Забил с паса Рибери, готовится к «Интеру»: как Кокорин осваивается в Италии

Александр Кокорин продолжает подготовку к своему дебюту за итальянскую «Фиорентину». Сразу после подписания контракта он тренировался отдельно от команды в тренажерном зале, а также выполнял индивидуальные упражнения с тренером по физподготовке.

За игрой своих новых партнеров в двусторонке россиянин мог наблюдать лишь с кромки поля.

Tra un recupero e l'altro, Kokorin segue la seduta dei suoi nuovi compagni #ForzaViola #Fiorentina #Kokorin pic.twitter.com/lkgTQyveb5 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 27, 2021

Причина такого осторожного отношения тренерского штаба к 29-летнему нападающему понятна: в чемпионате России из-за холодов еще идет долгая зимняя пауза, а команды в это время активно проводят тренировочные сборы и постепенно возвращаются в оптимальную форму.

Однако в Серии А никакого перерыва нет, и потому Кокорин сейчас ощутимо отстает по своим физическим кондициям от остальных игроков. Заставлять его тренироваться со всеми наравне было бы довольно травмоопасно.

Однако на последних занятиях российский форвард уже присоединился к общей группе и даже забил гол с передачи Франка Рибери — легендарного полузащитника, который долгие годы был лидером мюнхенской «Баварии» и выигрывал с ней Лигу чемпионов в сезоне-2012/13, а в составе сборной Франции выходил в финал чемпионата мира — 2006. В 2019 году Рибери уехал доигрывать в «Фиорентину» и теперь тащит на себе этот небольшой итальянский клуб. Для подобной задачи «фиалки» купили и опытного Кокорина — и на последней тренировке форвард показал, что эти надежды небеспочвенны.

Крайний защитник Кевин Малькюи (тоже новичок команды, арендованный у «Наполи») навесил в центр штрафной, Рибери пяткой элегантно сбросил мяч на Кокорина, тот позволил снаряду опуститься и аккуратно уложил его с левой ноги в нижний угол. «Фиорентина» даже вырезала этот фрагмент тренировки в отдельный ролик и запостила в своем Twitter. Видимо, итальянцам уже не терпится увидеть эту связку на поле.

Первый матч, который «Фиорентина» провела после перехода Кокорина — против «Торино» на выезде, — нападающий пропустил. Во-первых, не был готов физически, а во-вторых, еще не получил разрешения на работу в Италии. Однако в настоящее время этот вопрос уже решен.

«У Кокорина есть разрешение на работу в Италии. Все бюрократические формальности разрешены», — сообщили в пресс-службе «Фиорентины».

Это означает, что в теории нападающий может принять участие в важнейшем матче с «Интером», который состоится в пятницу, 5 февраля.

«Нерадзурри» занимают второе место в таблице чемпионата Италии, всего на два очка отставая от лидирующего «Милана». «Фиорентина» же в данный момент располагается на 11-й строчке и набрала ровно в два раза меньше очков, чем «Интер», — 22 против 44. Команду ждет приличная проверка на прочность, и дебют в таком матче стал бы красивым моментом в карьере Кокорина. Учитывая, какую ставку на него делает тренерский штаб, выход нападающего на поле вполне реален.

«В данный момент мы работаем над одной системой, но я гибкий тренер. Посмотрим, какие качества Саша сможет добавить команде», — сказал недавно главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли.

Бывший одноклубник Кокорина по «Зениту» итальянец Доменико Кришито, который теперь выступает за «Дженоа», положительно высказался о перспективах форварда в Серии А.

«Я поздравил Александра с этим переходом и искренне пожелал ему удачи. Отношусь к нему с симпатией и желаю, чтобы у него во Флоренции получилось.

Это незаурядный форвард, недаром его так хвалили и Фабио Капелло, и Роберто Манчини. И с партнерами у Кокорина, мне кажется, обычно хорошие отношения.

Конечно, в «Фиорентине» ему придется сложно, потому что это его первый зарубежный опыт, но ведь он сам захотел рискнуть. Ни пуха ни пера, Александр!» — цитирует Кришито «Спорт-экспресс».

«Кокорину будет непросто в «Фиорентине», но в любом случае для него это шаг вперед, — отметил бывший форвард сборной России Игорь Колыванов, который провел в Италии десять лет своей карьеры футболиста. — «Интер», с которым флорентийцы сыграют на этой неделе, один из лидеров, он показывает хороший быстрый футбол. Не факт, что Кокорина выпустят с первых минут на этот матч, хотя такая возможность есть.

У Александра будет право на ошибку. Главное — показать желание играть. Можно ошибаться, но если будешь отдаваться на все 100%, если болельщики будут видеть, что ты стараешься — все будет нормально. Все понимают, что есть языковой барьер, что нужно время на адаптацию».