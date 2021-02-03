Тренер Тутберидзе возмущен: как ученица Плющенко одолела Акатьеву и Петросян

Битва Тутберидзе, Плющенко и ЦСКА

Первенство России среди юниоров уже давно нельзя считать турниром, на котором дети исполняют слабый контент и где абсолютно не на что смотреть. Начиная со времен Елизаветы Туктамышевой и Аделины Сотниковой, которые в 12 лет брали медали на взрослом чемпионате России, и заканчивая недавним юниорским периодом Александры Трусовой, Анны Щербаковой, а также чуть более юной Камилы Валиевой.

Все эти звезды уже в 13-14 лет умели исполнять сложнейшие элементы ультра-си — четверные прыжки и тройной аксель, — однако в силу возрастных ограничений не могли принять участия в большинстве взрослых соревнований. Так что на юниорском первенстве России можно увидеть уже вполне реальную олимпийскую мощь.

В этом сезоне фаворитами первенства, которое проходит в Красноярске, оказались три представительницы лучших московских школ — Софья Акатьева из группы Этери Тутберидзе, Вероника Жилина из академии Евгения Плющенко и Софья Самоделкина из ЦСКА, которая тренируется под руководством Сергея Давыдова.

Все трое владеют одновременно тройным акселем и четверными прыжками, а значит, выглядят одинаково опасно в обеих программах. Напомним, в короткой программе женщинам разрешено исполнять только тройной аксель, и лишь в произвольной им разрешается делать также четверные прыжки.

Кроме того, для юниорок введены дополнительные ограничения: им запрещено прыгать тройной аксель даже в коротком выступлении. Однако девушки обходят этот лимит при помощи лазейки в правилах: включают тройной аксель в каскад с тройным тулупом, и на бумаге это выглядит как комбинация 3+3, которую никто не запрещал.

Контент на короткую программу у троих фавориток выглядел одинаково: тройной аксель + тройной тулуп, двойной аксель (обязателен к исполнению у юниоров) и тройной лутц. Это максимальный по сложности контент из возможных.

Казалось бы, тройка призеров уже определена, но элементы ультра-си всегда могут преподнести сюрприз.

Внезапный лидер

Чем больше оборотов в прыжке, тем больше вероятности, что в какой-то момент что-то пойдет не так. Именно это и случилось со всеми фаворитами турнира, которые синхронно допустили ошибки, и лидером по итогам короткой программы неожиданно стала Софья Муравьева.

Эта фигуристка, которая раньше занималась в ЦСКА у Давыдова, затем, по слухам, стажировалась у Тутберидзе, но в итоге закрепилась в академии Плющенко, не владеет пока ни одним элементом ультра-си.

В короткой программе у нее довольно неплохой контент — двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп во второй половине выступления, за что она получает прибавку 10% к базовой стоимости. Однако на фоне каскадов с тройным акселем у Акатьевой, Жилиной и Самоделкиной казалось, что девушке просто нечего ловить. Тем не менее Муравьева вышла и сделала все идеально.

Каждый прыжок был выполнен безупречно и получил дополнительные плюсы по шкале GOE (Grade of Execution — шкала качества исполнения). Но еще больше Муравьева поразила красотой своего скольжения и экспрессией при передаче душевных метаний героини.

Быстрое и легкое скольжение по глади льда удачно соединилось с природной гибкостью девушки: Софья элегантно рассекала белое пространство, изгибаясь и чувственно заламывая руки, но в то же время напоминала вихрь, сметающий все на своем пути.

Это было впечатляюще. За свое выступление ученица академии Плющенко получила 72,97 балла. Когда выяснилось, что никто не обошел ее результат, Муравьева честно призналась, что была удивлена.

«Такого результата я не ожидала. Но сейчас мне не важно мое место в короткой программе, — важно, как я откатаю произвольную, — отметила фигуристка на пресс-конференции. — В короткой все задуманное было сделано, только хотелось бы выступить поспокойнее. Тем не менее все получилось хорошо, и я довольна.

Успела немножко пообщаться с Евгением Плющенко: он поздравил меня, сказал, что я молодец.

Мы много катаем на тренировках программы — по-разному, как целиком, так и отдельно, иногда добавляем к прыжкам каскады, чтобы усложнить. Катаем программы по несколько раз в день. Если что-то не получилось, то перекатываем. И снова, и снова».

Ошибка Акатьевой

На втором месте по итогам короткой программы оказалась ученица Тутберидзе Софья Акатьева. Стоит признать, что по внешнему впечатлению она довольно сильно проиграла Муравьевой. С самого начала девушка была серьезно зажата — такой гибкости, легкости и выразительности, как у предыдущей Софьи, здесь не было и близко. Очевидно, фигуристка была напряжена в преддверии сложного стартового элемента — каскада тройной аксель + тройной тулуп, который никак нельзя было заваливать, чтобы не улететь во вторую десятку участниц по баллам.

Однако предельная концентрация не уберегла от ошибки: Акатьева с трудом выехала с тройного акселя, едва не потеряв равновесие и склонившись до самого льда.

К счастью, она сумела спасти этот прыжок, а затем еще и присоединила к нему тройной тулуп, героически вытащив каскад. Но судьи все-таки отминусовали данный элемент на 1,14 балла за ошибку.

В остальном явных технических помарок Софья не допустила, но зажатость не отпускала ее до самого конца программы. Из-за этого сильно пострадала дорожка шагов, выполненная очень скованно и на не самой высокой скорости. В итоге Акатьева получила за дорожку третий уровень сложности, в то время как Муравьева — максимальный, четвертый.

В баллах это не такая большая разница, но стоит отметить факт, что судьи не стали идти навстречу явному фавориту, как часто бывает в таком субъективном спорте, как фигурное катание, и особенно на внутренних стартах. Благодаря этому и стало возможным, что мало кому известная Муравьева обошла юную звезду Акатьеву — хоть и всего на 0,17 балла.

Так борьба выглядит честной и, главное, гораздо более интересной в преддверии произвольной программы.

«Я не грущу после своего проката. Просто пока не смотрела выступление и чувствую себя растерянной, потому что не знаю, что именно случилось, — призналась ученица Тутберидзе. — Это был рабочий прокат, и я понимаю, что нужно улучшаться. В произвольной программе буду вдумчиво заходить на все элементы.

Как удалось спасти тройной аксель? Я делала много попыток на тренировках, поэтому сработал этот механизм. На тренировках аксель получался достаточно стабильно последнюю неделю — поэтому, наверное, и сейчас получилось, за счет стабильности».

В произвольной программе Акатьева планирует исполнять два четверных тулупа и один тройной аксель.

Также девушка сообщила, что разучила недавно четверной сальхов, и он даже получался на льду, но пока она не готова рисковать и добавлять его в программу.

Возмущение Глейхенгауза оценками Петросян

На третьем месте после короткого выступления оказалась еще одна ученица Тутберидзе Аделия Петросян. Несмотря на ее принадлежность к «Хрустальному», результат кажется неожиданным, поскольку эта девушка, как и Муравьева, пока не исполняет на турнирах элементы ультра-си.

Более того, Аделия, по собственному признанию, не додержала последнее вращение — на видео заметно, что нога фигуристки, которую она держала обеими руками, резко ушла вниз. Тем не менее серьезного снижения баллов за это не последовало — судьи лишь поставили ниже GOE. В остальном выступление под танго «Арцах» Ары Геворгяна получилось весьма энергичным и боевитым, пролетев на одном дыхании, как и у Муравьевой.

«Рада, что справилась с волнением. Немножко недовольна, что расслабилась на последнем вращении. Думала: «Надо побыстрее, ускориться». Но нет — расслабилась и у меня упала нога. Хорошо, что хотя бы два оборота простояла, — приводит слова Петросян Sport24. — Почему волновалась? На пятом этапе Кубка России сделала степ-аут на каскаде в короткой программе и плохо откатала произвольную. Сейчас очень хотела реабилитироваться.

Буду ли в произвольной пробовать исполнить четверной тулуп? Нет, покажу его чуть-чуть попозже. В последнее время готовилась именно к этим соревнованиям. А над квадом поработаем после первенства».

За свое выступление Петросян получила 72,64 балла. Любопытно, что после оглашения оценок тренер группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз выразил явное несогласие, отвернувшись в сторону и произнеся несколько эмоциональных фраз. Оставшееся время с лица тренера не сходила ироничная улыбка.

Проигрыш двух фигуристок «Хрустального» девушке из академии Плющенко (хоть и в короткой программе) явно не оставил тренерский штаб Тутберидзе равнодушным.

Ошибка Самоделкиной

На четвертом месте оказалась Софья Самоделкина — девушка, которая наряду с Акатьевой считается сильнейшей юниоркой этого поколения (не беря в расчет уже «взрослую» Валиеву).

Многие ожидали ее лидерства по итогам короткой программы, однако представительница ЦСКА допустила ошибку на тройном акселе — приземлилась на две ноги и только после паузы смогла присоединить тройной тулуп. По сути, она спасла этот каскад, как и Акатьева, но ошибка была серьезнее, поэтому судьи сняли больше баллов — 2,29.

В итоге Самоделкина набрала 71,37 (хотя в этом сезоне получала и за 80 в короткой программе) и оказалась лишь четвертой. Тем не менее все девушки в топ-4 уместились в диапазон 1,5 балла, так что никакой катастрофы для фигуристки в четвертой позиции нет. Особенно если учесть, что Муравьева и Петросян не прыгают четверных и в произвольной программе окажутся в невыгодном положении.

«Было много чистых прокатов перед этими соревнованиями, поэтому такая помарка на тройном акселе не должна была произойти, — заявила Самоделкина в микст-зоне после проката. — Видимо, где-то пережалась. Наверное, не хватило концентрации. Теперь из-за этой ошибки мы с тренером точно не знаем, что я буду исполнять в произвольной программе. Планировали два четверных сальхова, но точно решим после утренней тренировки.

Четверной риттбергер вставлять пока не будем. Конечно, у меня есть мотивация первой в мире среди девушек исполнить его на турнирах, но зачем рисковать, если получается только один риттбергер из ста? Я должна в нем быть более-менее уверенной.

Соперничество с Акатьевой? Оно мне интересно. Мне нравится конкуренция, причем не только в спорте. Моя цель — быть первой везде. Но с Соней мы очень хорошо общаемся. Нет такого, что мы ходим и косо друг на друга смотрим.

Катастрофа Жилиной

Из всех фавориток турнира фигуристке из академии Плющенко Веронике Жилиной не повезло больше всего. Эта девушка является настоящим вундеркиндом: ей одинаково легко даются как четверные прыжки, так и все остальные элементы фигурного катания — вращения, скольжение, интерпретация музыки. Однако юному гению не хватает одного — стабильности. В отличие от Самоделкиной и Акатьевой, она постоянно допускает ошибки на элементах ультра-си, которые отбрасывают ее далеко назад. Так произошло и в Красноярске.

Девушка упала с тройного акселя, не смогла присоединить к нему тулуп и лишилась каскада. За этот элемент она получила всего 3,20 балла, в то время как конкурентки набирали больше десяти. В сумме Жилиной поставили 58,91, что отправило ее на 14-е место из 18-ти. Шансов добраться до медалей почти не осталось.

Комментариев после проката девушка не дала. Остается лишь вспоминать слова Плющенко, сказанные недавно в интервью Olympic Channel:

«Вероника — очень сильная спортсменка. Но тренироваться с ней мы, по сути, начали совсем недавно. Поэтому в первую очередь нам пока не хватило времени. Нужно поближе познакомиться, поменять систему подготовки. Мы и с Сашей Трусовой меняли систему, чтобы стабилизировать прыжки.

У меня совершенно другое видение процесса. У Ники есть четверной лутц, сальхов, тулуп, тройной аксель. Просто нужно ее направить, чтобы это все стабилизировать. И именно над этим мы работаем».

Остается надеяться, что в произвольной программе Жилина покажет свой максимум. Пора уже выдать чистый прокат с двумя четверными — в этом явно нуждается и сама фигуристка.

Произвольная программа юниорок начнется в четверг, 4 февраля, в 15.00 по московскому времени.

Результаты после короткой программы