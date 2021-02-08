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«Это должно стать традицией»: как оценили Кубок Первого канала

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Команда Загитовой выиграла командный турнир по фигурному катанию

Коллектив Алины Загитовой «Красная машина» обыграл команду Евгении Медведевой «Время первых» на Кубке Первого канала в московском «Мегаспорте». Этот турнир стал главным на данный момент событием сезона в фигурном катании, вызвав большой отклик у экспертов и любителей вида спорта.

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Победу в Кубке Первого канала одержала команда Алины Загитовой «Красная машина», которая переиграла по очкам задрафтованный Евгенией Медведевой коллектив «Время первых».

Фактически на арене «Мегаспорт» собрался весь цвет сборной России, а сам турнир ставил несколько важных задач, но в первую очередь — задачу дать в преддверии чемпионата мира качественную практику ведущим фигуристам страны в сложное коронавирусное время, когда почти не проводятся другие соревнования.

Кроме того, Кубок Первого канала стал настоящим шоу, привлекшим большой зрительский интерес, причем не только внутри страны — например, эксклюзивные права на телетрансляцию были проданы в Японию.

«Прекрасный турнир, очень интересный, динамичный, увлекательный и объединяющий! Мне кажется, что абсолютно все спортсмены и тренеры остались в восторге, — цитирует «Р-Спорт» заслуженного тренера Советского Союза и России Татьяну Тарасову.

— Разница между командами составила всего лишь 28 с небольшим балла, это совсем близко. Да, команда Загитовой победила, но это неважно, главное, что на все это было интересно смотреть. Я от всех в восхищении. Все большие молодцы.

Хочется поздравить федерацию с тем, что вместе с Первым каналом придумали турнир, который прошел на очень высоком уровне. Думаю, что федерация сделает этот турнир регулярным. Возможно, будут какие-то изменения в лучшую сторону. Повторюсь, все очень здорово прошло».

«Вау! Не знаю, как вам, а мне кажется, это был просто невероятный командный турнир. Спасибо всем, кто принял в нем участие, федерации фигурного катания и, конечно, Первому каналу! Такой праздник в этот сложный период для всех! Поздравляю команду Алины Загитовой #краснаямашина с победой в соревнованиях и команду Евгении Медведевой за великолепное выступление и приз зрительских симпатий!

Наша команда #teamtutberidze благодарит всех поклонников фигурного катания за атмосферу на стадионе и за вашу поддержку и любовь! Это было круто», — согласился с Тарасовой хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз, опубликовавший фото в Instagram.

На нем кроме членов тренерского штаба «Хрустального» были представлены оба капитана, которые также тренируются у Тутберидзе, а также все четыре одиночницы, принявшие участия в соревнованиях: Камила Валиева, Анна Щербакова и Дарья Усачева из команды Загитовой и Майя Хромых из коллектива Медведевой.

Поддержала Глейхенгауза в оценке турнира олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, также выложившая в Instagram фотографии из «Мегаспорта» — и с Загитовой, и со своей подругой Медведевой.

«Мое мнение — это было круто! Интересно, зрелищно, интригующе! Один прыжковый фестиваль чего стоил!

Хочу, чтобы эти соревнования стали традицией. Во-первых, это отличный повод лучшим из лучших фигуристам нашей страны вновь сойтись в очной борьбе. Это невероятный праздник для всех любителей фигурного катания и шанс вновь увидеть своих любимых спортсменов на льду! Во-вторых, я подозреваю, что рейтинги просмотров этого турнира на Первом канале зашкаливали!

Я от всей души поздравляю команду «Красная машина» с победой! Но искренне рукоплещу обеим командам. Как все ребята сплотились, как каждый спортсмен выходил на старт и с полной отдачей катался, чтобы не подвести команду! Я была счастлива лицезреть все это вживую! И испытала отдельную радость от того, что смогла побывать в замечательной атмосфере мира фигурного катания. Я как будто вернулась домой. Вывод — мне очень понравился турнир и я хочу, чтобы он проводился ещё много-много лет!» — написала Боброва.

«Это был фейерверк. Хочется, чтобы большая часть людей так каталась на Олимпиаде. Хотя были кое у кого срывы. Благодарю нашу Федерацию фигурного катания и Первый канал за то, что они в такое трудное время устроили нам такой праздник, — приводит «Спорт-Экспресс» слова другой олимпийской чемпионки Натальи Бестемьяновой. — В парах прекрасно откатались и Бойкова — Козловский, правда, с ошибкой, но они усложняют, готовят себя дальше, добавили еще один каскад. И Мишина — Галлямов — откатали просто на ура, и Тарасова с Морозовым — роскошная программа.

Среди девочек — Валиевой просто нет равных. 14 лет девчонке, вообще не понимаю, крыша едет, когда вижу, что она творит, как прыгает и катается.

Очень рада, что Трусова не развалилась и после первого падения смогла докататься очень достойно — умничка. Сейчас смотрю на лед: Степанова с Букиным делают свою поддержку — я в полном восторге».

Личные тренеры спортсменов прокомментировали ключевые моменты их выступлений.

«Туктамышева поменяла короткую программу, потому что устала от нее. Здесь каталась под «Lovely» Билли Айлиш, в новой программе она чувствует себя комфортнее», — рассказал «Спорт-Экспрессу» о решении своей подопечной Алексей Мишин.

Работающий с этого сезона с Александрой Трусовой Евгений Плющенко еще у бортика в прямом эфире позитивно оценил выступление своей спортсменки в произвольной программе.

«Все нормально, рабочий прокат, у нас впереди чемпионат мира, поэтому будем двигаться дальше. Все в порядке. Настрой? Только вперед. Что выложу в Instagram? Посмотрим, подумаем. Вначале оценки посмотрим, потом разберем и выложим чего-нибудь, — сказал руководитель академии «Ангелы Плющенко».

— Я хочу поблагодарить болельщиков — поддерживаю Сашу, спасибо огромное. Мы вас не подведем».

Глейхенгауз, тоже у бортика, не стал скрывать удовлетворения выступлением Камилы Валиевой, показавшей невероятный уровень катания.

«Безусловно, я доволен. Мы первый раз пошли в произвольной на тройной аксель, и он удался, как и все остальные элементы. На сегодняшний день Камила выполнила максимум», — отметил хореограф.