Подготовка к Australian Open: Медведев и Рублев выиграли для России новый трофей

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Англия / Премьер-лига
Астон ВиллаАрсенал
1:0
закончен
Ньюкасл ЮнайтедСаутгемптон
3:2
закончен
БёрнлиБрайтон энд Хоув Альбион
1:1
закончен
ФулхэмВест Хэм Юнайтед
0:0
закончен
Манчестер ЮнайтедЭвертон
3:3
закончен
Италия / Серия А
АталантаТорино
3:3
закончен
СассуолоСпеция
1:2
закончен
ЮвентусРома
2:0
закончен
ДженоаНаполи
2:1
закончен
Германия / Бундеслига
АугсбургВольфсбург
0:2
закончен
МайнцУнион
1:0
закончен
Шальке-04РБ Лейпциг
0:3
закончен
ФрайбургБоруссия Д
2:1
закончен
БайерШтутгарт
5:2
закончен
Боруссия МКёльн
1:2
закончен
Франция / Лига 1
ЛорьянРеймс
1:0
закончен
ЛионСтрасбург
3:0
закончен
ЛансРенн
0:0
закончен
Испания / Примера
ЛевантеГранада
2:2
закончен
УэскаРеал Мадрид
1:2
закончен
ЭльчеВильярреал
2:2
закончен
СевильяХетафе
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Оттава СенаторзМонреаль Канадиенс
1:2
закончен
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
перенесен
Миннесота УайлдАризона Койотс
перенесен
Сент-Луис БлюзАризона Койотс
1:3
закончен
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
4:3
закончен
Торонто Мэйпл ЛифсВанкувер Кэнакс
5:1
закончен
Анахайм ДаксСан-Хосе Шаркс
2:1 (Б)
закончен
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
6:4
закончен
Бокс/ММА / UFC Fight Night 184
Алистар Оверим (Нидерланды) — Александр Волков (Россия)
закончен
Фигурное катание /
Команда Загитовой опередила команду Медведевой в короткой программе
закончен
Англия / Премьер-лига
Тоттенхэм ХотспурВест Бромвич Альбион
15:00
ВулверхэмптонЛестер Сити
17:00
ЛиверпульМанчестер Сити
19:30
Шеффилд ЮнайтедЧелси
22:15
Италия / Серия А
БеневентоСампдория
14:30
УдинезеВерона
17:00
МиланКротоне
17:00
ПармаБолонья
20:00
ЛациоКальяри
22:45
Франция / Лига 1
БрестБордо
15:00
Сент-ЭтьенМетц
17:00
НимМонако
17:00
НиццаАнже
17:00
МонпельеДижон
17:00
НантЛилль
19:00
МарсельПСЖ
23:00
Испания / Примера
Реал СосьедадКадис
16:00
Атлетик БВаленсия
18:15
ОсасунаЭйбар
20:30
БетисБарселона
23:00
Германия / Бундеслига
ХоффенхаймАйнтрахт Ф
17:30
АрминияВердер
20:00
КХЛ / регулярный чемпионат
Салават ЮлаевАмур
14:30
Металлург МгБарыс
15:00
ТракторЦСКА
15:00
Куньлунь Ред СтарВитязь
17:00
АвангардНефтехимик
17:00
ХК СочиДинамо Мн
17:00
СеверстальДинамо М
17:30
СКАЙокерит
17:30
Динамо РСпартак
18:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзФиладельфия Флайерз
20:00
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
23:00
Флорида ПантерзДетройт Ред Уингз
23:00
Даллас СтарзЧикаго Блэкхоукс
23:00
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
перенесен
Миннесота УайлдАризона Койотс
перенесен
Вегас Голден НайтсЛос-Анджелес Кингз
23:00
Единая лига ВТБ
ЦСКА Калев
14:00
Автодор УНИКС
16:00
Цмоки-Минск Зенит
16:00
Зелёна-Гура Нижний Новгород
20:00
Фигурное катание / Кубок Первого канала по фигурному катанию
Произвольная программа
17:00
Англия / Премьер-лига
Лидс ЮнайтедКристал Пэлас
23:00
Испания / Примера
Атлетико МСельта
23:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсНью-Йорк Айлендерс
03:00
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсВанкувер Кэнакс
03:00
Оттава СенаторзЭдмонтон Ойлерз
03:00
Нэшвилл ПредаторзТампа-Бэй Лайтнинг
04:00
Сент-Луис БлюзАризона Койотс
04:00
Единая лига ВТБ
Химки Локомотив-Кубань
19:00
Развернуть

Подготовка к Australian Open: Медведев и Рублев выиграли для России новый трофей

Рублев и Медведев обыграли итальянцев в финале ATP Cup

Сборная России выиграла командный турнир ATP Cup. В финале Андрей Рублев и Даниил Медведев разделались с итальянцами Фабио Фоньини и Маттео Берреттини.

Скопировать ссылку

В Мельбурне прошел второй по счету командный турнир ATP Cup, и завершился он безоговорочной победой сборной России, которую в Австралии представили четвертый номер рейтинга Даниил Медведев, занимающий восьмую строчку Андрей Рублев, а также Алан Карацев и Евгений Донской.

На пути к финалу Рублев и Медведев ожидаемо практически на заметили никакого сопротивления. В групповом раунде Андрей и Даниил уверенно обыграли теннисистов из Аргентины и Японии, не отдав им в одиночных играх ни одного сета. Собственно, и необходимости отыгрываться в парных комбинациях у российских лидеров не оказалось. Если какие проблемы им и мог кто-то доставить, то только немцы. В полуфинале Рублев сошелся с Яном-Леннардом Штруффом, а Медведев — с Александром Зверевым, занимающим седьмую строчку рейтинга ATP. И Андрей, и Даниил немецкое сопротивление подавили, но по одному сету все-таки проиграли. Что примечательно — оба российских теннисиста уступили именно в первых партиях.

В финале соперниками россиян стали итальянцы Фабио Фоньини и Маттео Берреттини. По ходу группового этапа они не без труда, но все же обыграли австрийцев. Берреттини расправился с Домиником Тимом в двух сетах, а вот его соотечественник уступил Деннису Новаку, в результате чего победитель решался уже в парной игре. В противостоянии с французами у итальянских теннисистов никаких проблем уже не возникло, и Берреттини с Фоньини не отдали ни сета. В полуфинале итальянцы обыграли испанцев Пабло Корреньо-Бусту и Роберта Баутиста-Агута.

В итоге в качестве вторых номеров сборных в финале Рублев сошелся с Фоньини, а Медведев — с Берреттини как лидеры команд.

До сего момента отношения у Рублева с Фоньини складывались неудачно. Соперники встречались шесть раз на различных турнирах, и пять из этих матчей завершились в пользу итальянца. Правда, последние игры состоялись еще в 2019 году, и с тех пор россиянин набрал отличную форму и вошел в список лучших теннисистов мира. В первом сете Андрей четко продемонстрировал сопернику свои намерения быть доминантом противостояния и почти вчистую выиграл партию, отдав итальянцу лишь один гейм. Фоньини практически не успевал за действиями Рублева и не справлялся с его мощными подачами.

Второй сет прошел практически по тому же сценарию — его россиянин выиграл, отдав только два гейма и взяв решающий брейк в третьем розыгрыше.

«Я играл очень хорошо всю неделю с первого матча и просто выходил на площадку, думая, что мне нужно бороться за каждый мяч. Я играл с Фабио до этого шесть раз и несколько раз проигрывал очень сложные матчи, очень болезненные. Я знал, что счет не имеет значения, у него всегда есть шанс. Он всегда знает, как вернуться, поэтому я старался продолжать, независимо от счета. В конце концов, я действительно доволен тем, как все получилось», — прокомментировал Рублев итоги матча.

Чуть проблематичнее сложился матч для Даниила Медведева. У противостояния лучшего российского теннисиста современности с Берреттини никакой истории по сути не было. Соперники ранее встречались только один раз — аж в 2018 году, и тогда победу одержал Даниил. Финальный матч в Мельбурне начался с подачи Берреттини, которую итальянец выиграл, на что ему тем же ответил и россиянин. В третьем розыгрыше Медведев на чужой подаче смог реализовать брейк-пойнт, после чего увеличил свое преимущество и выиграл первый сет — 6:4.

Вторая партия также началась с выигранной Берреттини подачи, однако затем Медведев вновь взял брейк, а затем и вовсе стал выигрывать гейм за геймом, не ощущая никакого сопротивления со стороны Маттео — итальянец попросту опустил руки и формально доигрывал матч, взяв лишь еще один, ничего решающий гейм в концовке.

«Это большое достижение, потому что я тоже не проиграл ни матча. Победная серия? Да, провести 10 матчей против оппонентов из топ-10 и не проиграть — это придает уверенности. Даже если проигрываешь, ты знаешь, что способен выступать на этом уровне. Это помогает выстоять в следующий раз», — заявил Даниил.

Таким образом, Медведев и Рублев, не проигравшие ни одного матча на турнире, принесли России победу на ATP Cup. Можно сказать, что подготовка к Australian Open прошла безупречно. Уже 9 февраля Даниила ждет встреча с канадцем чешского происхождения Вашеком Поспишилом, а Андрей сойдется с немцем Янником Ханфманом.