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Без оппозиции: Дюков переизбран президентом РФС

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Александра Дюкова переизбрали на пост президента РФС

4 февраля в Москве прошли выборы президента и нового состава Исполкома Российского футбольного союза (РФС). «Газета.Ru» рассказывает об итогах конференции, на которой действующий глава организации Александр Дюков был переизбран на новый срок.

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4 февраля в Москве состоялась внеочередная конференция Российского футбольного союза. Главной темой стало избрание президента и постановка задач на ближайшие годы. Так, действующий глава организации Александр Дюков был успешно переизбран на новый срок. Оппонентов у него не было: он выдвигался единственным кандидатом на должность.

53-летний Дюков — бывший президент и председатель совета директоров петербургского «Зенита», покинул место работы по случаю избрания президентом в РФС, в исполком которого на постоянной основе входил с 2014 года. За время правления Дюкова сборная России успешно преодолела квалификационный раунд чемпионата Европы — 2020, но неудачно выступила в Лиге наций, одержав всего две победы при двух поражениях и двух ничьих.

По итогам прошлого года национальная команда опустилась на 39-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

«Прошло два года с момента моего избрания. Хочется сказать вам всем спасибо! — сказал Дюков. — За прошедший период нам удалось заложить фундамент и с нарастающей скоростью реализовывать то, что вы планировали. Наша задача — как можно раньше привлечь детей к футболу, 5-6 лет. Правильная работа с ними — проведение тренировок, начиная с детского сада. Занятия по 30 минут.

Что касается школьного футбола, более 17 миллионов школьников являются естественным сегментом наращивания числа занимающихся. В рамках проекта «Футбол в школе», мы утвердили программу «Третий урок физкультуры». Мы начали обучение учителей физкультуры на категорию Е. Для того, чтобы успешно конкурировать с другими видами спорта мы будем продолжать обучать учителей уже на лицензию D».

Также президент Союза поддержал терпящий бедствие «Тамбов» («лига и клуб постараются сделать все, чтобы тамбовчане смогли доиграть сезон — другие команды готовы помочь»), заявил, что Россия по-прежнему готовится к проведению ЧМ-2021 по пляжному футболу, и рассказал, в какие сроки должны произойти изменения формата национального первенства России.

«На данный момент РФС в большей степени отвечает за судейство, регулирует лицензирование клубов и проводит семинары для клубов. Это все. Необходимо понимать, что клубы должны быть заинтересованы в том, чтобы их лиги прогрессировали... Мы ждем инициативы от лиг и от клубов. У нас есть свое видение, да, но инициатива должна исходить от лиг и клубов. Нам важен консенсус между клубами. Если же обговаривать сроки, то до сезона-2022/23 изменения вряд ли возможны», — цитирует Дюкова Sport24.

Стоит отметить, что с переизбранием на ответственную должность спортивного чиновника уже поздравили президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«За прошедшие два года Александр Валерьевич уже немало сделал для отечественного футбола, реформировав многие его направления. Убежден, что системная и эффективная деятельность по развитию футбола продолжится им и его командой и в дальнейшем», — выразил уверенность наставник национальной команды.

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Помимо этого на заседании был выбран состав нового правления РФС. Покинули организацию два члена: бывший руководитель Межрегионального объединения федераций футбола «Северо-Запад» Анатолий Турчак и экс-президент Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов.

В свою очередь пополнили состав исполнительного комитета президент «Рубина» Рустем Сайманов, по слухам, набравший наибольшее количество голосов, председатель совета директоров столичного «Динамо» Юрий Соловьев и председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина.