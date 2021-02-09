Нью-йоркское дерби: Варламов обезвредил Панарина

Центральная встреча дня подарила дуэль двух команд, в которых россияне играют первые роли. «Нью-Йорк Айлендерс» в гостях переиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2:0 (отличились Кейси Сизикас и Мэтт Мартин), а вот героем поединка стал голкипер «Айлендерс» Семен Варламов, сотворивший 30 сейвов после 30 бросков по своим воротам. Это третий шатаут вратаря в нынешнем сезоне.

Особого внимания заслуживает эпизод, когда Варламов оставил не у дел своего соотечественника, лидера «Рейнджерс» Артемия Панарина, не сумевшего реализовать выход «один в ноль» — Варламов намертво поймал шайбу. Позднее он не менее эффектно отвел угрозу в эпизоде с броском Мики Зибанеджада. Впоследствии Варламов был признан первой звездой матча.

Надежная игра позволила Варламову стать первым голкипером в истории «Айлендерс», кому удалось дважды в течение одной «регулярки» отыграть на ноль против «синерубашечников». 15 января Варламов парировал 24 броска во встрече с «рейнджерами» (4:0).

«Мы набираем очки — это все, что имеет значение на данный момент. Рад, что мы победили, это большой триумф для нас. Когда вы сталкиваетесь с бросками от сильнейших игроков НХЛ и делаете сейв, это дает определенный заряд. Ты хочешь спасать и дальше! Думаю, это были два ключевых спасения.

Команда играет по той же защитной системе. Мы ничего не меняем несмотря ни на какие обстоятельства, следуем игровому плану и верим в систему. А тренерский штаб отлично готовит нас к матчам – хоккеистам остается только выходить и играть», — признался после финальной сирены представитель России, ставший пятым отечественным голкипером в истории НХЛ, отыгравшим 30 матчей на ноль.

«В нашу «скамейку» вселилась жизнь после спасений Варломава… Важнейший эпизод с участием Панарина при счете 0:0 в третьем периоде, ведь первый гол должен был стать решающим. Семен закрыл одних из лучших игроков лиги и сделал эти потрясающие сейвы. Мы смогли получить немного энергии благодаря этому и затем выиграть», — похвалил своего одноклубника Мэтт Мартин.

Что же касается россиян в составе проигравшей команды, то, помимо Панарина, не смог проявить себя на льду нападающий Павел Бучневич, а вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 28 из 30 бросков. Его коллега по амплуа Александр Георгиев снова остался на скамейке запасных.

Рулевой «островитян» Барри Тротц одержал 850-ю победу в лиге, благодаря чему вышел на единоличное третье место в истории НХЛ, оставив позади Кена Хичкока (849). Впереди него идут лишь Джоэль Кенневилль из «Флорида Пантерз» (931) и Скотти Боумэн (1244).

Final from The Garden.



Back here Wednesday night. pic.twitter.com/nZqPFcB4oT — New York Rangers (@NYRangers) February 9, 2021

В параллельной встрече «Эдмонтон Ойлерз» на выезде обыграл «Оттаву Сенаторз». Матч закончился со счетом 3:1.

За победителей шайбы забрасывали Леон Драйзайтль, Тайлер Эннис и Джош Арчибальд, тогда как в составе «Сенаторз» отличился российский форвард Евгений Дадонов. 31-летний нападающий благодаря этому точному удару прервал свою семиматчевую безголевую серию. Всего на счету Дадонова 4 (2+2) результативных действия в 13 поединках текущего сезона при показателе полезности -6.

Другие российские легионеры «Оттавы» — защитники Артем Зуб и Никита Зайцев — ушли со льда без результативных действий.

В оставшихся поединках дня «Аризона» в серии буллитов взяла верх над «Сент-Луисом» (у российского нападающего проигравшего клуба Ивана Барбышева 0+1), что стало для «музыкантов» третьим проигрышем кряду, а «Торонто» переиграл «Ванкувер» (в триумфе «Мейпл Лифс» поучаствовал Илья Михеев, отдавший результативную передачу). Также «Коламбус» сломил сопротивление «Каролины» (Владислав Гавриков записал себе в актив один ассист), а «Тампа» в гостях нанесла поражение «Нэшвиллу» (у Михаила Сергачева голевой пас).

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Результаты всех матчей НХЛ за 9 февраля: