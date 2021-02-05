Овечкин не спас: Панарин и Бучневич разобрались с «Вашингтоном»

«Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз» в составах минувшей ночью встречались впервые в сезоне. У «синерубашечников» выдался не лучший старт чемпионата: всего три победы при шести поражениях. Но и у «столичных» ситуация немногим лучшем. Ожидалось и личное противостояние россиян: Артемия Панарина и Александра Овечкина

Уже на второй минуте «Рейнджерс» открыли счет усилиями Райана Строум, а ассистентом выступил именно Панарин.

Sam is FIRED up...Strome gives us the 1-0 lead pic.twitter.com/uI92E4n7Bb — Rangers on MSG (@RangersMSGN) February 5, 2021

В середине второго периода разрыв в счете увеличил Энтони Битетто, до этого не забивавший в НХЛ три с половиной года, но вскоре «Вашингтону» удалось отквитать одну шайбу — отличился Карл Хагелин. Гол получился курьезным: защищавший ворота «Рейнджерс» россиянин Игорь Шестеркин не сориентировался после рикошета от руки Хагелина и не попал ловушкой по шайбе.

Carl Hagelin tallies off the rush! Capitals within one!#ALLCAPS pic.twitter.com/Wcr1XNgCOX — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) February 5, 2021

На старте третьего отрезка матча «Нью-Йорк» вновь был впереди на два гола, а Панарин оформил вторую результативную передачу, отпасовав на дубль Строуму.

Strome nets his second to extend the Rangers (-115 ML) lead to 3-1

pic.twitter.com/rMt3p5zkI1 — Bet The Pucks (@betthepucks) February 5, 2021

Спустя четыре минуты заговорил Овечкин. Капитан «Кэпиталз» уменьшил отставание в счете, забросив свою 709-ю шайбу за карьеру в НХЛ. Это позволило ему выйти на чистое седьмое место в списке лучших снайперов лиги за всю историю, обогнав Майка Гартнера. До рекорда Уэйна Гретцки остается 185 голов. Шестеркин стал 143-м голкипером в лиге, которому забрасывал Овечкин.

Alex Ovechkin has scored! The Rangers lead 3-2 against the Capitals with ~8:20 left. pic.twitter.com/QBANaxw1En — Andy & Rono (@HockeyStatsCZ) February 5, 2021

В конце встречи российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич с передачи Панарина, оформившего ассистентский хет-трик и набравшего три очка второй раз кряду, уже добил «Вашингтон».

Это восьмое результативное очко Бучневича в сезоне. А «Нью-Йорк» добыл вторую победу подряд. Первой звездой встречи стал Строум, второй и третьей Шестеркин и Панарин соответственно. Вдобавок ко всему Панарин повторил достижение Брайана Лича, Яромира Ягра и Микаэля Нюландера по очкам за «Рейнджерс» в десяти стартовых играх регулярного чемпионата — 15. Больше набирали за последние 30 лет только трое хоккеистов «Нью-Йорка».

По окончании встречи произошел забавный эпизод с игроками «Рейнджерс». Шестеркин и Панарин вспомнили и спародировали стычку, произошедшую на тренировке между Александром Георгиевым и Тони Деанджело, в результате которой «Нью-Йорк» отказался от своего ведущего защитника.

Did Shestyorkin and Panarin just pole fun at the "altercation"? #NYR pic.twitter.com/OBXOCDkuHl — Stat Boy Steven (@StatBoy_Steven) February 5, 2021

В этот день ассистентский хет-трик удалось оформить не только Панарину. В матче «Далласа» и «Коламбуса» российский форвард «Старз» Александр Радулов ассистировал в моменте с каждым из трех голов своей команды, также результативной передачей в составе техасцев отметился Денис Гурьянов.

Alexander Radulov finds the back of the net to bring Dallas back within one! Great passing!#GoStars pic.twitter.com/jMnVLhNkDU — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) February 5, 2021

«Даллас» в итоге проиграл со счетом 3:4, несмотря на 21 спасение Антона Худобина, а в составе «Блю Джекетс» результативное очко набрал Михаил Григоренко.

Завидную результативность в параллельной встречи показали «Флорида» и «Нэшвилл». Героями встречи стал канадский нападающий «Пантерз» Джонатан Юбердо, оформивший хет-трик и сделавший две голевые передачи, и шведский форвард «Предаторз» Филип Форсберг — он также набрал пять очков, забросив две шайбы и трижды ассистировав партнерам.

По итогам дня Форсберг и Юбердо были признаны первой и второй звездами игрового дня соответственно.

Победу в овертайме «Нэшвиллу» — 6:5 — принес гол все того же Форсберга, повторившего рекорд клуба по очкам в одном матче. 35 спасений Сергея Бобровского в этот раз «Пантерз» не помогли.

#Preds G O A L



FILIP FORSBERG WITH THE BREAKAWAY GOAL TO COMPLETE THE COMEBACK



6-5 Preds (OT)



: Filip Forsberg (6)

: Viktor Arvidsson (5)

: Unassistedpic.twitter.com/5eV4nq6JgN — Who Just Scored? (@WhoJustScored) February 5, 2021

Продолжает клепать результативные действия от матча к матчу остающийся в тени других россиян в НХЛ Андрей Свечников. В игре против «Чикаго» 20-летний форвард «Каролины» сделал передачу и забросил одну шайбу — за восемь матчей в сезоне он набрал уже 6+3.

Svechnikov ties it up for the Hurricanes (-180 ML) at 3-3 and will cash the over (6)

pic.twitter.com/WHZG0slpFI — Bet The Pucks (@betthepucks) February 5, 2021

Однако пятиматчевая победная серия «Харрикейнз» все же прервалась — 4:6 в пользу «Блэкхоукс» Никиты Задорова. А все лавры ушли нападающему «Чикаго» Патрику Кейну, набравшему четыре очка.

Удачным получился день и для «Оттавы», прервавшей катастрофическую серию из десяти поражений подряд благодаря победе над «Монреалем» со счетом 3:2 — отдельно стоит отметить 19-летнего Тима Штюцле, заработавшего три очка. Россияне «Сенаторз» Евгений Дадонов, Артем Зуб и Никита Зайцев очков не набрали.

А защитник-открытие «Канадиенс» Александр Романов провел второй неубедительный матч подряд и получил -2.

Очередную сверхрезультативную игру выдал «Ванкувер», но снова проиграл — теперь «Торонто» со счетом 3:7. Ветеран Джейсон Спецца, едва не завершивший карьеру, оформил хет-трик в составе «Мейпл Лифс».

«Виннипег» не оставил шансов «Калгари» — 4:1. Защитник «Флэймз» Никита Нестеров, пока не набравший ни одного балла в сезоне, закончил игру с коэффициентом полезности 1. Для голкипера «Джетс» Коннора Хеллебайка эта победа стала 153-й в НХЛ, и этот результат — новый клубный рекорд «реактивщиков».

Another WIN for the good guys!



: Mason Appleton (x2), Kyle Connor, Mark Scheifele #GoJetsGo | https://t.co/ZQ5ldRoRDd pic.twitter.com/UfJXpbhTxA — Winnipeg Jets (@NHLJets) February 5, 2021

Наконец, «Аризона» добыла непростую победу над «Сент-Луисом» — 4:3. Защитник «Койотс» Илья Любушкин ушел со льда без полезных действий.