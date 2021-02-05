«У нас у всех все болит»: Загитова и Медведева оценили друг друга

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева посетили передачу «Вечерний Ургант» в преддверии командного турнира сборной России, который состоится в Москве с 5 по 7 февраля. Сами кататься именитые спортсменки не будут — они станут капитанами команд.

Медведева, говоря о предстоящем соревновании, отметила, что эта та единственная вещь, за которую можно благодарить пандемию коронавируса. Слишком много турниров по фигурному катанию было отменено, что и привело к появлению такого уникального мероприятия.

Также спортсменка рассказала о роли капитанов команд на этих соревнованиях.

«Думаю, что наша основная цель и задача как лидеров команд — создать необычную атмосферу командного турнира. Ведь мы все поодиночке выступаем, для нас иногда бывает очень сложно представить — а как это, в команде? Нас всю жизнь учат, что фигурное катание — это индивидуальный вид спорта и ни на кого равняться не надо. У нас есть определенный коридор, своя дорога, мы по ней идем», — поделилась она.

В ходе разговора ведущий Иван Ургант попросил фигуристок назвать сильные качества друг друга. Он подчеркнул, что Медведева и Загитова знакомы достаточное количество времени и поэтому смогут поделиться взглядами друг на друга.

«Про характер я могу сказать, что в спорте мне всегда нравилось в Жене, что она идет всегда до конца и, так сказать, борется», — сказала Загитова.

«Алина умеет очень много работать, не останавливаясь. Прям много. Идти, прыгать. Если не получается — еще и еще, через преодоление. У всех спортсменов бывает много травм, у нас у всех все болит.

Алина умеет все это преодолевать. Колени, голеностопы — перед Олимпиадой это все было очень хорошо видно, нам было тяжело на сборах перед Олимпиадой. Алина очень хорошо подготовилась к Олимпиаде и прошла все с высоко поднятой головой. Потому что у нас и вправду много чего болело», — ответила Медведева.

После этих слов Загитова тихо произнесла «ужас», на что Ургант пошутил, что это слово на Первом канале можно говорить громче.

Также фигуристки объяснили, как оказалась возможна ситуация, что и Медведева, и Загитова выступали в одном и том же платье, но в разные сезоны. Стоит отметить, что спортсменки с осени прошлого года снова тренируются в одной группе под руководством Этери Тутберидзе, и такая практика у них считается нормальной.

«Это даже в разные годы было. Такое практикуется в фигурном катании, что платье товарищам передается, как говорится, по наследству», — объяснила Медведева.

«Моя программа называлась «Дон Кихот». И Этери Георгиевна такая говорит: «О, у Жени есть платье, которое тебе подойдет под программу». Женя любезно согласилась мне его отдать на сезон, я в нем покаталась», — рассказала Загитова.

В завершение передачи был устроен традиционный интерактив для гостей, в котором на этот раз приняли участие щенки. Ургант назвал происходящее «Кубком Первого канала по ми-ми-ми».

«Вы обе очень любите собак, у вас обеих есть собаки. И вам часто бросают игрушки на лед. Мы подумали, а что, если бы этими игрушками были живые щенки. В центр мы будем ставить щенка, а вы любыми способами должны приманить его к себе. А если щенок бежит в сторону программы «Время покажет», то это просто победа для всех», — объявил ведущий.

Первый щенок отправился к Медведевой, а вот затем Загитова уверенно одержала победу — ей удалось приманить сразу трех собак. Один из щенков не выбрал ни одну из сторон и просто сбежал за кулисы.