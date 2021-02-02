Чемпионы мира идут на понижение: главные трансферы зимы

Николо Ровелла

«Дженоа» --> «Ювентус»

«Ювентус» хоть и выкупил права на 19-летнего опорного полузащитника, однако остаток сезона футболист проведет в Генуе на правах аренды.

Трансфер интересен тем, что за не самого известного игрока «старая синьора» по разным оценкам заплатила более 17 миллионов евро. За «грифонов» футболист провел на поле лишь 120 минут. Тем интереснее будет наблюдать за его карьерой в самом титулованном клубе Италии.

Доминик Собослаи

«Зальцбург» --> «Лейпциг»

За венгерским атакующим хавбеком охотились многие европейские топ-клубы, однако концерн «Ред Булл» решил продать игрока в команду, которая принадлежит ему же.

За австрийцев Собослаи провел 80 матчей, забив 25 мячей.

Амад Диалло

«Аталанта» --> «Манчестер Юнайтед»

Договоренность о данном трансфере была достигнута еще осенью, но все детали были улажены только зимой.

Диалло — не самый известный игрок команды из Бергамо. В текущем сезоне он провел лишь 22 минуты в Лиге чемпионов и 13 минут в Серии А. Но, даже несмотря на неубедительную статистику, за ивуарийца заплатили свыше 20 миллионов.

«Шахтер» --> «Аталанта»

Ряды «Аталанты» пополнил еще один футболист с постсоветского пространства. К россиянину Алексею Миранчуку и украинцу Руслану Малиновскому присоединился хавбек донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко.

Контракт с футболистом рассчитан до лета 2025 года, а значит, теперь не только Миранчук и Малиновский будут бороться за место атакующего полузащитника.

«Реал» --> «Арсенал»

Эдегор является игроком «сливочных» с 2015 года, но пока так и не закрепился в составе команды, скитаясь по арендам. И вот, новая командировка: хавбек проведет в лондонском «Арсенале» полгода без права выкупа для «канониров».

Английские СМИ пишут, что на решение Эдегора повлиял звонок Микеля Артеты, который лично звонил футболисту.

Сами Хедира

«Ювентус» --> «Герта»

В последний день трансферного окна хавбек «Ювентуса» Сами Хедира перебрался в берлинскую «Герту». За «старую синьору» немец выступал с 2015 года, став пятикратным чемпионом Италии и трехкратным обладателем Кубка страны. За пять с половиной лет в Италии Хедира провел 145 матчей, забив 21 мяч. Полностью раскрыться в клубе ему помешали частые травмы, а в 2019 году он перенес операцию на сердце из-за аритмии.

К слову, до «Ювентуса» полузащитник успел поиграть за немецкий «Штутгарт» и мадридский «Реал». Хедира является чемпионом мира 2014 года.

Шкодран Мустафи

«Арсенал» --> «Шальке-04»

1 февраля сменил клубную прописку еще один чемпион мира — 2014, защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи. В составе «канониров» игрок сборной Германии провел 151 матч, забив девять мячей. Вместе с лондонцами Мустафи выиграл два Кубка Англии, но до трофея АПЛ так и не добрался.

Отметим, что клуб из Гельзенкирхена нашел в Мустафи замену Озану Кабаку, который уехал в «Ливерпуль» на правах аренды до конца сезона.

Фернандо Льоренте

«Наполи» --> «Удинезе»

За полтора года в неаполитанском клубе форвард так и не смог стать основным игроком команды, проведя всего 29 матчей и забив четыре мяча.

Льоренте является воспитанником «Атлетика» из Бильбао, за который играл с 2005 по 2013 год. Широкой публике Льоренте известен по выступлениям за туринский «Ювентус», испанскую «Севилью» и английский «Тоттенхэм».

Месут Озил

Свободной агент --> «Фенербахче»

Чемпион мира 2014 года в составе немецкой сборной Месут Озил наконец покинул Англию. Полузащитник выступал за лондонский «Арсенал» с 2013-го, но в последнее время стал настоящей финансовой проблемой для руководства клуба. Последний раз Озил выходил на поле в марте 2020 года, ведь главный тренер «Арсенала» Микель Артета попросту не видел его в составе.

Благодаря досрочному расторжению контракта «Арсенал» избавился от самого высокооплачиваемого игрока команды, а Озил перешел в свой любимый клуб.

Bundan yaklak 20-25 sene kadar цnce Gelsenkirchen sokaklarnda srtnda 10 numara Jay Jay Okocha yazl Fenerbahce formas ile futbol topunun peinde akla koan gцзmen bir Tьrk зocuuyken bugьn зok ьkьr ki uzun yllardr hayalini kurduum bu formay giyebilmek bana nasip oldu pic.twitter.com/dRzW6NZOsC — Mesut Цzil (@MesutOzil1088) January 27, 2021

«Спартак» --> «Фиорентина»

Несомненно, самый громкий переход в российском футболе. 29-летний форвард поборется за место в основном составе «фиалок» с Франком Рибери и Душаном Влаховичем. Примечательно, что для россиянина «Фиорентина» стала первым зарубежным клубом в карьере.