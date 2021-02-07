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Ограничения не работают: НХЛ может остановить сезон

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Сезон НХЛ может быть приостановлен из-за коронавируса

Сезон Национальной хоккейной лиги находится под угрозой. Из-за коронавируса команды теряют игроков, а лига переносит матч за матчем. Теперь менеджеры НХЛ могут прибегнуть к радикальным мерам и остановить розыгрыш до тех пор, пока все хоккеисты не сделают прививку от COVID-19.

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Еще в конце прошлого лета глава Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн едва ли не купался в лучах славы вместе со своими коллегами после того, как сезон-2019/20 был спасен, а Кубок Стэнли все-таки нашел своего обладателя. Тогда НХЛ умно выбралась из критической ситуации, возникшей из-за пандемии коронавируса, и разбила участников плей-ин и плей-офф по так называемым «пузырям» в Торонто и Эдмонтоне.

В новом же сезоне все обстоит куда сложнее и противоречивее. Всех 31-го участника чемпионата разбить по «пузырям» уже не представляется возможным, и лига решила все-таки провести «регулярку», хоть и не полноценную — теперь команды разделены не по конференциям, а по своим дивизионам. Явление, конечно, уникальное, но коронавирусных трудностей от этого меньше не стало.

В связи с тем, что хоккеисты так или иначе передвигаются по Северной Америке, где в каждом регионе эпидемиологическая обстановка заметно разнится, в некоторых командах неизбежно стали возникать случаи заражения COVID-19. Среди пострадавших числятся, например, «Баффало Сэйбрз», «Вашингтон Кэпиталз», «Миннесота Уайлд», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Чикаго Блэкхоукс», а коронавирусный протокол об отстранении от игр спортсменов и тренеров, у которых были обнаружены положительные (в том числе и сомнительные с ложными) результаты тестов, симптомы COVID-19 и контакт с зараженными, молниеносно пополняется.

Только у «Дэвилз» из-за этого выбыли сразу 17 человек, включая Никиту Зайцева и Дмитрия Куликова. Ранее с этим столкнулись и Александр Овечкин с Дмитрием Орловым, тогда как их одноклубники Евгений Кузнецов и Илья Самсонов до сих пор отстранены от матчей. Труднее всего приходится форварду «Миннесоты» Марко Росси. Молодой австриец так и не дебютировал за свою новую команду, а после коронавируса у него были выявлены серьезные осложнения и проблемы с сердцем. Сезон для него уже, вероятно, закончен.

С учетом всех этих трудностей команды вынуждены переносить свои матчи, а таких уже набралось почти три десятка. И это при том, что новый розыгрыш чемпионата начался всего лишь менее месяца назад.

Пока что лига пытается уменьшить риски распространения коронавируса и постепенно вводит новые меры. Из последнего, например, НХЛ потребовало от работников ледовых арен убрать заградительное стекло за скамейками запасных, вместо этого установив портативные очистители воздуха со специальным фильтром. При этом на саму арену команды теперь могут прибыть не ранее, чем за два часа до стартового вбрасывания, а если быть точнее, то за час и 45 минут. Потребовала лига и увеличить дистанцию между местам игроков в раздевалках, однако все эти меры на деле имеют минимальную эффективность.

В руководстве НХЛ это осознают и, по слухам, готовятся пойти на радикальные меры, приостановив сезон на продолжительный срок.

По данным обозревателя издания New York Post Ларри Брукса, лига рассматривает вариант с паузой в чемпионате на месяц-полтора, в течение которой все хоккеисты и тренеры должны пройти процедуру вакцинации. На данный момент в США и Канаде используются вакцины немецкой компании BioNTech и американской корпорации Pfizer.

Как утверждается, пока все участники чемпионата ее не примут, сезон — в случае его приостановки — не возобновится. При этом и количество оставшихся матчей резко уменьшится: всего в регулярном чемпионате этого розыгрыша было запланировано 868 встречи, из которых уже состоялись только 336. По новым же данным, если указанные меры будут приняты, то «регулярка» будет доиграна в 40 матчах.

«Мы живем с противоречивыми предписаниями и правилами в каждой сфере нашей жизни. Одни заведения открыты, другие закрыты, то же самое со школами. В НХЛ же игроки могут находиться в почти двух метрах друг от друга в раздевалке, но на скамейке все равно сидят бок о бок. Если волны отсрочек и переносов продолжатся, а вспышки будут распространяться, то, видимо, речь пойдет о приостановке сезона до завершения вакцинации и о переходе на расписание из 40 игр.

В прошлом году в Главной лиге бейсбола (MLB) провели 60 матчей, хотя обычно команды проводят по 162 игры, и чемпион Мировой серии был определен. Беспокоиться о легитимности плей-офф и обладателе Кубка Стэнли в таком случае не стоит», — написал журналист.

Впрочем, в лиге пока эту информацию не подтвердили. Но и не опровергли.