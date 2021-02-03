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Капризов не уберег «дикарей»: «Миннесота» снова проиграла

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Гол Капризова не спас «Миннесоту» от проигрыша «Колорадо»

Минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) прошли очередные матчи регулярного чемпионата: «Миннесота» Кирилла Капризова проиграла в четвертый раз за последние шесть матчей, а отечественные хоккеисты стали героями схватки «Даллас» — «Коламбус». «Газета.Ru» рассказывает о главных событиях 3 февраля за океаном.

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Игра «дикарей» вряд ли может порадовать фанатов в последние недели: на сей раз «Миннесота Уайлд» на выезде уступила «Колорадо Эвеланш» со счетом 2:1.

У победителей отличились Логан О'Коннор и россиянин Валерий Ничушкин. А вот в составе «Миннесоты» единственную шайбу забросил продолжающий демонстрировать отличный настрой Кирилл Капризов: для россиянина это первый гол в большинстве в новой команде. К тому же это уже третья шайба олимпийского чемпиона — 2018 в дебютном сезоне в НХЛ (также у него в активе шесть результативных передач).

«Колорадо» выиграл четвертый матч из последних пяти, а вот «Миннесота» терпит четвертое поражение в шести схватках. Поквитаться за проигрыш «дикари» смогут 5 февраля, когда команды проведут еще одно очное противостояние.

В параллельном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» на выезде взяла верх над «Чикаго Блэкхоукс» — 4:3. Победителя получилось выявить лишь благодаря серии буллитов, что принесло «Каролине» пятой триумф кряду.

В составе «ураганов» забивали Андрей Свечников, Уоррен Фегеле и Винсент Трочек. У проигравших же взятие ворот отпраздновали Филипп Курашев, Патрик Кейн и Дилан Строум. Российский защитник «Блэкхоукс» Никита Задоров проявить себя в этом поединке не смог.

Победный буллит записал себе на счет все тот же Свечников.

«Андрей способен решать исход каждого матча! Сегодняшний исключением не был», — хвалит одноклубника форвард Джордан Стаал.

Наконец, в гостях провел шикарный матч и «Даллас Старз». «Звезды» уверенно прошлись по «Коламбус Блю Джекетс» — 6:3.

В составе победителей воспользовались голевыми моментами Джо Павелски (36-летний ветеран НХЛ оформил дубль и во второй раз в нынешнем сезоне набрал четыре очка в одной встрече), Джейми Бенн, Денис Гурьянов, Радек Факса и Александр Радулов, который приплюсовал к голу еще и голевую передачу. Помощь российского голкипера Антона Худобина так и не потребовалась — страж ворот на лед не вышел. Что же касается хозяев, то у них по шайбе забросили Сет Джонс, Михаил Григоренко (1+1) и Дин Кукан. Не остался без результативного действия и Владислав Гавриков, сделавший ассист в третьем периоде.

Григоренко поразил ворота оппонентов единственным броском и, не проведя на льду и 10 минут, стал третьей звездой встречи.

«Команда старалась играть как можно проще: меньше терять шайбу и лучше играть в единоборствах. Это помогло в третьем периоде — будем стараться извлечь позитив из этого матча. Лично для меня приятно набирать очки, это помогает почувствовать уверенность», — рассказал Григоренко после финальной сирены.

Как итог, триумф над «Коламбусом» помог «Далласу» забыть о двух поражениях подряд от «Каролины».

Между тем «Монреаль Канадиенс» без защитника Александра Романова обыграл «Ванкувер Кэнакс», а «Оттава» потерпела девятое поражение кряду (Артем Зуб набрал 1 очко).

* * *
Все результаты игрового дня:

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Баффало Сэйбрз» — перенесен
«Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — перенесен
«Коламбус Блю Джекетс» — «Даллас Старз» — 3:6
«Монреаль Канадиенс» — «Ванкувер Кэнакс» — 5:3
«Чикаго Блэкхоукс» — «Каролина Харрикейнз» — 3:4 (Б)
«Сент-Луис Блюз» — «Аризона Койотс» — 4:3
«Виннипег Джетс» — «Калгари Флэймз» — 3:2
«Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд» — 2:1
«Эдмонтон Ойлерз» — «Оттава Сенаторз» — 4:2
«Лос-Анджелес Кингз» — «Анахайм Дакс» — 1:3