал за ним, когда еще сам не был в UFC... Он мне импонировал как боец. Сейчас они все проснулись, пытаются высказаться в мой адрес, так как пояс у меня и им нужно о себе напоминать. Конечно, я очень хотел бы с ним подраться!

Знаете, для меня он был не то чтобы кумир. Однако я понимал, что парень достиг таких высот и правильно себя позиционирует: семья, тренировки, хорошие бои. Сейчас я оказался на его месте, и он ищет со мной боя», — заявил Ян в интервью YouTube-каналу Дмитрия Смолякова.

Однако многие предупреждают Яна о том, насколько плохую роль может сыграть недооценка его нынешнего соперника — Стерлинга — в октагоне. Так, еще один представитель легчайшего веса UFC, россиянин Саид Нурмагомедов заявил, что его соотечественнику на пути к титулу доставались простые оппоненты, и только предстоящий бой может стать настоящей проверкой для чемпиона.

«Мне так кажется, что Стерлинг для Яна неудобен, — цитирует Нурмагомедова портал «ММАтика». — Он высокий и непонятно бьет. Петр, конечно, может его обстучать, если Стерлинг устанет, а так он очень для него неудобный. И высокий, и борется... Дело в том, что все соперники Яна в UFC были для него удобные, все были маленькие. Они были с именами, он всех их переехал и вышел на титульный бой. Я думаю, до конца Петр еще не проверен. Есть столько бойцов, с которыми можно его свести: молодые перспективные ребята, которые не в топе, но намного сильнее тех, кто на вершине рейтинга».

* * *

Противостояние Яна со Стерлингом станет частью звездного карда UFC 259, который состоится в ночь на 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе.