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«Нагло прыгнул на меня»: финский лыжник уронил россиянина на трассе

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Сборная России не смогла выйти в финал спринта из-за падения Ретивых

Сборная России не смогла пробиться в итоговый заезд командного спринта на этапе Кубка мира в Ульрисехамне. Виной тому стал финский лыжник, который перед финишем квалификационной гонки уронил россиянина Глеба Ретивых.

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Пока многие российские лыжники, включая Александра Большунова, пропускают два этапа Кубка мира в Швеции и Чехии для полноценной подготовки к чемпионату мира в Оберстдорфе, интересы мужской сборной России в шведском Ульрисехамне защищают Сергей Устюгов и Глеб Ретивых. Накануне именитые россияне уже провели одиночный спринт, по итогам которого Ретивых завоевал серебряную медаль, уступив всего лишь 0,14 секунды шведу Оскару Свенссону, а Устюгов занял последнее, шестое место, проиграв шесть секунд.

Теперь оба российских лыжника выступили в одной команде в общем спринте, и эта гонка, завершившая этап в Ульрисехамне, сложилась для отечественной сборной крайне печально.

В квалификационном полуфинальном заезде Ретивых, приняв последнюю эстафету от Устюгова, шел в лидерах после пятой отсечки. Ближе к финальному спуску Глеб пропустил нескольких соперников вперед и занял пятую позицию, чтобы ближе к финишу разогнаться и выйти лидеры. Однако российскому лыжнику помешал Вернери Сухонен из Финляндии.

Во время спуска при повороте Ретивых занял внутренний радиус, а представитель финской мужской сборной решил в этом момент пойти на обгон, но не справился с лыжами и упал, вместе с этим зацепив и уронив россиянина. В результате Глеб финишировал только девятым с 15-секундным отставанием, и его команда не смогла пробиться в финал. Итоговый же заезд выиграли итальянцы Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино.

Комментируя данный эпизод, российский лыжник выступил с обвинениями в адрес Сухонена, заявив, что тот намеренно спровоцировал падение, тем самым лишив Россию выхода в финал. С соответствующей жалобой российская команда обратится к руководству Международной федерации лыжных видов спорта (ФИС).

«У нас прямо любовь с финской командой, получается. Очень обидно. Столько времени мечтали бегать с Сергеем вместе, спустя 10 лет бежали с ним. Не знаю, как бегать без головы. Иду по ближнему радиусу, справа от меня только билборды, а слева — финн. Зачем прыгать и меня срезать? Просто нагло прыгает мне на лыжи — в итоге падение. Вообще не понимаю, как такое может быть. Непонятно. Идет поворот, я в ближнем радиусе, и финн хочет еще куда-то прыгать. Специально прыгает на меня! Результат — падение. Я ничего не мог сделать. Впереди меня шел человек, а у финна была возможность просто идти по своей траектории», — выступил Ретивых в эфире «Матч ТВ».

Устюгов этот момент описал менее эмоционально, хотя подчеркнул, что от случившегося у него «остался осадочек». А вот глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе к последней публикации Ретивых в Instagram оставила весьма интересный комментарий: «Бог все видит и обязательно накажет в нужный момент таких коллег, держитесь!»

Сам же виновник произошедшего Сухонен в свое оправдание заявил, что случившееся — лишь совпадение и неожиданные проблемы с лыжами, которые и подвели его на повороте.

«Не знаю, что произошло, не могу объяснить. Это случилось очень внезапно, совсем неожиданно упал и покатился вниз. Очень жаль, что так сложилось, ведь я находился в хорошей позиции», — цитирует финна шведское издание Expressen.

Примечателен, кстати, еще и тот факт, что Сухонен бежал в паре с Йони Мяки — тем самым финским лыжником, который в конце мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти подрезал на финише Александра Большунова и забрал серебряную медаль. Тот эпизод завершился скандалом, который в ФИС обсуждают до сих пор: когда Мяки наехал на лыжу Большунову, россиянин в ответ отмахнулся палкой, а затем после пересечения финишной границы въехал в финна и уронил его. Тот своеобразный подкат в футбольном стиле Александр впоследствии объяснил сломанным лыжным креплением, из-за которого он не смог нормально остановиться.