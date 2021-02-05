Жесткое столкновение: Крицюк травмировал игрока «Порту»

Рядовой матч чемпионата Португалии «Белененсеш» — «Порту» был омрачен жутким эпизодом, одним из непосредственных участников которого стал россиянин Станислав Крицюк.

На 85-й минуте игры в штрафную площадь хозяев последовал заброс с фланга, на который на полной скорости выбегал защитник «драконов» Нану. Крицюк в эпизоде принял решение сыграть на выходе, что привело к столкновению футболистов. При этом вратарь серьезно на себе удар не почувствовал и спустя несколько секунд поднялся на ноги, держась за голову.

А вот по Нану стало мгновенно понятно, что ситуация очень серьезная. Игроки обеих команд кричали и звали медицинских сотрудников, показывая жестами, что Нану срочно нужна помощь. Через мгновения на поле были чуть ли не все присутствующие на скамейке запасных «Порту», и уже буквально через полторы минуты после столкновения на газон выехала карета «скорой помощи».

Prayers for Porto's Nanu after he got into a dangerous collision with Beleneses goalkeeper Stanislav Kritsyuk & had to be rushed to the hospital asap. Scary scene during the #FCPorto vs. #Belenenses match. #PrayforNanu pic.twitter.com/ouSc0XJeoR — GS7 (@GS7_89) February 4, 2021

Пока 26-летнего Нану грузила в машину бригада медиков, его одноклубники наблюдали за этим со слезами на глазах и закрывая лица руками, хватаясь за голову (в том числе и бывший защитник «Реала» Пепе, известный своей жестокой манерой игры), кто-то разговаривал на повышенных тонах (форвард «Порту» Мусса Марега получил даже желтую карточку), некоторые молились — в целом царила атмосфера страха. Крицюк в это время потерянно ходил по штрафной, прикладывая лед к голове.

Возобновился матч примерно через десять минут. Встреча закончилась с нулями на табло. Крицюк, что интересно, по версии статистического ресурса Whoscored, стал лучшим игроком матча с рейтингом 8,4 балла. Нану тоже провел сильную игру и стал вторым в списке лучших с оценкой 7,9.

Спустя несколько часов пресс-служба «Порту» сообщила подробности состояния Нану. В медицинском учреждении у пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга и повреждение спинного мозга. К тому моменту бисау-гвинеец уже полностью пришел в сознание, оставаясь в госпитале для последующего наблюдения врачей.

Forзa Nanu. Rбpidas melhoras

Nanu teve uma concussгo cerebral e traumatismo vйrtebro-medular com perca de conhecimento. Neste momento estб estбvel, consciente e jб estб orientado no tempo e no espaзo#FCPorto #BFSFCP pic.twitter.com/FmTZZwZ2Qm — FC Porto (@FCPorto) February 4, 2021

«Порту» и его болельщики были возмущены произошедшим. В команде заявили, что за такой эпизод следовало назначать пенальти и удалять Крицюка, а фанаты пошли еще дальше, осадив Instagram российского футболиста гневными комментариями и обвинениями. «Тот, кто говорит, что это просто столкновение головами, должен попасть в ад», — гласит еще самое добродушное сообщение.

Наутро Крицюк дал объяснения. Вратарю предъявляли претензии главным образом из-за нечеткого повтора, просмотрев который, нельзя было сделать вывод, кто виновник столкновения. Большинство критиков голкипера утверждают, что россиянин якобы влетел кулаками в голову Нану. Крицюк же уверяет, что они просто столкнулись головами, когда Нану влетел в него сбоку.

«Первое и самое главное: я надеюсь, что с Нану все будет хорошо, что он поправится, будет полностью здоров и снова в скором времени выйдет на поле! Я буду молиться за Нану и за его семью, чтобы все было хорошо с ним. Второе: так как я сейчас получаю много оскорблений в свой адрес через интернет, хочу объяснить эпизод. Я шел на перехват, и мы с Нану плюс защитник двигались к мячу.

Я кричал, что играю, если бы защитник оставил мяч, то я был бы первым на мяче и выбил бы его кулаками (на повторе хорошо видно, что мои кулаки прямо за ногой Бруно, и где мои руки, и когда и с какой стороны идет столкновение). И Нану врезался бы в меня, и фол был бы в нашу сторону (решение судьи и VAR не назначать пенальти подтверждает мои слова),

— написал Крицюк, добавив, что эпизод был случайным и ни у кого из футболистов не было злого умысла.

30-летний Крицюк выступает в составе «Белененсеша» с сентября прошлого года, перебравшись из «Краснодара» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах, пропустил восемь мячей и шесть раз сыграл на ноль. «Белененсеш» занимает 12-е место в турнирной таблице Примейра-Лиги.